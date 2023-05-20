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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230520/bakan-akardan-sinirda-cekildigi-iddia-edilen-yasa-disi-gecis-goruntulerine-iliskin-aciklama-1071337721.html
Bakan Akar'dan sınırda çekildiği iddia edilen yasa dışı geçiş görüntülerine ilişkin açıklama
Bakan Akar'dan sınırda çekildiği iddia edilen yasa dışı geçiş görüntülerine ilişkin açıklama
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sosyal medyada yer alan Türkiye sınırında çekildiği iddia edilen yasa dışı geçiş görüntülerinin, Afganistan-İran... 20.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-20T13:17+0300
2023-05-20T13:18+0300
hulusi akar
2023 türkiye seçimleri
suriyeli göçmenler
seçim
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AK Parti'den Kayseri milletvekili seçilen Akar, dün kentte görevli basın mensuplarıyla bir araya geldi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Birkaç gündür sosyal medyada yer alan ve "Türkiye sınırında çekildiği" iddia edilen yasa dışı sınır geçişi görüntülerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, "Bazı makamlar, bir videoyu alıp onun üzerine ahkam kesiyor. 'Hudutlar şöyle, böyle oldu' diyor. Bir kere elindeki video nedir onu öğren. Onun Türkiye hududu olduğunu farz edip bunun üzerine kitap yazıyor, söylemlerde bulunuyorsun. Altından kalkamazsın." ifadelerini kullandı.Söz konusu görüntülerin "Afganistan-İran, Afganistan-Pakistan" sınırlarında çekilen görüntüler olduğunu belirten Akar, "Şimdi ne diyeceksiniz peki? Vatan, millet diyerek 7 gün 24 saat zorlu arazi ve hava koşullarda görev yapan Mehmetçiğe ne diyeceksiniz?" diye sordu.Hudutların, Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleriyle korunduğunu, fiziki güvenlik sistemlerinden son teknoloji ekipmanlara kadar birçok araç ve sistemin hudut güvenliği konusunda kullanıldığını aktaran Akar, şunları söyledi:Bazı kesimler tarafından hudutlara yönelik kullanılan "kevgir", "delik-deşik" ifadelerine de tepki gösteren Akar, "Öyle bir şey yok. Hadi geçin de görelim. Ama öyle bir imaj veriliyor ki Mehmetçiğin bütün emeği göz ardı ediliyor, emeğine saygısızlık ediliyor. Mehmetçiğin emeğine yazık oluyor." dedi.'Depremin ardından 80 bin Suriyeli döndü'Terörle mücadelenin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Akar, "Mehmetçik, teröristlerin 'girilemez' dediği yerlere girdi, 'çıkılamaz' dediği yerlere çıktı. Terör örgütünün Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki varlıkları ciddi şekilde ezildi, teröristler kazdıkları çukurlara gömüldü." diye konuştu.Suriyeli sığınmacıların geri dönüşlerine yönelik değerlendirmesi sorulan Akar, şöyle konuştu:Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından "Suriye'den Türkiye'ye doğru yoğun bir sınır geçişinin olduğuna" yönelik iddianın ortaya atıldığını hatırlatan Akar, bunun gerçek dışı olduğunu yaptıkları görüşme, inceleme ve denetlemelerle bir kez daha ortaya çıkardıklarını ifade etti.İddia edilenin aksine depremde kaldıkları yerler zarar gören Suriyelilerin topraklarına dönmesinin söz konusu olduğunu belirten Akar, "80 bin Suriyeli depremin ardından topraklarına, evlerine döndü." diye konuştu.Moskova'da, Suriye Savunma Bakanı'nın da yer aldığı üçlü ve dörtlü formatta toplantılar yaptıklarını hatırlatan, bunun bir süreç olduğunu yineleyen Akar, Suriye'nin topraklarının üçte birinin teröristlerin kontrolünde olduğuna dikkati çekti.
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hulusi akar, suriyeli göçmenler, seçim
hulusi akar, suriyeli göçmenler, seçim

Bakan Akar'dan sınırda çekildiği iddia edilen yasa dışı geçiş görüntülerine ilişkin açıklama

13:17 20.05.2023 (güncellendi: 13:18 20.05.2023)
© AAMilli Savunma Bakan Hulusi Akar, Fırat Kalkanı ve Zeytindalı bölgelerine YPG tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası, "Hazır olan Mehmetçik süratle gerekli tedbirleri aldı ve karşılığı verdi. Bunun karşılığında da şuana kadar yapılan çalışmalarda ilk adlığımız bilgilere göre 10 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.
Milli Savunma Bakan Hulusi Akar, Fırat Kalkanı ve Zeytindalı bölgelerine YPG tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası, Hazır olan Mehmetçik süratle gerekli tedbirleri aldı ve karşılığı verdi. Bunun karşılığında da şuana kadar yapılan çalışmalarda ilk adlığımız bilgilere göre 10 terörist etkisiz hale getirildi dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2023
© AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sosyal medyada yer alan Türkiye sınırında çekildiği iddia edilen yasa dışı geçiş görüntülerinin, Afganistan-İran, Afganistan-Pakistan sınırlarında çekilen görüntüler olduğunu belirtti.
AK Parti'den Kayseri milletvekili seçilen Akar, dün kentte görevli basın mensuplarıyla bir araya geldi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Birkaç gündür sosyal medyada yer alan ve "Türkiye sınırında çekildiği" iddia edilen yasa dışı sınır geçişi görüntülerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, "Bazı makamlar, bir videoyu alıp onun üzerine ahkam kesiyor. 'Hudutlar şöyle, böyle oldu' diyor. Bir kere elindeki video nedir onu öğren. Onun Türkiye hududu olduğunu farz edip bunun üzerine kitap yazıyor, söylemlerde bulunuyorsun. Altından kalkamazsın." ifadelerini kullandı.
Söz konusu görüntülerin "Afganistan-İran, Afganistan-Pakistan" sınırlarında çekilen görüntüler olduğunu belirten Akar, "Şimdi ne diyeceksiniz peki? Vatan, millet diyerek 7 gün 24 saat zorlu arazi ve hava koşullarda görev yapan Mehmetçiğe ne diyeceksiniz?" diye sordu.
Hudutların, Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleriyle korunduğunu, fiziki güvenlik sistemlerinden son teknoloji ekipmanlara kadar birçok araç ve sistemin hudut güvenliği konusunda kullanıldığını aktaran Akar, şunları söyledi:
"Modüler duvarlar, tel örgüler, hendekler, elektronik kuleler, gece-gündüz görüş cihazları, sese duyarlı sensörler var. Tüm bunların Ankara'daki harekat merkezinden de izlenebileceği bir sistem söz konusu. Son 5 sene içinde 3 milyondan fazla kişi yasa dışı geçiş yapmaya çalışırken engellendi. Bu gerçekler ortadayken bazıları çıkıp, karşıt söylemlerde bulundu. Kendisine de yazık. İtibarını da inanılırlığını da kaybediyor. Sana bu bilgileri kimler getiriyorsa bir sor, soruştur."
Bazı kesimler tarafından hudutlara yönelik kullanılan "kevgir", "delik-deşik" ifadelerine de tepki gösteren Akar, "Öyle bir şey yok. Hadi geçin de görelim. Ama öyle bir imaj veriliyor ki Mehmetçiğin bütün emeği göz ardı ediliyor, emeğine saygısızlık ediliyor. Mehmetçiğin emeğine yazık oluyor." dedi.

'Depremin ardından 80 bin Suriyeli döndü'

Terörle mücadelenin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Akar, "Mehmetçik, teröristlerin 'girilemez' dediği yerlere girdi, 'çıkılamaz' dediği yerlere çıktı. Terör örgütünün Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki varlıkları ciddi şekilde ezildi, teröristler kazdıkları çukurlara gömüldü." diye konuştu.
Suriyeli sığınmacıların geri dönüşlerine yönelik değerlendirmesi sorulan Akar, şöyle konuştu:
"Bu bir süreç. 2016'dan itibaren Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları ile kontrol ettiğimiz bölgelere güneyden, aşağıdaki bölgelerden 1 milyona yakın Suriyeli geldi. Türkiye'den de 1 milyon civarında kişi oraya gitti. Şu anda yaptığımız şey, kontrol ettiğimiz bölgelerdeki hayatın normalleşmesi ve buradaki insanların da BM kriterlerine göre güvenli, gönüllü ve saygın şekilde evine, toprağına dönmesi."
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından "Suriye'den Türkiye'ye doğru yoğun bir sınır geçişinin olduğuna" yönelik iddianın ortaya atıldığını hatırlatan Akar, bunun gerçek dışı olduğunu yaptıkları görüşme, inceleme ve denetlemelerle bir kez daha ortaya çıkardıklarını ifade etti.
İddia edilenin aksine depremde kaldıkları yerler zarar gören Suriyelilerin topraklarına dönmesinin söz konusu olduğunu belirten Akar, "80 bin Suriyeli depremin ardından topraklarına, evlerine döndü." diye konuştu.
Moskova'da, Suriye Savunma Bakanı'nın da yer aldığı üçlü ve dörtlü formatta toplantılar yaptıklarını hatırlatan, bunun bir süreç olduğunu yineleyen Akar, Suriye'nin topraklarının üçte birinin teröristlerin kontrolünde olduğuna dikkati çekti.
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