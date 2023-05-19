https://sputniknews.com.tr/20230519/zelenskiyin-danismaninin-ruslara-tehdidinin-ardindan-bmden-bu-tur-soylemlerden-kacinma-cagrisi-1071284328.html
Zelenskiy’in danışmanının Ruslara tehdidinin ardından BM’den bu tür söylemlerden kaçınma çağrısı
Zelenskiy’in danışmanının Ruslara tehdidinin ardından BM’den bu tür söylemlerden kaçınma çağrısı
BM Genel Sekreterliği Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Ukrayna ihtilafının çözümüne katkı sağlamayan söylemlerden kaçınma çağrısında bulundu. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T00:13+0300
2023-05-19T00:13+0300
2023-05-19T00:13+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
birleşmiş milletler (bm)
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, bugünkü basın toplantısında, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak’ın Ruslara yönelik tehditlerle ilgili bir soru üzerine “Sadece bu değil, ihtilaflara ilişkin tüm durumlarda çeşitli tarafların söylemleri var. Tüm tarafları her durumda yardımcı olmayan söylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz” dedi.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukraynalıların artık Rusya’dan nefret ettiğini, tam da bu yüzden her zaman Rusya’yı kovalayacaklarını dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230518/kissinger-ukraynanin-natoya-alinmasi-cagrisi-yapti-medvedevden-uyari-geldi-1071270209.html
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rusya, ukrayna, birleşmiş milletler (bm)
rusya, ukrayna, birleşmiş milletler (bm)
Zelenskiy’in danışmanının Ruslara tehdidinin ardından BM’den bu tür söylemlerden kaçınma çağrısı
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BM Genel Sekreterliği Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Ukrayna ihtilafının çözümüne katkı sağlamayan söylemlerden kaçınma çağrısında bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, bugünkü basın toplantısında, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak’ın Ruslara yönelik tehditlerle ilgili bir soru üzerine “Sadece bu değil, ihtilaflara ilişkin tüm durumlarda çeşitli tarafların söylemleri var. Tüm tarafları her durumda yardımcı olmayan söylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz” dedi.
Daha önce Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukraynalıların artık Rusya’dan nefret ettiğini, tam da bu yüzden her zaman Rusya’yı kovalayacaklarını dile getirmişti.