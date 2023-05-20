https://sputniknews.com.tr/20230520/ak-partili-kurtulmus-bunlarin-hicbir-sekilde-bir-yasayi-parlamentodan-gecirme-imkani-dahi-yoktur-1071330494.html

AK Partili Kurtulmuş: Bunların hiçbir şekilde bir yasayı parlamentodan geçirme imkanı dahi yoktur

AK Partili Kurtulmuş: Bunların hiçbir şekilde bir yasayı parlamentodan geçirme imkanı dahi yoktur

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, muhalefetin parlamenter sisteme geri dönme vaatlerini artık dile getirmediğini belirterek, "Bunlar bir daha ağızlarını... 20.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-20T00:31+0300

2023-05-20T00:31+0300

2023-05-20T00:34+0300

2023 türkiye seçimleri

ak parti

numan kurtulmuş

millet ittifakı

depremzede

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Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Hemşehri Dernekleri Buluşması"nda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul'daki hemşehri derneklerine üye insanların tamamına yakınının başından itibaren Recep Tayyip Erdoğan'a destek olduğunu ve onunla beraber aynı yolda yürüdüğünü söyledi.Kurtulmuş, 14 Mayıs'ta tarihi bir seçim yapıldığını belirterek, "Bu seçimde karşımızda cümle alem vardı. Yabancı medyada 'Erdoğan'ı indirin', 'Türkiye, Ortadoğu'da, bu coğrafyada Batı'nın menfaatlerini zedeliyor, demokrasiyi getirin' diyerek, hiç kendilerini gizleme gereği bile duymadan bütün gövdeleriyle topa giren, Türkiye demokrasisine müdahale edenleri gördük mü? Hep beraber gördük. İçeride FETÖ ile PKK ile Kandil ile kol kola, gönül gönüle yürüyenlerin nasıl bir ittifak oluşturduklarını gördük mü? Gördük. Yedi yamalı bohça koalisyonunu millete teklif edenleri hep beraber yakından gördük, izledik" dedi.Karşılarındaki topluluğun hiçbir ortak tarafı, ortak fikri ve programı olmadığını söyleyen Kurtulmuş, "Bir tane ortak noktaları vardı, 'Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl gönderirsek gönderelim' diyorlardı. Ama bu millet de 'Tayyip Erdoğan'ı bırakmayacağız, sonuna kadar onunla beraberiz' dedi. Şimdi baktılar ki bu milletle başa çıkmak zor, bu sefer vites değiştirdiler. Bir kısmı geri vitese aldı, bir kısmı da vitesi boşa attı. Daha düne kadar gazeteleri üzerinden Türkiye demokrasisine ayar vermeye çalışanlar şimdi, 'Diktatör olsa ikinci tura kalmaz' diyorlar. Zaten siz kendi fanuslarınızda yaşadığınız için bu aziz milleti tanımadınız, Türk halkını tanımadınız. Kolay kolay da tanıyacak görünmüyorsunuz" diye konuştu.'Ezici bir çoğunlukla inşallah seçimi 28 Mayıs'ta bitireceğiz'Yedi düvele karşı yüzde 49.5 oy almanın büyük bir başarı olduğunu, ancak henüz seçim sürecinin tamamlanmadığını dile getiren Kurtulmuş, "Şimdi seçimin ilk bölümü bitti. Yani şöyle görün. Bir final maçı oynuyoruz, iki ayaklı bir oyun. Birinci ayağını kazandık, çok şükür. Ama henüz bitmedi. İkinci maçı da fark atarak, karşı tarafa sıfır çektirerek devam edeceğiz. Belki de Allah'ın takdiri, böylesi daha doğru. Böyle ezici bir çoğunlukla inşallah seçimi 28 Mayıs'ta bitireceğiz, 29 Mayıs'ta büyük bir fetih kutlamasını hep beraber gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.Kurtulmuş, birinci turda Cumhur İttifakı olarak parlamentoda birinci grup olduklarını, AK Parti'nin ise en yakın rakibi olan CHP'nin 10 puan önünde gelerek, seçimi açık ara birinci tamamladığını söyledi.İkinci tura 8 gün kaldığını hatırlatan Kurtulmuş, "Sayılı günler, sayılı saatler çok hızlı bir şekilde geçecek. Önce bu 8 günlük kampanyanın kalan kısmında çok daha güçlü bir şekilde çalışacağız. Bize oy veren 49,5'u konsolide ederek yolumuza devam edeceğiz. Daha fazla dostlarımızı, daha fazla Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyenleri artırarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.'Batı'ya şirin görünmek için neredeyse Rusya'ya kılıcını çekip savaş ilan eden bir Kılıçdaroğlu var'Seçim kampanyasının bundan sonraki kısmının daha kolay olduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:'Depremzede kardeşlerimize neredeyse küfür etmedikleri kaldı'Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'terör örgütleri'nin gölgesindeki siyasetle kol kola, gönül gönüle yürüdüğünü söyleyen Kurtulmuş, "Sanki bu milletin hafızası yokmuş gibi, sanki bu millet affedersiniz enayiymiş gibi, sanki bunlar hiç konuşulmamış gibi şimdi 3-5 tane milliyetçi oya göz kırpmak için atmadığı taklayı bırakmıyor. Bu millet bunun hesabını 28 Mayıs'ta sorar" dedi.Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun milliyetçi söyleminde olduğu gibi "helalleşme" lafının da 3-5 oy almak için göz boyamaktan ibaret olduğunu ifade ederek, "Depremzede kardeşlerimiz oylarını Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye yönlendirdiği için neredeyse küfür etmedikleri kaldı. Böylesine bir iğrençlik olabilir mi? İnsanların hayatları gitmiş, aileleri, geçmişleri kaybolmuş, gelecek ümitleri azalmış; böylesine zor zamanda Tekirdağ'daki CHP'li belediye başkanı depremzedeleri kapının önüne koyuyor" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşmasında kendisine oy verenlere teşekkür ettiğini, vermeyenlerin de gönlünü aldığını, bir demokrasi dersi verdiğini belirten Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun ise dengesinin bozulduğunu, demokrasinin sonuçlarını hazmedemediğini gösteren masaya el vurduğu meşhur videoyu yayınladığını söyledi.Kurtulmuş, seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz CHP'nin mazeret üretmeye başladığını, bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcısını istifa ettirerek sorumluluktan kurtulmaya çalıştığını belirtti.'Bunların hiçbir şekilde bir yasayı parlamentodan geçirme imkanı dahi yoktur'Muhalefetin parlamenter sisteme geri dönme vaatlerini artık dile getirmediğini ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:Kurtulmuş, yeni bir çağdan kastının, güçlü ve büyük Türkiye ideali üstünde altyapısı gerçekleşmiş Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını sonuna kadar açmak olduğunu da sözlerine ekledi.

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ak parti, numan kurtulmuş, millet ittifakı, depremzede