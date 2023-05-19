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THY'den Avrupa'dan Türkiye'ye yapılacak uçuşlarda indirimli bilet kampanyası
THY'den Avrupa'dan Türkiye'ye yapılacak uçuşlarda indirimli bilet kampanyası
Türk Hava Yolları (THY), Avrupa'dan Türkiye'ye yapılacak uçuşlarda yüzde 25 indirimli biletleri satışa sundu. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
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THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, 18-22 Mayıs'ta alınacak biletler ile 18 Mayıs-30 Eylül 2023 tarihleri arasında Avrupa'dan Türkiye'ye yüzde 25 indirimle seyahat edilebilecek.Kampanya; Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Birleşik Krallık, İsviçre, Fransa, Lüksemburg, İsveç ve Danimarka çıkışlı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Ercan Havalimanı varışlı gidiş-dönüş uçuşlar için geçerli olacak.​​​​​​​Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye THY'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.
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türk hava yolları (thy), kampanya, avrupa
türk hava yolları (thy), kampanya, avrupa

THY'den Avrupa'dan Türkiye'ye yapılacak uçuşlarda indirimli bilet kampanyası

02:16 19.05.2023
© AATHY
THY - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
© AA
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Türk Hava Yolları (THY), Avrupa'dan Türkiye'ye yapılacak uçuşlarda yüzde 25 indirimli biletleri satışa sundu.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, 18-22 Mayıs'ta alınacak biletler ile 18 Mayıs-30 Eylül 2023 tarihleri arasında Avrupa'dan Türkiye'ye yüzde 25 indirimle seyahat edilebilecek.
Kampanya; Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Birleşik Krallık, İsviçre, Fransa, Lüksemburg, İsveç ve Danimarka çıkışlı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Ercan Havalimanı varışlı gidiş-dönüş uçuşlar için geçerli olacak.
​​​​​​​Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye THY'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.
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