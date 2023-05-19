https://sputniknews.com.tr/20230519/simonyana-icinde-patlayici-izleri-olan-bir-paket-gonderildi-1071309532.html

Simonyan'a içinde patlayıcı izleri olan bir paket gönderildi

Simonyan'a içinde patlayıcı izleri olan bir paket gönderildi

RT genel yayın yönetmeni Margarita Simonyan'a patlayıcı izleri olan bir paket gönderildi. 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T16:20+0300

2023-05-19T16:20+0300

2023-05-19T16:20+0300

ukrayna krizi

rusya

sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan

margarita simonyan

paket

şüpheli paket

patlayıcı

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Rossiya Segodnya medya grubu ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda kendisine içinde patlayıcı izleri olan bir paket gönderildiğini duyurdu.Simonyan, ”İş yerine adıma patlayıcı izleri olan bir paket gönderildi (güvenlik tarafından tespit edildi)” ifadesini kullandı.Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.Nisan ayında Ukrayna televizyon kanalı 2+2, Rus ordusu ve yetkililerinin ‘yargısız infaz” edilmesi çağrısı yapan ve aralarında Rossiya Segodnya Genel Müdürü Dmitriy Kiselev ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan’ın da olduğu tanınmış Rus gazetecilere yönelik tehditlerin yer aldığı bir film yayınlamıştı.Mayıs ayı başlarında Yahoo News'e verdiği bir röportajda Budanov, Ukrayna istihbarat servislerinin Kiev mutlak zafer kazanana dek tüm dünyada Rusları öldürmeye devam edeceğini söylemişti.Budanov'un sözlerine sert tepki gösteren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, GUR Başkanı'nın açıklamasının gerçekten canice olduğunu vurgulamıştı.

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rusya, sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan, paket, şüpheli paket, patlayıcı