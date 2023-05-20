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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230520/bbp-genel-baskani-destici-oganin-aldigi-52-oy-cogunlugu-ne-zafer-ne-sinan-oganindir-1071332279.html
BBP Genel Başkanı Destici: Oğan'ın aldığı 5.2 oy çoğunluğu ne Zafer ne Sinan Oğan'ındır
BBP Genel Başkanı Destici: Oğan'ın aldığı 5.2 oy çoğunluğu ne Zafer ne Sinan Oğan'ındır
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Herkesin ortak olduğu bir nokta var, o da Sinan Oğan'ın aldığı 5.2 oy çoğunluğu ne Zafer ne Sinan Oğan'ındır. Bu oyların... 20.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-20T02:21+0300
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2023 türkiye seçimleri
mustafa destici
sinan oğan
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
millet ittifakı
cumhur ittifakı
zafer partisi
ümit özdağ
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Sivas İl Başkanlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kaldığını hatırlattı.Partisinin aynı şekilde 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda da sahada özveriyle çalışacağını söyleyen Destici, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni seçim politikası ve terör hakkındaki açıklamalarına değindi.'Kılıçdaroğlu şimdi çıkmış diyor ki 'Kandil'i yerle bir edeceğiz'Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın görüşmesini de değerlendiren Destici, "Eğer ilkeler konusunda samimiyseler destekleyecekleri adres Cumhur İttifakı'dır. Net, çünkü öbür tarafa baktığında ne var, teröre destek var, teröristlerle kol kola yürüme var. Mülteciler konusunda bugüne kadar Kılıçdaroğlu'ndan bir söz duydunuz mu seçimi kaybedene kadar, ağzından tek kelime çıktı mı; çıkmadı" diye konuştu.Destici, 14 Mayıs'taki seçimlerde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'a verilen oyların tepki oyları olduğunu savunarak, şöyle devam etti:Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi halinde kendisine yardımcılık vermesi konusunda bir görüşme olup olmadığını sorması üzerine Destici, "Bizim ittifakımız bir pazarlık ittifakı değil. Dolayısıyla da bu konular şu ana kadar hiç konuşulmamıştır. Bizim bütün hedefimiz şu anda ikinci tur seçimlerini en az mevcut durumu koruyarak kazanmaktır. Yani bizim tamamen hedefimiz budur. Dolayısıyla da bu konu hiç gündemimizde olmamıştır" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230519/erdogan-ogan-gorusmesi-bugun-dolmabahcede-1071311521.html
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mustafa destici, sinan oğan, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), millet ittifakı, cumhur ittifakı, zafer partisi, ümit özdağ
mustafa destici, sinan oğan, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), millet ittifakı, cumhur ittifakı, zafer partisi, ümit özdağ

BBP Genel Başkanı Destici: Oğan'ın aldığı 5.2 oy çoğunluğu ne Zafer ne Sinan Oğan'ındır

02:21 20.05.2023 (güncellendi: 02:26 20.05.2023)
© İHA / SAİD VAKKAS YAĞCI-Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici,
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2023
© İHA / SAİD VAKKAS YAĞCI-
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Herkesin ortak olduğu bir nokta var, o da Sinan Oğan'ın aldığı 5.2 oy çoğunluğu ne Zafer ne Sinan Oğan'ındır. Bu oyların bir kısmı evet o ittifakındır ama o oyların daha çoğunluğu onların değildir" dedi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Sivas İl Başkanlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kaldığını hatırlattı.
Partisinin aynı şekilde 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda da sahada özveriyle çalışacağını söyleyen Destici, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni seçim politikası ve terör hakkındaki açıklamalarına değindi.

'Kılıçdaroğlu şimdi çıkmış diyor ki 'Kandil'i yerle bir edeceğiz'

Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sayın Kılıçdaroğlu ve yedili masa seçim sonuçlarından sonra biliyorsunuz belli bir süre seslerini çıkartamadılar. Müthiş bir çöküntü içine girdiler, demoralize oldular, iki gün sonra ancak kendilerine gelebildiler. Bir toplantı gerçekleştirdiler. Tahmin ediyorum kendilerine sunulan raporda, seçime iddialı şekilde devam edebilmesi için geçmişte söylediği bazı şeyleri tekrarlamaması, bunun karşısında tam tersini söylemesi yani bir 'U' dönüşü yapmasını istediler. Kılıçdaroğlu, kampanya döneminde ne diyordu; Masaya yumruğunu vura vura 'özerklik şartını getireceğim' diyordu. Yani bu ne demekti, 'Türkiye'nin bir bölgesini PKK-HDP'ye teslim edeceğim' diyordu. Aynı şekilde diğer yumruğunu da masaya vurup 'Suriye'nin kuzeyinde bir başkası olacağına PYD, YPG olsun' diyordu. Yani 'o devlet kursun' diyordu. Bunları söyleyen Kılıçdaroğlu şimdi çıkmış diyor ki 'Kandil'i yerle bir edeceğiz'. Gerçekten gülüyorum, ciddi bulmuyorum."
Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın görüşmesini de değerlendiren Destici, "Eğer ilkeler konusunda samimiyseler destekleyecekleri adres Cumhur İttifakı'dır. Net, çünkü öbür tarafa baktığında ne var, teröre destek var, teröristlerle kol kola yürüme var. Mülteciler konusunda bugüne kadar Kılıçdaroğlu'ndan bir söz duydunuz mu seçimi kaybedene kadar, ağzından tek kelime çıktı mı; çıkmadı" diye konuştu.
Destici, 14 Mayıs'taki seçimlerde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'a verilen oyların tepki oyları olduğunu savunarak, şöyle devam etti:

"Herkesin ortak olduğu bir nokta var, o da Sinan Oğan'ın aldığı 5.2 oy çoğunluğu ne Zafer ne Sinan Oğan'ındır. Bu oyların bir kısmı evet o ittifakındır ama o oyların daha çoğunluğu onların değildir. Tepki oylarıdır. Bunun bir kısmı Memleket Partisi'nin oylarıdır, Muharrem İnce'nin oylarıdır. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tepki oylarıdır. Bu oylar tamamen onların cebindeki oylar değildir. O oyların önemli bir kısmı da ne yaparlarsa yapsınlar, zaten Cumhur İttifakı'na ve cumhurbaşkanı adayına gelecektir."

Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi halinde kendisine yardımcılık vermesi konusunda bir görüşme olup olmadığını sorması üzerine Destici, "Bizim ittifakımız bir pazarlık ittifakı değil. Dolayısıyla da bu konular şu ana kadar hiç konuşulmamıştır. Bizim bütün hedefimiz şu anda ikinci tur seçimlerini en az mevcut durumu koruyarak kazanmaktır. Yani bizim tamamen hedefimiz budur. Dolayısıyla da bu konu hiç gündemimizde olmamıştır" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'ı kabul etti
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