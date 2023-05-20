https://sputniknews.com.tr/20230520/cecen-lider-kadirov-kuzey-kafkasyanin-kendi-g7si-var-1071351143.html
Çeçen lider Kadirov: Kuzey Kafkasya’nın kendi G7’si var
Çeçen lider Kadirov: Kuzey Kafkasya’nın kendi G7’si var
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’ın Başkanı Ramzan Kadirov, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar getirmeye hazırlanan G7 ülkelerine yönelik Kuzey... 20.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-20T22:12+0300
2023-05-20T22:12+0300
2023-05-20T22:12+0300
dünya
rusya
çeçenistan
ramzan kadirov
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Çeçenistan Başbakanı Kadirov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Kafkasya Federal Okrugu’na (SKFO) dahil 7 bölgenin (Dağıstan, İnguşetya, Kabardey-Balkar, Karaçay-Çerkes, Kuzey Osetya-Alanya, Çeçenistan, Stavropol Krayı) liderlerinin ortak fotoğrafını yayınladı.Kadirov, “G7 toplantısında bazı yeni yaptırımların açıklandığını duydum... Kuzey Kafkasya’nın kendi G7’si var. Dün yedi bölge liderinin toplantısında, SKFO’nun hasım G7 ülkeleri, liderleri, ortakları ve suç ortaklarına karşı geniş kapsamlı yaptırım paketi kabul edildi” ifadelerini kullandı.Yaptırım listesinde sadece Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in bulunmadığını kaydeden Kadirov, “Bu değersiz şahıs kendi başına yaptırım ceza aracımızdır ve oybirliğiyle onu ekonomik yaptırım tedbiri olarak G7 ülkelerine devrediyoruz” diye ekledi.
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rusya, çeçenistan, ramzan kadirov
rusya, çeçenistan, ramzan kadirov
Çeçen lider Kadirov: Kuzey Kafkasya’nın kendi G7’si var
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Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’ın Başkanı Ramzan Kadirov, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar getirmeye hazırlanan G7 ülkelerine yönelik Kuzey Kafkasya’daki yedi bölgenin kendi yaptırım paketini kabul ettiğini söyledi.
Çeçenistan Başbakanı Kadirov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Kafkasya Federal Okrugu’na (SKFO) dahil 7 bölgenin (Dağıstan, İnguşetya, Kabardey-Balkar, Karaçay-Çerkes, Kuzey Osetya-Alanya, Çeçenistan, Stavropol Krayı) liderlerinin ortak fotoğrafını yayınladı.
Kadirov, “G7 toplantısında bazı yeni yaptırımların açıklandığını duydum... Kuzey Kafkasya’nın kendi G7’si var. Dün yedi bölge liderinin toplantısında, SKFO’nun hasım G7 ülkeleri, liderleri, ortakları ve suç ortaklarına karşı geniş kapsamlı yaptırım paketi kabul edildi” ifadelerini kullandı.
Yaptırım listesinde sadece Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in bulunmadığını kaydeden Kadirov, “Bu değersiz şahıs kendi başına yaptırım ceza aracımızdır ve oybirliğiyle onu ekonomik yaptırım tedbiri olarak G7 ülkelerine devrediyoruz” diye ekledi.