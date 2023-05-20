https://sputniknews.com.tr/20230520/bbp-genel-baskani-destici-oganin-aldigi-52-oy-cogunlugu-ne-zafer-ne-sinan-oganindir-1071332279.html

BBP Genel Başkanı Destici: Oğan'ın aldığı 5.2 oy çoğunluğu ne Zafer ne Sinan Oğan'ındır

BBP Genel Başkanı Destici: Oğan'ın aldığı 5.2 oy çoğunluğu ne Zafer ne Sinan Oğan'ındır

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Herkesin ortak olduğu bir nokta var, o da Sinan Oğan'ın aldığı 5.2 oy çoğunluğu ne Zafer ne Sinan Oğan'ındır. Bu oyların... 20.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-20T02:21+0300

2023-05-20T02:21+0300

2023-05-20T02:26+0300

2023 türkiye seçimleri

mustafa destici

sinan oğan

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

millet ittifakı

cumhur ittifakı

zafer partisi

ümit özdağ

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Sivas İl Başkanlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kaldığını hatırlattı.Partisinin aynı şekilde 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda da sahada özveriyle çalışacağını söyleyen Destici, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni seçim politikası ve terör hakkındaki açıklamalarına değindi.'Kılıçdaroğlu şimdi çıkmış diyor ki 'Kandil'i yerle bir edeceğiz'Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın görüşmesini de değerlendiren Destici, "Eğer ilkeler konusunda samimiyseler destekleyecekleri adres Cumhur İttifakı'dır. Net, çünkü öbür tarafa baktığında ne var, teröre destek var, teröristlerle kol kola yürüme var. Mülteciler konusunda bugüne kadar Kılıçdaroğlu'ndan bir söz duydunuz mu seçimi kaybedene kadar, ağzından tek kelime çıktı mı; çıkmadı" diye konuştu.Destici, 14 Mayıs'taki seçimlerde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'a verilen oyların tepki oyları olduğunu savunarak, şöyle devam etti:Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi halinde kendisine yardımcılık vermesi konusunda bir görüşme olup olmadığını sorması üzerine Destici, "Bizim ittifakımız bir pazarlık ittifakı değil. Dolayısıyla da bu konular şu ana kadar hiç konuşulmamıştır. Bizim bütün hedefimiz şu anda ikinci tur seçimlerini en az mevcut durumu koruyarak kazanmaktır. Yani bizim tamamen hedefimiz budur. Dolayısıyla da bu konu hiç gündemimizde olmamıştır" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230519/erdogan-ogan-gorusmesi-bugun-dolmabahcede-1071311521.html

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mustafa destici, sinan oğan, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), millet ittifakı, cumhur ittifakı, zafer partisi, ümit özdağ