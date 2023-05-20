https://sputniknews.com.tr/20230520/brezilyali-efsane-futbolcu-pelenin-mozolesi-halkin-ziyaretine-acildi-1071334640.html
Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin mozolesi halkın ziyaretine açıldı
Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin mozolesi halkın ziyaretine açıldı
Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin defnedildiği Santos kentindeki Memorial Necropole Ecumenica Mezarlığının birinci katı ziyarete açıldı. 20.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-20T09:00+0300
2023-05-20T09:00+0300
2023-05-20T09:00+0300
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Pele'nin naaşı için özel olarak tasarlanan 14 katlı mezarlığın birinci katında efsanenin ihtişamlı mozolesinin yanı sıra futbolculuk kariyerinde formalarını terlettiği Santos, Brezilya milli takımı ve New York Cosmos takımlarının formaları yer alıyor.Burada konuşan Pele'nin oğlu Edinho, babasının mozolesinin halka açılmasına sevindiğini belirterek, "Halen çok acı çekiyoruz, onu çok özlüyoruz ancak aynı zamanda gördüğü olağanüstü sevgi ve saygıdan da büyük gurur duyuyoruz" ifadesini kullandı.Edinho, babasının mezarının büyük bir özen ve sevgiyle tasarlandığını dile getirerek, "Ailemiz için unutulmaz bir andır, kral burada ebedi olarak hatırlanacak. Asil, sade ve güzel olmuş." değerlendirmesinde bulundu.Ziyaretçileri girişte Pele'nin altın renkli 2 heykeli ile içeride efsanenin hayranlarının fotoğrafları karşılıyor.Pele'nin mozolesi sabah 09.00 ila 12.00 ve öğleden sonra ise 14.00 ila 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.Asıl adı Edson Arantes do Nascimento olan Pele, tedavi gördüğü hastanede 29 Aralık 2022'de 82 yaşında ölmüştü.
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pele, brezilya, mezar, ziyaret
pele, brezilya, mezar, ziyaret
Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin mozolesi halkın ziyaretine açıldı
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Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin defnedildiği Santos kentindeki Memorial Necropole Ecumenica Mezarlığının birinci katı ziyarete açıldı.
Pele'nin naaşı için özel olarak tasarlanan 14 katlı mezarlığın birinci katında efsanenin ihtişamlı mozolesinin yanı sıra futbolculuk kariyerinde formalarını terlettiği Santos, Brezilya milli takımı ve New York Cosmos takımlarının formaları yer alıyor.
Burada konuşan Pele'nin oğlu Edinho, babasının mozolesinin halka açılmasına sevindiğini belirterek, "Halen çok acı çekiyoruz, onu çok özlüyoruz ancak aynı zamanda gördüğü olağanüstü sevgi ve saygıdan da büyük gurur duyuyoruz" ifadesini kullandı.
Edinho, babasının mezarının büyük bir özen ve sevgiyle tasarlandığını dile getirerek, "Ailemiz için unutulmaz bir andır, kral burada ebedi olarak hatırlanacak. Asil, sade ve güzel olmuş." değerlendirmesinde bulundu.
Ziyaretçileri girişte Pele'nin altın renkli 2 heykeli ile içeride efsanenin hayranlarının fotoğrafları karşılıyor.
Pele'nin mozolesi sabah 09.00 ila 12.00 ve öğleden sonra ise 14.00 ila 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
Asıl adı Edson Arantes do Nascimento olan Pele, tedavi gördüğü hastanede 29 Aralık 2022'de 82 yaşında ölmüştü.