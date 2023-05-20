Bahçeli: Milletimizin gönlündeki aday Sayın Erdoğan'dır

28 Mayıs mührün vurulduğu gün olacaktır. 28 Mayıs'da iki aday var ancak milletimizin gönlündeki aday Sn. Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Sn. Erdoğan'ı yoluna devam ettirmek için, Türkiye'yi yaşanabilir bir ülke haline tekrar dönüştürmek için 28 Mayıs seçimleri çok daha önem arz eder hale gelmiştir.