https://sputniknews.com.tr/20230520/abden-dunya-genelinde-90-sirkete-rusya-yaptirimi-1071346080.html

AB’den dünya genelinde 90 şirkete ‘Rusya’ yaptırımı

AB’den dünya genelinde 90 şirkete ‘Rusya’ yaptırımı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya’ya yaptırımları teğet geçen dünya genelinden 90’dan fazla şirketin ‘kara listeye’ dahil edildiğini... 20.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-20T19:22+0300

2023-05-20T19:22+0300

2023-05-20T19:22+0300

dünya

avrupa

avrupa birliği

ursula von der leyen

ukrayna

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Alman ZDF televizyonuna açıklamasında, “Yaptırımların teğet geçilmesine son verme konusunda ciddiyiz. Tam da bu yüzden 11. yaptırım paketinde dünya genelinden 90’dan fazla şirketin ismi yer alıyor. Bu şirketlere yönelik, yaptırımları ihlal ettiklerine, yani yaptırım uygulanan malları Avrupa Birliği'nden üçüncü ülkeler üzerinden doğrudan Rusya'ya tedarik ettiklerine dair açık delillerimiz var” ifadesini kullandı.Michel: Rusya ekonomisini vurmaya devam edeceğizAvrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Japonya’daki G7 Zirvesi kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştiği görüşmede, “Avrupa Birliği, Rusya ekonomisinin her bir sektörüne darbe indirmek için G7’den ortaklarımızla birlikte çalışacak” dedi.Michel, Zelenskiy’in ‘barış formülüne’ destek verdiklerini ve yeni adımları Avrupa Birliği ülkeleriyle koordine etme niyetinde olduklarını kaydetti.

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