https://sputniknews.com.tr/20230519/thyden-avrupadan-turkiyeye-yapilacak-ucuslarda-indirimli-bilet-kampanyasi-1071286798.html
THY'den Avrupa'dan Türkiye'ye yapılacak uçuşlarda indirimli bilet kampanyası
THY'den Avrupa'dan Türkiye'ye yapılacak uçuşlarda indirimli bilet kampanyası
Türk Hava Yolları (THY), Avrupa'dan Türkiye'ye yapılacak uçuşlarda yüzde 25 indirimli biletleri satışa sundu. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T02:16+0300
2023-05-19T02:16+0300
2023-05-19T02:16+0300
türkiye
türk hava yolları (thy)
kampanya
avrupa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/04/1060789349_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1190caa320e386cd0498f6fbaa5f0863.jpg
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, 18-22 Mayıs'ta alınacak biletler ile 18 Mayıs-30 Eylül 2023 tarihleri arasında Avrupa'dan Türkiye'ye yüzde 25 indirimle seyahat edilebilecek.Kampanya; Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Birleşik Krallık, İsviçre, Fransa, Lüksemburg, İsveç ve Danimarka çıkışlı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Ercan Havalimanı varışlı gidiş-dönüş uçuşlar için geçerli olacak.Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye THY'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/04/1060789349_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_ee23ef23013172616d5e4759bf5fcec5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türk hava yolları (thy), kampanya, avrupa
türk hava yolları (thy), kampanya, avrupa
THY'den Avrupa'dan Türkiye'ye yapılacak uçuşlarda indirimli bilet kampanyası
Abone ol
Türk Hava Yolları (THY), Avrupa'dan Türkiye'ye yapılacak uçuşlarda yüzde 25 indirimli biletleri satışa sundu.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, 18-22 Mayıs'ta alınacak biletler ile 18 Mayıs-30 Eylül 2023 tarihleri arasında Avrupa'dan Türkiye'ye yüzde 25 indirimle seyahat edilebilecek.
Kampanya; Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Birleşik Krallık, İsviçre, Fransa, Lüksemburg, İsveç ve Danimarka çıkışlı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Ercan Havalimanı varışlı gidiş-dönüş uçuşlar için geçerli olacak.
Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye THY'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.