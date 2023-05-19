https://sputniknews.com.tr/20230519/zafer-partisi-basin-danismani-trafik-kazasinda-hayatini-kaybetti-1071293906.html

Zafer Partisi basın danışmanı trafik kazasında hayatını kaybetti

Zafer Partisi basın danışmanı trafik kazasında hayatını kaybetti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Zafer Partisi basın danışmanı ve milletvekili adayı Ceren Gürkan'ın trafik kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu. 19.05.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

zafer partisi

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Zafer Partisi basın danışmanı ve milletvekili adayı Ceren Gürkan dün gece geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.Gürkan'ın ölümünü Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından duyurdu.Özdağ, yaptığı paylaşımda "Zafer Partisi basın danışmanı ve milletvekili adayı sevgili kardeşim Ceren Gürkan dün gece geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmiştir. Ceren Gürkan’ın ailesine ve bütün Zafer Partisi camiasına başsağlığı, Ceren kardeşime Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

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