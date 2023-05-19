https://sputniknews.com.tr/20230519/zelenskiyin-danismaninin-ruslara-tehdidinin-ardindan-bmden-bu-tur-soylemlerden-kacinma-cagrisi-1071284328.html

Zelenskiy’in danışmanının Ruslara tehdidinin ardından BM’den bu tür söylemlerden kaçınma çağrısı

Zelenskiy’in danışmanının Ruslara tehdidinin ardından BM’den bu tür söylemlerden kaçınma çağrısı

BM Genel Sekreterliği Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Ukrayna ihtilafının çözümüne katkı sağlamayan söylemlerden kaçınma çağrısında bulundu. 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T00:13+0300

2023-05-19T00:13+0300

2023-05-19T00:13+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

birleşmiş milletler (bm)

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, bugünkü basın toplantısında, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak’ın Ruslara yönelik tehditlerle ilgili bir soru üzerine “Sadece bu değil, ihtilaflara ilişkin tüm durumlarda çeşitli tarafların söylemleri var. Tüm tarafları her durumda yardımcı olmayan söylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz” dedi.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukraynalıların artık Rusya’dan nefret ettiğini, tam da bu yüzden her zaman Rusya’yı kovalayacaklarını dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230518/kissinger-ukraynanin-natoya-alinmasi-cagrisi-yapti-medvedevden-uyari-geldi-1071270209.html

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