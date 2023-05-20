https://sputniknews.com.tr/20230520/cecen-lider-kadirov-kuzey-kafkasyanin-kendi-g7si-var-1071351143.html

Çeçen lider Kadirov: Kuzey Kafkasya’nın kendi G7’si var

Çeçen lider Kadirov: Kuzey Kafkasya’nın kendi G7’si var

Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’ın Başkanı Ramzan Kadirov, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar getirmeye hazırlanan G7 ülkelerine yönelik Kuzey... 20.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-20T22:12+0300

2023-05-20T22:12+0300

2023-05-20T22:12+0300

dünya

rusya

çeçenistan

ramzan kadirov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/02/1069050499_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a80fb370d2c6cfafa544e1d6b315028a.jpg

Çeçenistan Başbakanı Kadirov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Kafkasya Federal Okrugu’na (SKFO) dahil 7 bölgenin (Dağıstan, İnguşetya, Kabardey-Balkar, Karaçay-Çerkes, Kuzey Osetya-Alanya, Çeçenistan, Stavropol Krayı) liderlerinin ortak fotoğrafını yayınladı.Kadirov, “G7 toplantısında bazı yeni yaptırımların açıklandığını duydum... Kuzey Kafkasya’nın kendi G7’si var. Dün yedi bölge liderinin toplantısında, SKFO’nun hasım G7 ülkeleri, liderleri, ortakları ve suç ortaklarına karşı geniş kapsamlı yaptırım paketi kabul edildi” ifadelerini kullandı.Yaptırım listesinde sadece Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in bulunmadığını kaydeden Kadirov, “Bu değersiz şahıs kendi başına yaptırım ceza aracımızdır ve oybirliğiyle onu ekonomik yaptırım tedbiri olarak G7 ülkelerine devrediyoruz” diye ekledi.

rusya

çeçenistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, çeçenistan, ramzan kadirov