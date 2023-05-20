https://sputniknews.com.tr/20230520/bahceli-milletimizin-gonlundeki-aday-sayin-erdogandir-1071340761.html
Bahçeli: Milletimizin gönlündeki aday Sayın Erdoğan'dır
Bahçeli: Milletimizin gönlündeki aday Sayın Erdoğan'dır
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, Adıyaman'da konteyner kent ziyaretinde açıklamalarda bulundu. 20.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-20T16:21+0300
2023-05-20T16:21+0300
2023-05-20T16:22+0300
2023 türkiye seçimleri
devlet bahçeli
adıyaman
recep tayyip erdoğan
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Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
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devlet bahçeli, adıyaman, recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli, adıyaman, recep tayyip erdoğan
Bahçeli: Milletimizin gönlündeki aday Sayın Erdoğan'dır
16:21 20.05.2023 (güncellendi: 16:22 20.05.2023) Abone ol
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, Adıyaman'da konteyner kent ziyaretinde açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
28 Mayıs mührün vurulduğu gün olacaktır. 28 Mayıs'da iki aday var ancak milletimizin gönlündeki aday Sn. Recep Tayyip Erdoğan'dır.
Sn. Erdoğan'ı yoluna devam ettirmek için, Türkiye'yi yaşanabilir bir ülke haline tekrar dönüştürmek için 28 Mayıs seçimleri çok daha önem arz eder hale gelmiştir.
Mührü elinize alın, koşa koşa alayınız sandığa gidin.
28 Mayıs'ta yeni bir cumhurbaşkanıyla 'Yola devam' diyeceksiniz.