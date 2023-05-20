https://sputniknews.com.tr/20230520/babasina-ait-konutu-5-kisiye-kiralayan-supheli-tutuklandi-1071340061.html
Babasına ait konutu 5 kişiye kiralayan şüpheli tutuklandı
Babasına ait konutu 5 kişiye kiralayan şüpheli tutuklandı
Malatya'da babasına ait konutu 5 kişiye kiralayan ve bu kişilerden 100 bin 500 lira kira bedeli alan şüpheli tutuklandı. 20.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-20T15:37+0300
2023-05-20T15:37+0300
2023-05-20T15:37+0300
türkiye
kiralık
kiralık ev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/0a/1056250455_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d04deb619d72b0f023af9cf64f1d20c7.jpg
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orduzu Mahallesi Gelinciktepe TOKİ'lerde babasına ait bir ikameti 17-19 Mayıs tarihleri arasında birbirinden habersiz 5 kişiye kiralayarak bu kişileri toplam 100 bin 500 lira dolandırdığı belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Polis ekipleri, şüpheliyi ikametinin yakınında kovalamaca sunucu yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/0a/1056250455_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_359e1efb71f449e2dbd7d65dd995cfcb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kiralık, kiralık ev
Babasına ait konutu 5 kişiye kiralayan şüpheli tutuklandı
Abone ol
Malatya'da babasına ait konutu 5 kişiye kiralayan ve bu kişilerden 100 bin 500 lira kira bedeli alan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orduzu Mahallesi Gelinciktepe TOKİ'lerde babasına ait bir ikameti 17-19 Mayıs tarihleri arasında birbirinden habersiz 5 kişiye kiralayarak bu kişileri toplam 100 bin 500 lira dolandırdığı belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Polis ekipleri, şüpheliyi ikametinin yakınında kovalamaca sunucu yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.