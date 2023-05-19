https://sputniknews.com.tr/20230519/thyden-avrupadan-turkiyeye-yapilacak-ucuslarda-indirimli-bilet-kampanyasi-1071286798.html

THY'den Avrupa'dan Türkiye'ye yapılacak uçuşlarda indirimli bilet kampanyası

THY'den Avrupa'dan Türkiye'ye yapılacak uçuşlarda indirimli bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), Avrupa'dan Türkiye'ye yapılacak uçuşlarda yüzde 25 indirimli biletleri satışa sundu. 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T02:16+0300

2023-05-19T02:16+0300

2023-05-19T02:16+0300

türkiye

türk hava yolları (thy)

kampanya

avrupa

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THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, 18-22 Mayıs'ta alınacak biletler ile 18 Mayıs-30 Eylül 2023 tarihleri arasında Avrupa'dan Türkiye'ye yüzde 25 indirimle seyahat edilebilecek.Kampanya; Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Birleşik Krallık, İsviçre, Fransa, Lüksemburg, İsveç ve Danimarka çıkışlı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Ercan Havalimanı varışlı gidiş-dönüş uçuşlar için geçerli olacak.​​​​​​​Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye THY'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

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Sputnik Türkiye

türk hava yolları (thy), kampanya, avrupa