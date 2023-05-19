https://sputniknews.com.tr/20230519/spor-toto-super-ligde-35-hafta-maclarini-yonetecek-hakemler-aciklandi-1071294751.html
Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T11:44+0300
2023-05-19T11:44+0300
2023-05-19T11:44+0300
spor
spor toto süper lig
galatasaray
beşiktaş
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:Yarın:16.00 Kasımpaşa-İstanbulspor: Yaşar Kemal Uğurlu19.00 Yukatel Kayserispor-Corendon Alanyaspor: Yasin Kol19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler21 Mayıs Pazar:16.00 HangiKredi Ümraniyespor-MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Cihan Aydın19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş: Mustafa Kürşad Filiz22 Mayıs Pazartesi:20.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Turgut Doman
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spor toto süper lig, galatasaray, beşiktaş
spor toto süper lig, galatasaray, beşiktaş
Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
16.00 Kasımpaşa-İstanbulspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Yukatel Kayserispor-Corendon Alanyaspor: Yasin Kol
19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler
16.00 HangiKredi Ümraniyespor-MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Cihan Aydın
19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş: Mustafa Kürşad Filiz
20.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Turgut Doman