https://sputniknews.com.tr/20230519/ysk-1-tur-secim-sonuclarini-acikladi--1071313198.html
YSK, 1. tur seçim sonuçlarını açıkladı
YSK, 1. tur seçim sonuçlarını açıkladı
Yüksek Seçim Kurulu'nun, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T18:06+0300
2023-05-19T18:06+0300
2023-05-19T18:14+0300
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YSK, 1. tur seçim sonuçlarını açıkladı
18:06 19.05.2023 (güncellendi: 18:14 19.05.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Yüksek Seçim Kurulu'nun, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.