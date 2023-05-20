https://sputniknews.com.tr/20230520/cumhurbaskani-2-tur-secimi-icin-yurt-disinda-oy-kullanma-islemleri-basladi-1071333773.html

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için yurt dışında oy kullanma işlemleri başladı

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için yurt dışında oy kullanma işlemleri başladı

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 28 mayıs pazar günü yapılacak 2. tur oylaması için yurt dışına kayıtlı seçmenlerin oy kullanma işlemleri başladı. 20.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-20T08:47+0300

2023-05-20T08:47+0300

2023-05-20T09:06+0300

2023 türkiye seçimleri

seçimler

cumhurbaşkanlığı seçimleri

yurt dışı

abd

kanada

japonya

azerbaycan

kırgızistan

litvanya

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Yurt dışına kayıtlı seçmenlerin Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 mayıs pazar günü yapılacak olan 2. tur oylaması için gümrük kapılarında oy kullanma işlemi başladı. Kırklareli'nin Dereköy Sınır Kapısında da İl Seçim Kurulu görevlileri sabahın erken saatlerinde hazırlıklarını tamamladı.Seçmenler tatil günleri de dahil 24 saat oy kullanabilecek.Öte yandan, gümrük kapılarında oy verme işlemleri ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.AzerbaycanAzerbaycan'da yaşayan Türk vatandaşları da, Türkiye'deki 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gitti.Seçmenler, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ile Nahçıvan ve Gence başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda TSİ 07.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.Seçim içim Bakü'de 9, Gence'de 3, Nahçıvan'da 3 sandık kuruldu.Oy verme işleminin 22 Mayıs'a kadar süreceği Azerbaycan'da, Bakü Büyükelçiliğinde 7 bin 417, Gence Başkonsolosluğunda 2 bin 277, Nahçıvan Başkonsolosluğunda 1349 olmak üzere toplam 11 bin 43 kayıtlı seçmen bulunuyor.Azerbaycan'daki Türk seçmenler seçimin ilk turuna yüzde 60,26 katılım sağlamıştı.JaponyaJaponya'daki Türk seçmenler, başkent Tokyo ile Nagoya kentinde, yerel saat ile 08.00'den itibaren, oy kullanmaya başladı.Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği ile Nagoya Başkonsolosluğu önünde sabah saatlerinde oy vermeye gelen çok sayıda vatandaş sıraya girdi.İki kentteki Türk seçmenler, 20-21 Mayıs'ta yerel saatle 08.00-22.00 arasında oy verebilecek.6 bin civarında Türk vatandaşının yaşadığı Japonya genelinde yaklaşık 5 bin Türk seçmen bulunuyor.ABD ve KanadaYüksek Seçim Kurulunun (YSK) resmi kararı doğrultusunda yurt dışı seçmen kaydı bulunan vatandaşlar, ABD’de başkent Washington'daki büyükelçilik ile New York, Boston, Miami, Houston, Chicago ve Los Angeles'taki başkonsolosluklarda kurulacak sandıklarda oy kullanabilecek.20-24 Mayıs tarihleri arasında gerçeklesek oy kullanma işlemleri için sandıklar yerel saatle 08.00-22.00 arasında açık kalacak.Ayrıca ilk tur seçimlerinde olduğu gibi, New York Başkonsolosluğuna bağlı Long Island ve South Jersey bölgelerinde açılacak ilave sandıklarda vatandaşlar 20-21 Mayıs'ta yerel saatle 09.00-21.00 arasında oy kullanabilecek.Kanada genelinde de Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi, yerel saatle saat 8.00’de başlayacak.Kanada'da yaşayan Türk vatandaşları, başkent Ottawa’daki Türkiye Büyükelçiliği ile Toronto, Montreal ve Vancouver’daki Türkiye Başkonsolosluklarında oylarını kullanabilecekler.Kanada’daki dört diplomatik temsilcilikte gerçekleşecek oy verme işlemi, 24 Mayıs günü yerel saatle 22.00’de sona erecek.KırgızistanYurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 bin 119 seçmen için Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği'nde kurulan bir sandıkta oy verme işlemleri 21 Mayıs akşamına kadar sürecek.Havanın güneşli olması nedeniyle oylamanın yapıldığı Büyükelçilik binası önünde seçmenler için gölgelik ve çok sayıda sandalye konuldu.Kırgızistan'da yurt dışı kütüğüne kayıtlı Türk seçmenler seçimin ilk turunda yüzde 51.48 oranında katılım sağlamıştı.LitvanyaSeçmenler, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yerel saatle 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi 22.00'ye kadar sürecek.Litvanya'da oy verme işlemi 21 Mayıs'ta yerel saatle 22.00'da sona erecek.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Litvanya'da yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 795 seçmen bulunuyor.Litvanya'daki Türkler seçimin ilk turuna yüzde 73.21 katılım sağlamıştı.

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seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimleri, yurt dışı, abd, kanada, japonya, azerbaycan, kırgızistan, litvanya