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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230519/simonyana-icinde-patlayici-izleri-olan-bir-paket-gonderildi-1071309532.html
Simonyan'a içinde patlayıcı izleri olan bir paket gönderildi
Simonyan'a içinde patlayıcı izleri olan bir paket gönderildi
RT genel yayın yönetmeni Margarita Simonyan'a patlayıcı izleri olan bir paket gönderildi. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T16:20+0300
2023-05-19T16:20+0300
ukrayna krizi
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sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan
margarita simonyan
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şüpheli paket
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Rossiya Segodnya medya grubu ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda kendisine içinde patlayıcı izleri olan bir paket gönderildiğini duyurdu.Simonyan, ”İş yerine adıma patlayıcı izleri olan bir paket gönderildi (güvenlik tarafından tespit edildi)” ifadesini kullandı.Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.Nisan ayında Ukrayna televizyon kanalı 2+2, Rus ordusu ve yetkililerinin ‘yargısız infaz” edilmesi çağrısı yapan ve aralarında Rossiya Segodnya Genel Müdürü Dmitriy Kiselev ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan’ın da olduğu tanınmış Rus gazetecilere yönelik tehditlerin yer aldığı bir film yayınlamıştı.Mayıs ayı başlarında Yahoo News'e verdiği bir röportajda Budanov, Ukrayna istihbarat servislerinin Kiev mutlak zafer kazanana dek tüm dünyada Rusları öldürmeye devam edeceğini söylemişti.Budanov'un sözlerine sert tepki gösteren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, GUR Başkanı'nın açıklamasının gerçekten canice olduğunu vurgulamıştı.
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rusya, sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan, paket, şüpheli paket, patlayıcı
rusya, sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan, paket, şüpheli paket, patlayıcı

Simonyan'a içinde patlayıcı izleri olan bir paket gönderildi

16:20 19.05.2023
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinMargarita Simonyan
Margarita Simonyan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
© Sputnik / РИА Новости
/
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RT genel yayın yönetmeni Margarita Simonyan'a patlayıcı izleri olan bir paket gönderildi.
Rossiya Segodnya medya grubu ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda kendisine içinde patlayıcı izleri olan bir paket gönderildiğini duyurdu.
Simonyan, ”İş yerine adıma patlayıcı izleri olan bir paket gönderildi (güvenlik tarafından tespit edildi)” ifadesini kullandı.
Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.
Nisan ayında Ukrayna televizyon kanalı 2+2, Rus ordusu ve yetkililerinin ‘yargısız infaz” edilmesi çağrısı yapan ve aralarında Rossiya Segodnya Genel Müdürü Dmitriy Kiselev ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan’ın da olduğu tanınmış Rus gazetecilere yönelik tehditlerin yer aldığı bir film yayınlamıştı.
Mayıs ayı başlarında Yahoo News'e verdiği bir röportajda Budanov, Ukrayna istihbarat servislerinin Kiev mutlak zafer kazanana dek tüm dünyada Rusları öldürmeye devam edeceğini söylemişti.
Budanov'un sözlerine sert tepki gösteren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, GUR Başkanı'nın açıklamasının gerçekten canice olduğunu vurgulamıştı.
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