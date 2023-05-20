Bakan Çavuşoğlu: Oy vermedi diye hakaret edilir mi?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
19 MAYIS ÖZEL
Kurtuluş mücadelesinde Türk-Sovyet ilişkileri
10:05
18 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının Yıldönümü
11:06
3 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Tarihçi Sinan Meydan 19 Mayıs'ı anlatıyor
12:46
67 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
19 MAYIS ÖZEL
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz Radyo Sputnik'te
14:06
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
19 MAYIS ÖZEL
Prof. Dr. Celal Şengör Radyo Sputnik'te
15:05
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
19 MAYIS ÖZEL
Araştırmacı Gazeteci Yazar Barış Terkoğlu Radyo Sputnik’te
16:05
29 dk
19 MAYIS ÖZEL
Deprem bölgesinde buruk 19 Mayıs
16:35
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
19 MAYIS ÖZEL
Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz Radyo Sputnik’te
17:05
25 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
3 dk
19 MAYIS ÖZEL
Tarihçi Dr.Mehmet Perinçek Radyo Sputnik’te
18:03
15 dk
Z RAPORU
19 Mayıs'ta coşkulu kutlama
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
ÖZEL HABER
AGIT: Türkiye’deki seçimin oy sayimi sürecinde herhangi bir manipülasyon emaresi görmüyoruz
08:00
1 dk
ÖZEL HABER
Eski Pentagon Danışmanı: Zelenskiy yenilgiyi kabul etmek zorunda
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
NATO’dan Ukrayna’ya veto Davet etmiyoruz
09:31
3 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: Rusya, Ukrayna’ya verilen NATO toplarını imha etti
10:00
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Küba, ABD'den bağımsızlığı kazandı
10:15
4 dk
ÖZEL HABER
Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Hersh: Zelenskiy ihtilafi sonlandirmali
10:30
2 dk
ÖZEL HABER
Yunanli Bakan, Lavrov’un Türkiye sözlerini çarpitti
10:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ
Erkin Öncan'la Gerçeğin Yörüngesi
13:05
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
ÖZEL HABER
Medvedev: Devlet Duması AKKA Anlaşması'nı feshetti
16:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD, Ukrayna’ya verdiği Patriotları, Rus Kinjal füzeleri imha etti
17:15
3 dk
ÖZEL HABER
Hindistan’dan AB’ye Rusya tepkisi
17:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna İstihbarat Başkanı’nın terör mektubu BM’ye sunuldu
18:15
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’den itiraf: Ortadoğu’da Rusya ve Çin’den rahatsızız
18:31
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya’dan bir açıklama daha: Kinjal füzeleri Kiev’deki Patriotları imha etti
18:46
2 dk
ÖZEL HABER
Sınıra çektikleri duvar alay konusu oldu: Bahçe çiti
19:01
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Küba, ABD'den bağımsızlığı kazandı
19:10
4 dk
ÖZEL HABER
ABD’den Ukraynalı pilotlara F-16 yasağı
19:21
2 dk
ÖZEL HABER
CIA’ın Telegram hamlesi açığa çıktı
19:30
2 dk
ÖZEL HABER
ABD patriotları eleştirilerin odağında
19:45
2 dk
ÖZEL HABER
Biden’ın sözcüsünü kürsüden kaçıran Rusya sorusu
20:01
2 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Ukrayna, Türkiye’nin AB yolunu tıkadı
20:14
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’li yatırım gurusu Rogers: Dolar, dünyanın lider para birimi statüsünü kaybediyor
20:30
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya ve Belarus uyardı: ABD ve NATO yıkıcı politikayı gözden geçirmeli
20:44
3 dk
ÖZEL HABER
Siyaset Bilimci Güzaltan: Ukrayna’nın NATO’ya üye olması Avrupa’nın intiharı
21:01
5 dk
ÖZEL HABER
Prof. Cengiz Çakır: Ukrayna'nın oyun bozanlığı tahıl koridorunda güvensizliğe neden oldu
21:14
5 dk
ÖZEL HABER
Yunanistan’taki seçim Türkiye ile ilişkileri nasıl etkileyecek?
21:30
7 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230520/bakan-cavusoglu-oy-vermedi-diye-hakaret-edilir-mi-1071340533.html
Bakan Çavuşoğlu: Oy vermedi diye hakaret edilir mi?
Bakan Çavuşoğlu: Oy vermedi diye hakaret edilir mi?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Vatandaş inanmadı, oy vermedi, diye depremzedelere hakaret edilir mi, küfredilir mi? Vallahi insanlığımdan utandım o... 20.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-20T16:10+0300
2023-05-20T16:10+0300
2023 türkiye seçimleri
mevlüt çavuşoğlu
depremzede
seçimler
genel seçimler
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0c/1071004897_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_2576703aa1658fe50052b7b51811ce12.jpg
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçimin ardından depremzedelere yönelik sosyal medyada yer alan söylemleri eleştirerek, "Bu milleti cahil yerine koymak aslında en büyük cahilliktir, yanılgıdır. Kendilerini çok eğitimli, aydın görüyorlar. Kendilerine oy verenler müthiş entelektüel, Cumhur İttifakı'na oy verenler cahil. Ve onlarla oyları eşit olmaması lazım. Bir de şunu söylüyorlar: 'Sizin cahilliğiniz bizim kaderimizi etkiledi.' 21 yıldır Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıklarına tüm dünya hayran" diye konuştu.Kesin olmayan sonuçlara göre Antalya'da AK Parti'den milletvekili seçilen Çavuşoğlu, Manavgat'ta Esnaf Buluşması'nda yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'taki seçimde milletin Cumhur İttifakı'na önemli bir destek verdiğini ve 323 milletvekilini TBMM'ye gönderdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın da yüzde 49.5 gibi bir oy aldığını anımsattı.Millete desteğinden dolayı teşekkür eden Çavuşoğlu, ikinci turda Erdoğan'ın vatandaşın teveccühü ile tekrar cumhurbaşkanı olarak görevine devam edeceğini kaydetti.Seçim sürecinde 21 yılda ülkeye yapılanları ve gelecekte yapmak istediklerini anlattıklarını dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak projelerle halkın önüne çıktıklarını belirtti. Antalya'nın bir turizm kenti olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, Türkiye için bu yıl 60 milyon turist, 56 milyar dolar gelir hedefi konulduğunu aktardı.Mevlüt Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:"2028 için ise 90 milyon turist 100 milyar dolar gelir hedefledik. Şurada 2028'e 5 sene kaldı. Bunu söylerken turizmin gelişmesi ve Türkiye'yi dünyanın her yerinde tanıtmak için yaptığımız çalışmalara güveniyoruz. Diğer taraftan alın teriyle turizmden para kazanan ve bu geliri artırmak için kalitesini yükselten turizmci esnaf kardeşlerimize güveniyoruz. Bu hedeflere ulaşmak hayal mi? 2002 yılında 13,5 milyon turist geliyordu Türkiye'ye, işte geçen sene 51,4 milyon turist geldi. Peki ana muhalefet partisi genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ne yaptı? Rusya'ya yaptırıma katıldı. Dolayısıyla Rus turist başta olmak üzere turist sayısında azalma oldu. Bu açıklamanın faydası mı oldu, zararı mı? Peki amacınız ne? Bizim önceliğimiz ülkemizin çıkarları, milletimizin refahı mı yoksa Amerika'ya, Avrupa'ya yaranmak mı? Bağımsızlık iddiasında olan bir ülke ve milletin başkalarına yaranma, başkalarından aferin beklemek gibi bir lüksü olmaması gerekir."'Huzur olmasa, terör olsa turist gelir mi?'Türkiye olarak hiçbir ülkeyi kendilerinden üstün görmediklerini ya da küçümsemediklerini belirten Çavuşoğlu, ülkenin ve milletin çıkarları doğrultusunda hareket ettiklerini bildirdi.Güvenli ve huzurlu bir ülke için çalıştıklarını aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:"Rakiplerimiz ne dedi, 'FETÖ'yü geri getireceğiz, dağdaki PKK'ya, hapisteki bunların temsilcilerine haklar vereceğiz. Kanun hükmünde kararname ile çıkarılanları geri alacağız.' Bu salonda Yörük de var, Kürt de var, Zaza da var, Laz da var, Çerkes de. Tüm Türkiye'nin renkleri burada, ülkemizin zenginliği. Huzur var, ekmek var, hepimiz geçiniyoruz değil mi? Huzur olmasa, terör olsa, eskiden buralarda bomba patlatılıyordu, turist gelir mi? Gelmez."Çavuşoğlu, Kürtler ile teröristlerin de ayırt edilmesi gerektiğini, Kürtlerin haklarını bugüne kadar Erdoğan'ın savunduğunu ifade etti.Cumhur İttifakı olarak daima ülkenin hedefleri doğrultusunda hareket ettiklerini, muhalefetin ise yıkmaktan, hesap sormaktan yana tavır sergilediğini dile getiren Çavuşoğlu, milletin böyle bir siyaseti benimsemediğini kaydetti.'Oy vermedi diye hakaret edilir mi?'Deprem bölgesinde de muhalefetin "Bedava ev vereceğiz" söylemlerine de vatandaşın güvenmediğini aktaran Çavuşoğlu, depremzedelerin Erdoğan'ın verdiği sözleri tutacağına inandığı için tercihini Erdoğan'dan yana kullandığını anlattı. Bu nedenle depremzedelere yönelik hakarete varan söylemlerin yapıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, şu görüşleri paylaştı:"Vatandaş inanmadı, oy vermedi, diye depremzedelere hakaret edilir mi, küfredilir mi? Vallahi insanlığımdan utandım o yorumları görünce. Depremzedeler bize yazıyor, 'Kim ne gönderdi? Verin hesabını da biz geri gönderelim.' diye. İşte Defne. Sayın Kılıçdaroğlu'na yüzde 90 oranında oy çıktı. Bu Defneli vatandaşlarımızın tercihidir. Saygı duyarız. Şimdi ben diyebilir miyim 'Bu hastane haram, zıkkım olsun.' Böyle şey olur mu ya? Millet her şeyi görüyor. Bu milleti cahil yerine koymak aslında en büyük cahilliktir, yanılgıdır. Kendilerini çok eğitimli, aydın görüyorlar. Kendilerine oy verenler müthiş entelektüel, Cumhur İttifakı'na oy verenler cahil. Ve onlarla oyları eşit olmaması lazım. Bir de şunu söylüyorlar. 'Sizin cahilliğiniz bizim kaderimizi etkiledi.' 21 yıldır Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıklarına tüm dünya hayran."Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin geleceğe daha emin adımlarla ilerleyebilmesi için istikrarın olması gerektiğini ve bunun için de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yola devam etmek gerektiğini dile getirdi.28 Mayıs'ta da milletin gereğini yapacağını ve Erdoğan'ın tekrar seçileceğini söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye için büyük hedeflerin olduğunu ve bunları milletle el ele birlikte hayata geçireceklerini kaydetti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0c/1071004897_259:0:2988:2047_1920x0_80_0_0_d1cb2d3d9c1ea1cb3c2e0cfcea26ed00.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mevlüt çavuşoğlu, depremzede, seçimler, genel seçimler
mevlüt çavuşoğlu, depremzede, seçimler, genel seçimler

Bakan Çavuşoğlu: Oy vermedi diye hakaret edilir mi?

16:10 20.05.2023
© AAMevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Vatandaş inanmadı, oy vermedi, diye depremzedelere hakaret edilir mi, küfredilir mi? Vallahi insanlığımdan utandım o yorumları görünce" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçimin ardından depremzedelere yönelik sosyal medyada yer alan söylemleri eleştirerek, "Bu milleti cahil yerine koymak aslında en büyük cahilliktir, yanılgıdır. Kendilerini çok eğitimli, aydın görüyorlar. Kendilerine oy verenler müthiş entelektüel, Cumhur İttifakı'na oy verenler cahil. Ve onlarla oyları eşit olmaması lazım. Bir de şunu söylüyorlar: 'Sizin cahilliğiniz bizim kaderimizi etkiledi.' 21 yıldır Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıklarına tüm dünya hayran" diye konuştu.
Kesin olmayan sonuçlara göre Antalya'da AK Parti'den milletvekili seçilen Çavuşoğlu, Manavgat'ta Esnaf Buluşması'nda yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'taki seçimde milletin Cumhur İttifakı'na önemli bir destek verdiğini ve 323 milletvekilini TBMM'ye gönderdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın da yüzde 49.5 gibi bir oy aldığını anımsattı.
Millete desteğinden dolayı teşekkür eden Çavuşoğlu, ikinci turda Erdoğan'ın vatandaşın teveccühü ile tekrar cumhurbaşkanı olarak görevine devam edeceğini kaydetti.
Seçim sürecinde 21 yılda ülkeye yapılanları ve gelecekte yapmak istediklerini anlattıklarını dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak projelerle halkın önüne çıktıklarını belirtti. Antalya'nın bir turizm kenti olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, Türkiye için bu yıl 60 milyon turist, 56 milyar dolar gelir hedefi konulduğunu aktardı.
Mevlüt Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"2028 için ise 90 milyon turist 100 milyar dolar gelir hedefledik. Şurada 2028'e 5 sene kaldı. Bunu söylerken turizmin gelişmesi ve Türkiye'yi dünyanın her yerinde tanıtmak için yaptığımız çalışmalara güveniyoruz. Diğer taraftan alın teriyle turizmden para kazanan ve bu geliri artırmak için kalitesini yükselten turizmci esnaf kardeşlerimize güveniyoruz. Bu hedeflere ulaşmak hayal mi? 2002 yılında 13,5 milyon turist geliyordu Türkiye'ye, işte geçen sene 51,4 milyon turist geldi. Peki ana muhalefet partisi genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ne yaptı? Rusya'ya yaptırıma katıldı. Dolayısıyla Rus turist başta olmak üzere turist sayısında azalma oldu. Bu açıklamanın faydası mı oldu, zararı mı? Peki amacınız ne? Bizim önceliğimiz ülkemizin çıkarları, milletimizin refahı mı yoksa Amerika'ya, Avrupa'ya yaranmak mı? Bağımsızlık iddiasında olan bir ülke ve milletin başkalarına yaranma, başkalarından aferin beklemek gibi bir lüksü olmaması gerekir."

'Huzur olmasa, terör olsa turist gelir mi?'

Türkiye olarak hiçbir ülkeyi kendilerinden üstün görmediklerini ya da küçümsemediklerini belirten Çavuşoğlu, ülkenin ve milletin çıkarları doğrultusunda hareket ettiklerini bildirdi.
Güvenli ve huzurlu bir ülke için çalıştıklarını aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Rakiplerimiz ne dedi, 'FETÖ'yü geri getireceğiz, dağdaki PKK'ya, hapisteki bunların temsilcilerine haklar vereceğiz. Kanun hükmünde kararname ile çıkarılanları geri alacağız.' Bu salonda Yörük de var, Kürt de var, Zaza da var, Laz da var, Çerkes de. Tüm Türkiye'nin renkleri burada, ülkemizin zenginliği. Huzur var, ekmek var, hepimiz geçiniyoruz değil mi? Huzur olmasa, terör olsa, eskiden buralarda bomba patlatılıyordu, turist gelir mi? Gelmez."
Çavuşoğlu, Kürtler ile teröristlerin de ayırt edilmesi gerektiğini, Kürtlerin haklarını bugüne kadar Erdoğan'ın savunduğunu ifade etti.
Cumhur İttifakı olarak daima ülkenin hedefleri doğrultusunda hareket ettiklerini, muhalefetin ise yıkmaktan, hesap sormaktan yana tavır sergilediğini dile getiren Çavuşoğlu, milletin böyle bir siyaseti benimsemediğini kaydetti.

'Oy vermedi diye hakaret edilir mi?'

Deprem bölgesinde de muhalefetin "Bedava ev vereceğiz" söylemlerine de vatandaşın güvenmediğini aktaran Çavuşoğlu, depremzedelerin Erdoğan'ın verdiği sözleri tutacağına inandığı için tercihini Erdoğan'dan yana kullandığını anlattı. Bu nedenle depremzedelere yönelik hakarete varan söylemlerin yapıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, şu görüşleri paylaştı:
"Vatandaş inanmadı, oy vermedi, diye depremzedelere hakaret edilir mi, küfredilir mi? Vallahi insanlığımdan utandım o yorumları görünce. Depremzedeler bize yazıyor, 'Kim ne gönderdi? Verin hesabını da biz geri gönderelim.' diye. İşte Defne. Sayın Kılıçdaroğlu'na yüzde 90 oranında oy çıktı. Bu Defneli vatandaşlarımızın tercihidir. Saygı duyarız. Şimdi ben diyebilir miyim 'Bu hastane haram, zıkkım olsun.' Böyle şey olur mu ya? Millet her şeyi görüyor. Bu milleti cahil yerine koymak aslında en büyük cahilliktir, yanılgıdır. Kendilerini çok eğitimli, aydın görüyorlar. Kendilerine oy verenler müthiş entelektüel, Cumhur İttifakı'na oy verenler cahil. Ve onlarla oyları eşit olmaması lazım. Bir de şunu söylüyorlar. 'Sizin cahilliğiniz bizim kaderimizi etkiledi.' 21 yıldır Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıklarına tüm dünya hayran."
Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin geleceğe daha emin adımlarla ilerleyebilmesi için istikrarın olması gerektiğini ve bunun için de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yola devam etmek gerektiğini dile getirdi.
28 Mayıs'ta da milletin gereğini yapacağını ve Erdoğan'ın tekrar seçileceğini söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye için büyük hedeflerin olduğunu ve bunları milletle el ele birlikte hayata geçireceklerini kaydetti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала