https://sputniknews.com.tr/20230520/chpli-ozel-suriyeliler-kalsin-diyenler-tayyip-beye-gitsin-diyenler-kemal-beye-oy-verecekler-1071345159.html

CHP'li Özel: Suriyeliler kalsın' diyenler Tayyip Bey'e, 'gitsin' diyenler Kemal Bey'e oy verecekler

CHP'li Özel: Suriyeliler kalsın' diyenler Tayyip Bey'e, 'gitsin' diyenler Kemal Bey'e oy verecekler

Aydın'da konuşan CHP Grup Başkanvekili Özel, "28 Mayıs'ın Suriyelilerin kalma ya da gitme referandumu" olduğunu söyleyerek, "Suriyeliler kalsın' diyenler... 20.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-20T18:22+0300

2023-05-20T18:22+0300

2023-05-20T18:22+0300

2023 türkiye seçimleri

seçim

suriyeli

suriyeli mülteciler

suriyeli sığınmacılar

suriyeli göçmenler

kemal kılıçdaroğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/14/1071344828_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_571e519a47f9c4b4e2e38140466af78a.jpg

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunda muhalefete oy verenlerin ikinci turda oyunu Kemal Kılıçdaroğlu'na vermesi durumunda seçimi kazanacaklarını söyledi.Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda parti otobüsü üzerinden halka seslenen Özel, seçimi kazandıkları takdirde Suriyelileri ülkelerine göndereceklerini ifade etti.Özel, "28 Mayıs'ın Suriyelilerin kalma ya da gitme referandumu" olduğunu savunarak, "'Suriyeliler kalsın' diyenler Tayyip Bey'e, 'gitsin' diyenler Kemal Bey'e oy verecekler. 28 Mayıs işsizlik referandumudur. 'Sürsün' diyenler Tayyip Bey'e, 'bitsin' diyenler Kemal Bey'e oy verecektir. 28 Mayıs yoksulluk referandumudur. 'Bir eli yağda bir eli balda olanlar karnını doyurmaya devam etsin' diyenler Tayyip Bey'e, 'artık yoksulluk bitsin, aile sigortası gelsin, işsizlik bitsin, asgari ücret temel ücret olmasın, enflasyon yenilsin' diyenler Kemal Bey'e oy verecekler. Karar senin Aydın. ifadelerini kullandı.İlk turdaki seçimlerde yüzde 12'nin üzerinde oy kullanmamış seçmen olduğuna dikkati çeken Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:Programda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da CHP'li belediyelerin sosyal belediyecilikte öncü olduğunu, seçimleri kazandıkları takdirde bu anlayışı Türkiye genelinde uygulayacaklarını belirtti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

seçim, suriyeli, suriyeli mülteciler, suriyeli sığınmacılar, suriyeli göçmenler, kemal kılıçdaroğlu