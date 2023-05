https://sputniknews.com.tr/20230519/soylu-kuresel-gucler-istedikleri-gibi-yonetebilecekleri-tek-tip-insan-olusturmak-istiyor-1071319745.html

Soylu: Küresel güçler, istedikleri gibi yönetebilecekleri tek tip insan oluşturmak istiyor

Soylu: Küresel güçler, istedikleri gibi yönetebilecekleri tek tip insan oluşturmak istiyor

Soylu, küresel güçlerin ülkeleri rahat bırakmadığını belirterek, "Küresel bir iletişim ağı kuruyorlar. Her biri telefonumuzda. Her biri her gün hayatımızın... 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T21:33+0300

2023-05-19T21:33+0300

2023-05-19T21:33+0300

süleyman soylu

2023 türkiye seçimleri

batı

küresel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/02/1070494133_0:56:1688:1006_1920x0_80_0_0_bbad15920fcabc5c83e2074e607ee1cb.jpg

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Soylu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Üsküdar'daki Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde bir araya geldiği gençlerin müzik dinletisine eşlik etti.Soylu, burada yaptığı konuşmada, bugünün "Ya istiklal ya ölüm." denilerek başlanan ve istiklalle sonuçlanan bir gün olduğunu söyledi.Bugün bir milletin kendi kendini yönetmesi olarak ifade edilen anlayışın o günden kaldığını belirten Soylu, Batılı devletlerin, manda ve himayeyi kabul etmediği için 104 yıldır Türkiye'ye karşı kavga verdiğini dile getirdi.Soylu, bu kavganın, darbelerle, faiz lobileriyle, terörle, kimi zaman da geleneklere saldırmakla sürdüğüne dikkati çekti.Bir ülkenin özgür olmasının önemine işaret eden Soylu, iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerin durumunu buna örnek gösterdi.Soylu, "Suriyeliler bizim kardeşlerimizdir ve Türkiye'de yaşıyorlar. Bir ilden bir ile gitmeleri devletin iznine tabidir. Bunu, özgürlüğün ve hürriyetin ne demek olduğunu anlatmak için söylüyorum. Dünyanın en güzel özgürlüklerinden bir tanesi seyahat özgürlüğüdür. Her yerini doya doya yaşadığımız bu güzel ülkemizin bugünkü haline gelmesi, işte o istiklal mücadelesinden sonra gelişti." diye konuştu.Ancak küresel güçlerin, Türkiye'yi ve yakın coğrafyadaki ülkeleri hiçbir zaman rahat bırakmadığını ifade eden Soylu, bu sömürünün internet platformları üzerinden devam ettiğini belirtti. Soylu, "Küresel bir iletişim ağı kuruyorlar. Her biri telefonumuzda. Her biri, her gün hayatımızın içinde ve gündemimizde. Peki esas ne yapmak istiyorlar? Hepsi birbirine benzeyen, kıyafetleri, giyimleri, değerleri, kimlikleri birbirine benzeyen, istedikleri gibi yönetebilecekleri tek tip bir insan oluşturmak istiyorlar." dedi.21. yüzyılda ülkelerin karşı karşıya kaldığı en büyük tehdidin bu olduğunu, ülkelerin bu durumdan korunmaya çalıştığını vurgulayan Soylu, "Dünya 5'ten büyüktür." diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aslında bu küreselleşmenin ortaya koyduğu egemenliğe dikkati çektiğini kaydetti.

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

süleyman soylu, batı, küresel