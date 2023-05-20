Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkinci turda inanıyorum ki Kahramanmaraş yüzde 80'leri yakalayacak

Afetin ilk anından itibaren devlet ve millet olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. İlk günlerde yıkım alanının genişliği sebebiyle bazı aksaklıklar yaşanmış olsa da hamdolsun kısa sürede depremzede kardeşlerimizin yanında olduk. Afetin ilk anından itibaren devlet ve millet olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. İlk günlerde yıkım alanının genişliği sebebiyle bazı aksaklıklar yaşanmış olsa da hamdolsun kısa sürede depremzede kardeşlerimizin yanında olduk.

Dünya tarihinin en büyük arama kurtarma, yardım ve yeniden inşa operasyonlarından birini yürüttük. Bugüne kadar deprem bölgesinde görev alan personel sayımız 650 bini buldu. Yurt dışından ve ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen 35 bin arama kurtarma personeli haftalarca çalışarak en son enkaz altındaki umudu yaşama mücadelesi verdiler. Dünya tarihinin en büyük arama kurtarma, yardım ve yeniden inşa operasyonlarından birini yürüttük. Bugüne kadar deprem bölgesinde görev alan personel sayımız 650 bini buldu. Yurt dışından ve ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen 35 bin arama kurtarma personeli haftalarca çalışarak en son enkaz altındaki umudu yaşama mücadelesi verdiler.

Bugün Kahramanmaraş’ta 70 bin katılım var. Önümüzdeki ekim-kasım aylarıyla birlikte kalıcı konutları hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Ulaştırma Bakanlığı pazartesi günü Elbistan-Malatya yolunun ihalesini gerçekleştiriyor. Bu arada tabii köy evlerinin de teslimlerini etap etap yapacağız. AFAD’ın hak sahipliği başvuruları bugünden itibaren e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Bugün Kahramanmaraş’ta 70 bin katılım var. Önümüzdeki ekim-kasım aylarıyla birlikte kalıcı konutları hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Ulaştırma Bakanlığı pazartesi günü Elbistan-Malatya yolunun ihalesini gerçekleştiriyor. Bu arada tabii köy evlerinin de teslimlerini etap etap yapacağız. AFAD’ın hak sahipliği başvuruları bugünden itibaren e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Kahramanmaraş, yüzde 72 ile büyük şehirler arasında birinci oldu. İkinci turda inanıyorum ki Kahramanmaraş yüzde 80'leri yakalayacak. Kahramanmaraş, yüzde 72 ile büyük şehirler arasında birinci oldu. İkinci turda inanıyorum ki Kahramanmaraş yüzde 80'leri yakalayacak.

Mecliste, Cumhur İttifakı olarak hamdolsun 322 ile çoğunluğu elde ettik. Kahramanmaraş'ın 28 Mayıs'ta da iradesine sahip çıkarak, en yüksek katılımla sandığa gideceğine ve tercihini çok daha yüksek oranlar bizden yana yapacağına inanıyorum. Mecliste, Cumhur İttifakı olarak hamdolsun 322 ile çoğunluğu elde ettik. Kahramanmaraş'ın 28 Mayıs'ta da iradesine sahip çıkarak, en yüksek katılımla sandığa gideceğine ve tercihini çok daha yüksek oranlar bizden yana yapacağına inanıyorum.

Cumhurbaşkanlığında en yakın rakibimize 2 milyon 539 bine yakın fark atmamıza rağmen ikinci tura kaldı. Cumhurbaşkanlığında en yakın rakibimize 2 milyon 539 bine yakın fark atmamıza rağmen ikinci tura kaldı.

Her seçimde yaşadıkları hezimeti 14 Mayıs’ta da yaşadılar. Depremzedeleri kaldıkları yerlerden çıkarmaya kadar yapmadık terbiyesizlik bırakmadılar. Her seçimde yaşadıkları hezimeti 14 Mayıs’ta da yaşadılar. Depremzedeleri kaldıkları yerlerden çıkarmaya kadar yapmadık terbiyesizlik bırakmadılar.