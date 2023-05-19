Soylu: Küresel güçler, istedikleri gibi yönetebilecekleri tek tip insan oluşturmak istiyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve jeotermal enerji kaynakları
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Siyasetçi Ufuk Uras: Muhalefet pert oldu, bu moralsizliği kısa sürede aşmak zor
09:02
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
22 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar geldi.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur stratejisi
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Türkiye seçim telaşında, Ortadoğu'da taşlar oynuyor
16:04
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kılıçdaroğlu’nun yeni sert söylemi
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Türkiye'nin iflası
18:34
80 dk
Z RAPORU
Siyasilerden dikkat çeken mesajlar
20:45
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
19 MAYIS ÖZEL
Kurtuluş mücadelesinde Türk-Sovyet ilişkileri
10:05
18 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının Yıldönümü
11:06
3 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Tarihçi Sinan Meydan 19 Mayıs'ı anlatıyor
12:46
67 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
19 MAYIS ÖZEL
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz Radyo Sputnik'te
14:06
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
19 MAYIS ÖZEL
Prof. Dr. Celal Şengör Radyo Sputnik'te
15:05
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
19 MAYIS ÖZEL
Araştırmacı Gazeteci Yazar Barış Terkoğlu Radyo Sputnik’te
16:05
29 dk
19 MAYIS ÖZEL
Deprem bölgesinde buruk 19 Mayıs
16:35
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
19 MAYIS ÖZEL
Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz Radyo Sputnik’te
17:05
25 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
3 dk
19 MAYIS ÖZEL
Tarihçi Dr.Mehmet Perinçek Radyo Sputnik’te
18:03
15 dk
Z RAPORU
19 Mayıs'ta coşkulu kutlama
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
20 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230519/soylu-kuresel-gucler-istedikleri-gibi-yonetebilecekleri-tek-tip-insan-olusturmak-istiyor-1071319745.html
Soylu: Küresel güçler, istedikleri gibi yönetebilecekleri tek tip insan oluşturmak istiyor
Soylu: Küresel güçler, istedikleri gibi yönetebilecekleri tek tip insan oluşturmak istiyor
Soylu, küresel güçlerin ülkeleri rahat bırakmadığını belirterek, "Küresel bir iletişim ağı kuruyorlar. Her biri telefonumuzda. Her biri her gün hayatımızın... 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T21:33+0300
2023-05-19T21:33+0300
süleyman soylu
2023 türkiye seçimleri
batı
küresel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/02/1070494133_0:56:1688:1006_1920x0_80_0_0_bbad15920fcabc5c83e2074e607ee1cb.jpg
Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Soylu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Üsküdar'daki Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde bir araya geldiği gençlerin müzik dinletisine eşlik etti.Soylu, burada yaptığı konuşmada, bugünün "Ya istiklal ya ölüm." denilerek başlanan ve istiklalle sonuçlanan bir gün olduğunu söyledi.Bugün bir milletin kendi kendini yönetmesi olarak ifade edilen anlayışın o günden kaldığını belirten Soylu, Batılı devletlerin, manda ve himayeyi kabul etmediği için 104 yıldır Türkiye'ye karşı kavga verdiğini dile getirdi.Soylu, bu kavganın, darbelerle, faiz lobileriyle, terörle, kimi zaman da geleneklere saldırmakla sürdüğüne dikkati çekti.Bir ülkenin özgür olmasının önemine işaret eden Soylu, iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerin durumunu buna örnek gösterdi.Soylu, "Suriyeliler bizim kardeşlerimizdir ve Türkiye'de yaşıyorlar. Bir ilden bir ile gitmeleri devletin iznine tabidir. Bunu, özgürlüğün ve hürriyetin ne demek olduğunu anlatmak için söylüyorum. Dünyanın en güzel özgürlüklerinden bir tanesi seyahat özgürlüğüdür. Her yerini doya doya yaşadığımız bu güzel ülkemizin bugünkü haline gelmesi, işte o istiklal mücadelesinden sonra gelişti." diye konuştu.Ancak küresel güçlerin, Türkiye'yi ve yakın coğrafyadaki ülkeleri hiçbir zaman rahat bırakmadığını ifade eden Soylu, bu sömürünün internet platformları üzerinden devam ettiğini belirtti. Soylu, "Küresel bir iletişim ağı kuruyorlar. Her biri telefonumuzda. Her biri, her gün hayatımızın içinde ve gündemimizde. Peki esas ne yapmak istiyorlar? Hepsi birbirine benzeyen, kıyafetleri, giyimleri, değerleri, kimlikleri birbirine benzeyen, istedikleri gibi yönetebilecekleri tek tip bir insan oluşturmak istiyorlar." dedi.21. yüzyılda ülkelerin karşı karşıya kaldığı en büyük tehdidin bu olduğunu, ülkelerin bu durumdan korunmaya çalıştığını vurgulayan Soylu, "Dünya 5'ten büyüktür." diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aslında bu küreselleşmenin ortaya koyduğu egemenliğe dikkati çektiğini kaydetti.
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/02/1070494133_36:0:1688:1239_1920x0_80_0_0_ed9437d0b2cfe9180070998bb075d76d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
süleyman soylu, batı, küresel
süleyman soylu, batı, küresel

Soylu: Küresel güçler, istedikleri gibi yönetebilecekleri tek tip insan oluşturmak istiyor

21:33 19.05.2023
© AASüleyman Soylu
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Soylu, küresel güçlerin ülkeleri rahat bırakmadığını belirterek, "Küresel bir iletişim ağı kuruyorlar. Her biri telefonumuzda. Her biri her gün hayatımızın içinde ve gündemimizde. Hepsi birbirine benzeyen, kıyafetleri, giyimleri, değerleri, kimlikleri birbirine benzeyen, istedikleri gibi yönetebilecekleri tek tip insan oluşturmak istiyorlar" dedi.
Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Soylu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Üsküdar'daki Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde bir araya geldiği gençlerin müzik dinletisine eşlik etti.
Soylu, burada yaptığı konuşmada, bugünün "Ya istiklal ya ölüm." denilerek başlanan ve istiklalle sonuçlanan bir gün olduğunu söyledi.
Bugün bir milletin kendi kendini yönetmesi olarak ifade edilen anlayışın o günden kaldığını belirten Soylu, Batılı devletlerin, manda ve himayeyi kabul etmediği için 104 yıldır Türkiye'ye karşı kavga verdiğini dile getirdi.
Soylu, bu kavganın, darbelerle, faiz lobileriyle, terörle, kimi zaman da geleneklere saldırmakla sürdüğüne dikkati çekti.
Bir ülkenin özgür olmasının önemine işaret eden Soylu, iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerin durumunu buna örnek gösterdi.
Soylu, "Suriyeliler bizim kardeşlerimizdir ve Türkiye'de yaşıyorlar. Bir ilden bir ile gitmeleri devletin iznine tabidir. Bunu, özgürlüğün ve hürriyetin ne demek olduğunu anlatmak için söylüyorum. Dünyanın en güzel özgürlüklerinden bir tanesi seyahat özgürlüğüdür. Her yerini doya doya yaşadığımız bu güzel ülkemizin bugünkü haline gelmesi, işte o istiklal mücadelesinden sonra gelişti." diye konuştu.
Ancak küresel güçlerin, Türkiye'yi ve yakın coğrafyadaki ülkeleri hiçbir zaman rahat bırakmadığını ifade eden Soylu, bu sömürünün internet platformları üzerinden devam ettiğini belirtti. Soylu, "Küresel bir iletişim ağı kuruyorlar. Her biri telefonumuzda. Her biri, her gün hayatımızın içinde ve gündemimizde. Peki esas ne yapmak istiyorlar? Hepsi birbirine benzeyen, kıyafetleri, giyimleri, değerleri, kimlikleri birbirine benzeyen, istedikleri gibi yönetebilecekleri tek tip bir insan oluşturmak istiyorlar." dedi.
21. yüzyılda ülkelerin karşı karşıya kaldığı en büyük tehdidin bu olduğunu, ülkelerin bu durumdan korunmaya çalıştığını vurgulayan Soylu, "Dünya 5'ten büyüktür." diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aslında bu küreselleşmenin ortaya koyduğu egemenliğe dikkati çektiğini kaydetti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала