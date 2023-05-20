https://sputniknews.com.tr/20230520/cumhurbaskani-erdogan-deprem-bolgesine-gidecek-1071335753.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta depremzedelerle buluşacak. 20.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-20T11:06+0300

2023-05-20T11:06+0300

2023-05-20T11:06+0300

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

ziyaret

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğle saatlerinde İstanbul'dan deprem bölgesindeki ilk durağı Adıyaman'a gidecek.Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Adıyaman'da kurulan konteyner kenti ziyaret edecek.Cumhurbaşkanı daha sonra 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'a geçecek. Son olarak Ramazan Bayramı'nda gittiği şehirde bir kez daha depremzedelerle bir araya gelecek.Her iki ildeki yeniden inşa ve ihya çalışmalarıyla ilgili incelemelerde de bulunacak Erdoğan, yarın ise depremin etkilediği illerden olan Hatay ve Gaziantep'i ziyaret edecek.Defne Devlet Hastanesi açılıyorHatay'da 24 Mart'ta temeli atılan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nde inşaat çalışmaları tamamlandı.Hastane yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak.Tüm branşlarda hizmet verecek, 300 yatağı, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathanesi bulunan Defne Devlet Hastanesi, ağır çelik kullanılarak inşa edildi. Hastanenin bütün odaları teknik altyapısıyla yoğun bakıma dönüştürülebilme imkanına sahip olarak tasarlandı.

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recep tayyip erdoğan, ziyaret