https://sputniknews.com.tr/20230520/calisanlar-en-cok-rapor-ucreti-ile-ilgili-sorularina-cevap-aradi-1071339329.html
Çalışanlar, en çok 'rapor ücreti' ile ilgili sorularına cevap aradı
Çalışanlar, en çok 'rapor ücreti' ile ilgili sorularına cevap aradı
Çalışanlar, Alo 170 Çalışma Hayatı İletişim Merkezi'ne, 16 ayda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) görev alanı kapsamında en çok "rapor ücreti" ile ilgili soru ve... 20.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-20T14:19+0300
2023-05-20T14:19+0300
2023-05-20T14:19+0300
yaşam
sgk
talep
ücret
rapor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103955/85/1039558545_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_70a8a8e236be7788ff0f80ed7c0ddd01.jpg
SGK'den yapılan açıklamaya göre, Alo 170 hattına 1 Ocak 2022-30 Nisan 2023 tarihlerinde SGK görev alanıyla ilgili 31 milyon 906 bin 577 çağrı geldi.Alo 170'i arayan çalışanların soru ve taleplerinin yüzde 94'ü anında çözümlendi.Gelen çağrılarda en çok sorulan konu başlığı, yüzde 28 ile "rapor ücreti" olurken, bunu yüzde 23 ile "emeklilik işlemleri" takip etti.Kayıt dışı istihdam hakkında gelen 147 bin 705 çağrının da yüzde 65'i anında çözüme kavuşturuldu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103955/85/1039558545_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_12860eba6d98fd8219463912aff66483.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sgk, talep, ücret, rapor
Çalışanlar, en çok 'rapor ücreti' ile ilgili sorularına cevap aradı
Abone ol
Çalışanlar, Alo 170 Çalışma Hayatı İletişim Merkezi'ne, 16 ayda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) görev alanı kapsamında en çok "rapor ücreti" ile ilgili soru ve talep iletti.
SGK'den yapılan açıklamaya göre, Alo 170 hattına 1 Ocak 2022-30 Nisan 2023 tarihlerinde SGK görev alanıyla ilgili 31 milyon 906 bin 577 çağrı geldi.
Alo 170'i arayan çalışanların soru ve taleplerinin yüzde 94'ü anında çözümlendi.
Gelen çağrılarda en çok sorulan konu başlığı, yüzde 28 ile "rapor ücreti" olurken, bunu yüzde 23 ile "emeklilik işlemleri" takip etti.
Kayıt dışı istihdam hakkında gelen 147 bin 705 çağrının da yüzde 65'i anında çözüme kavuşturuldu.