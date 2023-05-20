https://sputniknews.com.tr/20230520/bakan-kurum-ulkemiz-her-alanda-kendine-yetsin-genclerimiz-gelecege-guvenle-baksin-istiyoruz-1071355543.html

Bakan Kurum: Ülkemiz her alanda kendine yetsin, gençlerimiz geleceğe güvenle baksın istiyoruz

Bakan Kurum: Ülkemiz her alanda kendine yetsin, gençlerimiz geleceğe güvenle baksın istiyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstiyoruz ki ülkemiz her alanda kendine yetsin, gençlerimiz geleceğe güvenle baksın. Çok daha iyi... 20.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-20T23:26+0300

2023-05-20T23:26+0300

2023-05-20T23:26+0300

2023 türkiye seçimleri

murat kurum

gençler

sultanbeyli

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge’den milletvekili seçilen Murat Kurum, Sultanbeyli'de Siirt Begler Derneği'ni ziyaret etti.Kurum, buradaki konuşmasının ardından Dijital Dönüşüm Merkezi’nde gençlerle bir araya geldi ve onların sorularını yanıtladı.Bakan Kurum, yaptığı konuşmasında “Aslında bütün mücadelemiz sizler için, sizlere daha iyi bir gelecek sunabilmek için. 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehirlerimiz için, ülkemiz için, bayrağımız için ve ezanımız için mücadele veriyoruz. İstiyoruz ki ülkemiz her alanda kendine yetsin, gençlerimiz geleceğe güvenle baksın. Çok daha iyi bir gelecek onlar için hazır olsun istiyoruz. 81 ili birbirinden ayırt etmiyoruz. 81 ilde yaşayan kardeşlerimize aynı hizmetleri götürmeye gayret ediyoruz. Her şehrimize kütüphane, millet bahçesi yapıyoruz. O şehirlerde yaşayan gençler geleceğe umutla baksınlar istiyoruz. Okudukları okullarda en iyi şartlarda okusunlar istiyoruz. Bunun için bu mücadeleyi yapıyoruz. Seçimlerle ilgili bir kaygınız var mı diye bize soruyorlar, hiçbir kaygımız yok. Tek kaygımız gençlere daha iyi bir gelecek sunabilmek” dedi.'Cumhurbaşkanımız gençlerin fikirlerine her zaman önem verdi'Kurum, "Sizler Sinan gibi eserlerimizi yapacaksınız, Sultan Fatih’in cesaretiyle dünyadaki tüm mazlumlara uzanacaksınız. Ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine sizler çıkaracaksınız. Cumhurbaşkanımız gençlerin fikirlerine her zaman önem verdi, sizler her zaman bizlerin yol arkadaşı oldunuz. Sizlerin önerileri bizim için her zaman kıymetli oldu. Cumhurbaşkanımız da gençlerimiz için her zaman en iyisinin peşinden koştu” diye konuştu.Bakan Kurum, “484 tane millet bahçesinin inşası devam ediyor" ifadesini kullanarak "Bir kısmını bitirdik ve tamamladık, hizmete açtık. En büyüğü ise İstanbul’da, biz oraya ağaç dikeceğiz, gençlerimiz için kütüphane yapacağız, çayırlar yapacağız ve gençlerimiz gezecek dedik. Ama onlar ‘Siz orayı betonlaştıracaksınız’ dediler. Buralara binalar dikeceksiniz, ranta açacaksınız diye suçladılar. Ama hiçbiri olmadı, biz Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gençlerimiz için dünyada en güzel parklardan, bahçelerden biri olacak parkımızı kazandırdık" diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230520/mhp-lideri-bahceli-14-mayista-sandiga-nasil-gitmissek-28-mayista-da-gitmeliyiz-1071347117.html

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