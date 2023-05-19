https://sputniknews.com.tr/20230519/zafer-partisi-genel-baskani-ozdag-makam-mevki-pazarligi-yapmiyoruz-1071325261.html

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Kılıçdaroğlu ile görüşmelerinin verimli geçtiğini söyledi

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Kılıçdaroğlu ile görüşmelerinin verimli geçtiğini söyledi

Özdağ, Kılıçdaroğlu ile görüşmelerinin verimli geçtiğini dile getirerek, "Bu görüşmeden çıkan sonuçları biz de partilerimizin yetkili kurullarında... 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T22:41+0300

2023-05-19T22:41+0300

2023-05-19T22:49+0300

2023 türkiye seçimleri

ümit özdağ

millet ittifakı

sinan oğan

cumhur ittifakı

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Özdağ, KRT'de canlı yayında gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı.Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptıkları görüşmeye ilişkin bir soru üzerine, konuşmanın içeriğine dair bilgi paylaşmasının doğru olmadığını söyledi.Zafer Partisi'nin, Ata İttifakı'nın ortaya koyduğu belirli temel esaslar, politik bir düzleminin bulunduğunu dile getiren Özdağ, bu politik yaklaşımdan kaynaklanan sorularının olduğunu, bu soruların hemen hepsini Kılıçdaroğlu'na sorduklarını ve Kılıçdaroğlu'nun da cevaplarını verdiğini ifade etti.Görüşmede, Türk siyasetinin genel bir değerlendirmesini yaptıklarını da kaydeden Özdağ, önce heyetler olarak görüştüklerini sonra Kılıçdaroğlu ile baş başa uzun bir değerlendirme yaptıklarını anlattı.Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:'HDP'ye ne verdiniz, HÜDA PAR'a ne verdiniz?' Taraflara bunu soruyoruz'"Pazarlık mı yapılıyor?" tartışmalarının yaşandığının hatırlatılması üzerine Özdağ, "Pazarlık mı yapıyor, ifadesini bize yönelik psikolojik operasyon olarak kullandılar, başını kesip, sonunu kesip. Bunun hiç adil olmadığını düşünüyorum." dedi.Millet İttifakı'nı oluşturan bileşenlerin aylarca "Şu bakanlık senin olacak, bu bakanlık senin olacak" pazarlıklarını yaptığını dile getiren Özdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:İki tarafla da ortaklaşmaya gidilememesi durumunda seçmenlere ne söyleyeceklerinin sorulmasına karşılık, Özdağ, "O zaman ikisini de desteklemeyiz. Seçmenimize de neden desteklemediğimizi söyleriz." yanıtını verdi.Özdağ, bir soru üzerine de Kılıçdaroğlu ile görüşmelerinin verimli geçtiğini dile getirerek, "Bu görüşmeden çıkan sonuçları biz de partilerimizin yetkili kurullarında değerlendiriyoruz. Sinan Bey'in yapmış olduğu görüşme çerçevesinde de başka değerlendirmeler yapacağız. Türkiye için bizim yapabileceğimiz en doğruyu yapma doğrultusunda mücadele edeceğiz." diye konuştu.

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ümit özdağ, millet ittifakı, sinan oğan, cumhur ittifakı