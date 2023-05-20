AK Partili Kurtulmuş: Bunların hiçbir şekilde bir yasayı parlamentodan geçirme imkanı dahi yoktur

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
19 MAYIS ÖZEL
Kurtuluş mücadelesinde Türk-Sovyet ilişkileri
10:05
18 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının Yıldönümü
11:06
3 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Tarihçi Sinan Meydan 19 Mayıs'ı anlatıyor
12:46
67 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
19 MAYIS ÖZEL
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz Radyo Sputnik'te
14:06
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
19 MAYIS ÖZEL
Prof. Dr. Celal Şengör Radyo Sputnik'te
15:05
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
19 MAYIS ÖZEL
Araştırmacı Gazeteci Yazar Barış Terkoğlu Radyo Sputnik’te
16:05
29 dk
19 MAYIS ÖZEL
Deprem bölgesinde buruk 19 Mayıs
16:35
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
19 MAYIS ÖZEL
Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz Radyo Sputnik’te
17:05
25 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
3 dk
19 MAYIS ÖZEL
Tarihçi Dr.Mehmet Perinçek Radyo Sputnik’te
18:03
15 dk
Z RAPORU
19 Mayıs'ta coşkulu kutlama
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
ÖZEL HABER
AGIT: Türkiye’deki seçimin oy sayimi sürecinde herhangi bir manipülasyon emaresi görmüyoruz
08:00
1 dk
ÖZEL HABER
Eski Pentagon Danışmanı: Zelenskiy yenilgiyi kabul etmek zorunda
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
NATO’dan Ukrayna’ya veto Davet etmiyoruz
09:31
3 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: Rusya, Ukrayna’ya verilen NATO toplarını imha etti
10:00
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Küba, ABD'den bağımsızlığı kazandı
10:15
4 dk
ÖZEL HABER
Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Hersh: Zelenskiy ihtilafi sonlandirmali
10:30
2 dk
ÖZEL HABER
Yunanli Bakan, Lavrov’un Türkiye sözlerini çarpitti
10:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ
Erkin Öncan'la Gerçeğin Yörüngesi
13:01
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
ÖZEL HABER
Medvedev: Devlet Duması AKKA Anlaşması'nı feshetti
16:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD, Ukrayna’ya verdiği Patriotları, Rus Kinjal füzeleri imha etti
17:15
3 dk
ÖZEL HABER
Hindistan’dan AB’ye Rusya tepkisi
17:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna İstihbarat Başkanı’nın terör mektubu BM’ye sunuldu
18:15
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’den itiraf: Ortadoğu’da Rusya ve Çin’den rahatsızız
18:31
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya’dan bir açıklama daha: Kinjal füzeleri Kiev’deki Patriotları imha etti
18:46
2 dk
ÖZEL HABER
Sınıra çektikleri duvar alay konusu oldu: Bahçe çiti
19:01
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Küba, ABD'den bağımsızlığı kazandı
19:10
4 dk
ÖZEL HABER
ABD’den Ukraynalı pilotlara F-16 yasağı
19:21
2 dk
ÖZEL HABER
CIA’ın Telegram hamlesi açığa çıktı
19:30
2 dk
ÖZEL HABER
ABD patriotları eleştirilerin odağında
19:45
2 dk
ÖZEL HABER
Biden’ın sözcüsünü kürsüden kaçıran Rusya sorusu
20:01
2 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Ukrayna, Türkiye’nin AB yolunu tıkadı
20:14
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’li yatırım gurusu Rogers: Dolar, dünyanın lider para birimi statüsünü kaybediyor
20:30
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya ve Belarus uyardı: ABD ve NATO yıkıcı politikayı gözden geçirmeli
20:44
3 dk
ÖZEL HABER
Siyaset Bilimci Güzaltan: Ukrayna’nın NATO’ya üye olması Avrupa’nın intiharı
21:01
5 dk
ÖZEL HABER
Prof. Cengiz Çakır: Ukrayna'nın oyun bozanlığı tahıl koridorunda güvensizliğe neden oldu
21:14
5 dk
ÖZEL HABER
Yunanistan’taki seçim Türkiye ile ilişkileri nasıl etkileyecek?
21:30
7 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230520/ak-partili-kurtulmus-bunlarin-hicbir-sekilde-bir-yasayi-parlamentodan-gecirme-imkani-dahi-yoktur-1071330494.html
AK Partili Kurtulmuş: Bunların hiçbir şekilde bir yasayı parlamentodan geçirme imkanı dahi yoktur
AK Partili Kurtulmuş: Bunların hiçbir şekilde bir yasayı parlamentodan geçirme imkanı dahi yoktur
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, muhalefetin parlamenter sisteme geri dönme vaatlerini artık dile getirmediğini belirterek, "Bunlar bir daha ağızlarını... 20.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-20T00:31+0300
2023-05-20T00:34+0300
2023 türkiye seçimleri
ak parti
numan kurtulmuş
millet ittifakı
depremzede
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1e/1070392261_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_15e19e6576b0a1fb839b9c5d3c671fd4.jpg
Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Hemşehri Dernekleri Buluşması"nda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul'daki hemşehri derneklerine üye insanların tamamına yakınının başından itibaren Recep Tayyip Erdoğan'a destek olduğunu ve onunla beraber aynı yolda yürüdüğünü söyledi.Kurtulmuş, 14 Mayıs'ta tarihi bir seçim yapıldığını belirterek, "Bu seçimde karşımızda cümle alem vardı. Yabancı medyada 'Erdoğan'ı indirin', 'Türkiye, Ortadoğu'da, bu coğrafyada Batı'nın menfaatlerini zedeliyor, demokrasiyi getirin' diyerek, hiç kendilerini gizleme gereği bile duymadan bütün gövdeleriyle topa giren, Türkiye demokrasisine müdahale edenleri gördük mü? Hep beraber gördük. İçeride FETÖ ile PKK ile Kandil ile kol kola, gönül gönüle yürüyenlerin nasıl bir ittifak oluşturduklarını gördük mü? Gördük. Yedi yamalı bohça koalisyonunu millete teklif edenleri hep beraber yakından gördük, izledik" dedi.Karşılarındaki topluluğun hiçbir ortak tarafı, ortak fikri ve programı olmadığını söyleyen Kurtulmuş, "Bir tane ortak noktaları vardı, 'Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl gönderirsek gönderelim' diyorlardı. Ama bu millet de 'Tayyip Erdoğan'ı bırakmayacağız, sonuna kadar onunla beraberiz' dedi. Şimdi baktılar ki bu milletle başa çıkmak zor, bu sefer vites değiştirdiler. Bir kısmı geri vitese aldı, bir kısmı da vitesi boşa attı. Daha düne kadar gazeteleri üzerinden Türkiye demokrasisine ayar vermeye çalışanlar şimdi, 'Diktatör olsa ikinci tura kalmaz' diyorlar. Zaten siz kendi fanuslarınızda yaşadığınız için bu aziz milleti tanımadınız, Türk halkını tanımadınız. Kolay kolay da tanıyacak görünmüyorsunuz" diye konuştu.'Ezici bir çoğunlukla inşallah seçimi 28 Mayıs'ta bitireceğiz'Yedi düvele karşı yüzde 49.5 oy almanın büyük bir başarı olduğunu, ancak henüz seçim sürecinin tamamlanmadığını dile getiren Kurtulmuş, "Şimdi seçimin ilk bölümü bitti. Yani şöyle görün. Bir final maçı oynuyoruz, iki ayaklı bir oyun. Birinci ayağını kazandık, çok şükür. Ama henüz bitmedi. İkinci maçı da fark atarak, karşı tarafa sıfır çektirerek devam edeceğiz. Belki de Allah'ın takdiri, böylesi daha doğru. Böyle ezici bir çoğunlukla inşallah seçimi 28 Mayıs'ta bitireceğiz, 29 Mayıs'ta büyük bir fetih kutlamasını hep beraber gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.Kurtulmuş, birinci turda Cumhur İttifakı olarak parlamentoda birinci grup olduklarını, AK Parti'nin ise en yakın rakibi olan CHP'nin 10 puan önünde gelerek, seçimi açık ara birinci tamamladığını söyledi.İkinci tura 8 gün kaldığını hatırlatan Kurtulmuş, "Sayılı günler, sayılı saatler çok hızlı bir şekilde geçecek. Önce bu 8 günlük kampanyanın kalan kısmında çok daha güçlü bir şekilde çalışacağız. Bize oy veren 49,5'u konsolide ederek yolumuza devam edeceğiz. Daha fazla dostlarımızı, daha fazla Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyenleri artırarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.'Batı'ya şirin görünmek için neredeyse Rusya'ya kılıcını çekip savaş ilan eden bir Kılıçdaroğlu var'Seçim kampanyasının bundan sonraki kısmının daha kolay olduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:'Depremzede kardeşlerimize neredeyse küfür etmedikleri kaldı'Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'terör örgütleri'nin gölgesindeki siyasetle kol kola, gönül gönüle yürüdüğünü söyleyen Kurtulmuş, "Sanki bu milletin hafızası yokmuş gibi, sanki bu millet affedersiniz enayiymiş gibi, sanki bunlar hiç konuşulmamış gibi şimdi 3-5 tane milliyetçi oya göz kırpmak için atmadığı taklayı bırakmıyor. Bu millet bunun hesabını 28 Mayıs'ta sorar" dedi.Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun milliyetçi söyleminde olduğu gibi "helalleşme" lafının da 3-5 oy almak için göz boyamaktan ibaret olduğunu ifade ederek, "Depremzede kardeşlerimiz oylarını Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye yönlendirdiği için neredeyse küfür etmedikleri kaldı. Böylesine bir iğrençlik olabilir mi? İnsanların hayatları gitmiş, aileleri, geçmişleri kaybolmuş, gelecek ümitleri azalmış; böylesine zor zamanda Tekirdağ'daki CHP'li belediye başkanı depremzedeleri kapının önüne koyuyor" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşmasında kendisine oy verenlere teşekkür ettiğini, vermeyenlerin de gönlünü aldığını, bir demokrasi dersi verdiğini belirten Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun ise dengesinin bozulduğunu, demokrasinin sonuçlarını hazmedemediğini gösteren masaya el vurduğu meşhur videoyu yayınladığını söyledi.Kurtulmuş, seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz CHP'nin mazeret üretmeye başladığını, bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcısını istifa ettirerek sorumluluktan kurtulmaya çalıştığını belirtti.'Bunların hiçbir şekilde bir yasayı parlamentodan geçirme imkanı dahi yoktur'Muhalefetin parlamenter sisteme geri dönme vaatlerini artık dile getirmediğini ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:Kurtulmuş, yeni bir çağdan kastının, güçlü ve büyük Türkiye ideali üstünde altyapısı gerçekleşmiş Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını sonuna kadar açmak olduğunu da sözlerine ekledi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1e/1070392261_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_c0b469d0dc4c025be8fc809ffed1ed35.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, numan kurtulmuş, millet ittifakı, depremzede
ak parti, numan kurtulmuş, millet ittifakı, depremzede

AK Partili Kurtulmuş: Bunların hiçbir şekilde bir yasayı parlamentodan geçirme imkanı dahi yoktur

00:31 20.05.2023 (güncellendi: 00:34 20.05.2023)
© AANuman Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2023
© AA
Abone olTelegram
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, muhalefetin parlamenter sisteme geri dönme vaatlerini artık dile getirmediğini belirterek, "Bunlar bir daha ağızlarını açıp 'parlamenter sistem' dahi diyemeyecekler, diyemeyecekleri bir ortama geldik. Hatta bunların hiçbir şekilde bir yasayı parlamentodan geçirme imkanı dahi yoktur" dedi.
Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Hemşehri Dernekleri Buluşması"nda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul'daki hemşehri derneklerine üye insanların tamamına yakınının başından itibaren Recep Tayyip Erdoğan'a destek olduğunu ve onunla beraber aynı yolda yürüdüğünü söyledi.
Kurtulmuş, 14 Mayıs'ta tarihi bir seçim yapıldığını belirterek, "Bu seçimde karşımızda cümle alem vardı. Yabancı medyada 'Erdoğan'ı indirin', 'Türkiye, Ortadoğu'da, bu coğrafyada Batı'nın menfaatlerini zedeliyor, demokrasiyi getirin' diyerek, hiç kendilerini gizleme gereği bile duymadan bütün gövdeleriyle topa giren, Türkiye demokrasisine müdahale edenleri gördük mü? Hep beraber gördük. İçeride FETÖ ile PKK ile Kandil ile kol kola, gönül gönüle yürüyenlerin nasıl bir ittifak oluşturduklarını gördük mü? Gördük. Yedi yamalı bohça koalisyonunu millete teklif edenleri hep beraber yakından gördük, izledik" dedi.
Karşılarındaki topluluğun hiçbir ortak tarafı, ortak fikri ve programı olmadığını söyleyen Kurtulmuş, "Bir tane ortak noktaları vardı, 'Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl gönderirsek gönderelim' diyorlardı. Ama bu millet de 'Tayyip Erdoğan'ı bırakmayacağız, sonuna kadar onunla beraberiz' dedi. Şimdi baktılar ki bu milletle başa çıkmak zor, bu sefer vites değiştirdiler. Bir kısmı geri vitese aldı, bir kısmı da vitesi boşa attı. Daha düne kadar gazeteleri üzerinden Türkiye demokrasisine ayar vermeye çalışanlar şimdi, 'Diktatör olsa ikinci tura kalmaz' diyorlar. Zaten siz kendi fanuslarınızda yaşadığınız için bu aziz milleti tanımadınız, Türk halkını tanımadınız. Kolay kolay da tanıyacak görünmüyorsunuz" diye konuştu.

'Ezici bir çoğunlukla inşallah seçimi 28 Mayıs'ta bitireceğiz'

Yedi düvele karşı yüzde 49.5 oy almanın büyük bir başarı olduğunu, ancak henüz seçim sürecinin tamamlanmadığını dile getiren Kurtulmuş, "Şimdi seçimin ilk bölümü bitti. Yani şöyle görün. Bir final maçı oynuyoruz, iki ayaklı bir oyun. Birinci ayağını kazandık, çok şükür. Ama henüz bitmedi. İkinci maçı da fark atarak, karşı tarafa sıfır çektirerek devam edeceğiz. Belki de Allah'ın takdiri, böylesi daha doğru. Böyle ezici bir çoğunlukla inşallah seçimi 28 Mayıs'ta bitireceğiz, 29 Mayıs'ta büyük bir fetih kutlamasını hep beraber gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.
Kurtulmuş, birinci turda Cumhur İttifakı olarak parlamentoda birinci grup olduklarını, AK Parti'nin ise en yakın rakibi olan CHP'nin 10 puan önünde gelerek, seçimi açık ara birinci tamamladığını söyledi.
İkinci tura 8 gün kaldığını hatırlatan Kurtulmuş, "Sayılı günler, sayılı saatler çok hızlı bir şekilde geçecek. Önce bu 8 günlük kampanyanın kalan kısmında çok daha güçlü bir şekilde çalışacağız. Bize oy veren 49,5'u konsolide ederek yolumuza devam edeceğiz. Daha fazla dostlarımızı, daha fazla Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyenleri artırarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

'Batı'ya şirin görünmek için neredeyse Rusya'ya kılıcını çekip savaş ilan eden bir Kılıçdaroğlu var'

Seçim kampanyasının bundan sonraki kısmının daha kolay olduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:
"Bir tane zarf, iki tane isim var. Birisi Recep Tayyip Erdoğan, diğeri ise Kemal Kılıçdaroğlu… Bir tarafta bir dünya lideri. Dünyadaki bütün gelişmelerde Türkiye'nin hakkını, hukukunu koruyan bir lider. Mesela sadece geçen gün ortaya konulduğu gibi Rusya ile Ukrayna arasındaki krizde Türkiye'yi rol belirleyen bir ülke durumuna getiren Recep Tayyip Erdoğan var. Diğer tarafta daha cumhurbaşkanı adayıyken Batı'ya şirin görünmek için neredeyse Rusya'ya kılıcını çekip savaş ilan eden bir Kılıçdaroğlu var. Yani diyor ki 'Biz iktidara gelirsek Rusya'dan ayrılacağız, Avrupa Birliği'nin yaptırımlarını Rusya'ya uygulayacağız.' Türkiye Avrupa Birliği üyesi değil. Biz niye Rusya'ya yaptırım uygulayalım? Adam şunu demek istiyor Batı'ya; 'Biz Türkiye'yi Batı'ya hizalayacağız, NATO'nun saygın bir üyesi yapacağız' Yani Conilere diyor ki 'Biz sizin emrinizdeyiz, bizi iktidara getirirseniz sizin menfaatlerinizi biz koruruz.' İşte tam da bu sebepten dolayı bu millet sittin senedir Cumhuriyet Halk Partisini iktidara getirmiyor, yine de getirmeyecek."

'Depremzede kardeşlerimize neredeyse küfür etmedikleri kaldı'

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'terör örgütleri'nin gölgesindeki siyasetle kol kola, gönül gönüle yürüdüğünü söyleyen Kurtulmuş, "Sanki bu milletin hafızası yokmuş gibi, sanki bu millet affedersiniz enayiymiş gibi, sanki bunlar hiç konuşulmamış gibi şimdi 3-5 tane milliyetçi oya göz kırpmak için atmadığı taklayı bırakmıyor. Bu millet bunun hesabını 28 Mayıs'ta sorar" dedi.
Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun milliyetçi söyleminde olduğu gibi "helalleşme" lafının da 3-5 oy almak için göz boyamaktan ibaret olduğunu ifade ederek, "Depremzede kardeşlerimiz oylarını Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye yönlendirdiği için neredeyse küfür etmedikleri kaldı. Böylesine bir iğrençlik olabilir mi? İnsanların hayatları gitmiş, aileleri, geçmişleri kaybolmuş, gelecek ümitleri azalmış; böylesine zor zamanda Tekirdağ'daki CHP'li belediye başkanı depremzedeleri kapının önüne koyuyor" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşmasında kendisine oy verenlere teşekkür ettiğini, vermeyenlerin de gönlünü aldığını, bir demokrasi dersi verdiğini belirten Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun ise dengesinin bozulduğunu, demokrasinin sonuçlarını hazmedemediğini gösteren masaya el vurduğu meşhur videoyu yayınladığını söyledi.
Kurtulmuş, seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz CHP'nin mazeret üretmeye başladığını, bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcısını istifa ettirerek sorumluluktan kurtulmaya çalıştığını belirtti.

'Bunların hiçbir şekilde bir yasayı parlamentodan geçirme imkanı dahi yoktur'

Muhalefetin parlamenter sisteme geri dönme vaatlerini artık dile getirmediğini ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Bunların herhangi bir şekilde anayasayı değiştirmesi, parlamentoda Cumhur İttifakı'nın birinci olmasıyla hayal oldu, suya düştü. Bırakın parlamentoda anayasayı değiştirmeyi, bunlar bir daha ağızlarını açıp 'parlamenter sistem' dahi diyemeyecekler, diyemeyecekleri bir ortama geldik. Hatta bunların hiçbir şekilde bir yasayı parlamentodan geçirme imkanı dahi yoktur. Parlamentoda çoğunluk sizdedir, Cumhur İttifakı'ndadır ve bu çoğunluktan bunlara hiçbir sonuç çıkmaz. Millete şunu söyleyeceğiz; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, parlamento çoğunluğu olan Cumhur İttifakı el ele Türkiye Yüzyılı'na hep beraber yürüyeceğiz. Allah yolumuzu açık etsin. Gayretle, samimiyetle kalan saatleri değerlendireceğiz ve inşallah 28 Mayıs 2023, Türkiye demokrasi tarihinin altın harflerle yazılan, yeni bir çağ açıp yeni bir çağ kapayan kapısı olacaktır."
Kurtulmuş, yeni bir çağdan kastının, güçlü ve büyük Türkiye ideali üstünde altyapısı gerçekleşmiş Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını sonuna kadar açmak olduğunu da sözlerine ekledi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала