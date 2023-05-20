https://sputniknews.com.tr/20230520/calisanlar-en-cok-rapor-ucreti-ile-ilgili-sorularina-cevap-aradi-1071339329.html

Çalışanlar, en çok 'rapor ücreti' ile ilgili sorularına cevap aradı

Çalışanlar, en çok 'rapor ücreti' ile ilgili sorularına cevap aradı

Çalışanlar, Alo 170 Çalışma Hayatı İletişim Merkezi'ne, 16 ayda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) görev alanı kapsamında en çok "rapor ücreti" ile ilgili soru ve... 20.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-20T14:19+0300

2023-05-20T14:19+0300

2023-05-20T14:19+0300

yaşam

sgk

talep

ücret

rapor

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SGK'den yapılan açıklamaya göre, Alo 170 hattına 1 Ocak 2022-30 Nisan 2023 tarihlerinde SGK görev alanıyla ilgili 31 milyon 906 bin 577 çağrı geldi.Alo 170'i arayan çalışanların soru ve taleplerinin yüzde 94'ü anında çözümlendi.Gelen çağrılarda en çok sorulan konu başlığı, yüzde 28 ile "rapor ücreti" olurken, bunu yüzde 23 ile "emeklilik işlemleri" takip etti.Kayıt dışı istihdam hakkında gelen 147 bin 705 çağrının da yüzde 65'i anında çözüme kavuşturuldu.

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sgk, talep, ücret, rapor