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https://sputniknews.com.tr/20230519/silvio-berlusconi-45-gunluk-tedavinin-ardindan-taburcu-edildi-1071310249.html
Berlusconi 45 günlük tedavinin ardından taburcu edildi
Berlusconi 45 günlük tedavinin ardından taburcu edildi
Eski İtalya Başbakanı ve merkez sağdaki Forza Italia (FI) partisinin lideri Silvio Berlusconi, akciğer enfeksiyonu sebebiyle 45 gündür tedavi gördüğü... 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T16:40+0300
2023-05-19T16:41+0300
dünya
silvio berlusconi
italya
tedavi
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Milano'daki San Raffaele Hastanesinde 5 Nisan'dan bu yana akciğer enfeksiyonu tedavisi gören aynı zamanda 'kronik lösemi' teşhisi de konulan 86 yaşındaki lider, 45 günlük tedavi sürecinin ardından hastaneden ayrıldı.Çıkışta herhangi bir açıklama yapmayan Berlusconi, kendisini bekleyen basın mensuplarına el sallayarak arabasıyla uzaklaştı.Kardiyovasküler sorunlar sebebiyle 5 Nisan'da kaldırıldığı hastanede birkaç gün kaldıktan sonra taburcu edileceği yazılsa da Berlusconi, 16 Nisan'a kadar yoğun bakım ünitesinde tedavi görmüş, durumunun iyiye gitmesiyle servise indirilmişti.Silvio Berlusconi, 6 Mayıs'ta hastaneden partisinin kongresine video mesaj göndermiş ve "İşte buradayım, sizin için buradayım. Bir aydan uzun bir süre sonra ilk kez gömlek ve ceket giyiyorum." demişti.İktidar ortakları, Berlusconi'nin taburcu edilmesini memnuniyetle karşıladıBerlusconi'nin partisinin iktidar ortağı olduğu sağ koalisyonun Başbakanı ve İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni, Twitter'daki paylaşımında "Silvio Berlusconi, Milano'daki San Raffaele Hastanesinden taburcu edildi. Çok güzel bir haber. Haydi Silvio. Pek çok mücadele için seni sahaya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Bir diğer koalisyon ortağı Lig Partisinin lideri Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini de Instagram hesabından yaptığı paylaşımında, "Büyük Silvio, evine hoş geldin." dedi.FI'nın koordinatörü aynı zamanda sağ koalisyon iktidarının Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Twitter hesabından, "Hepimiz, senin eve dönüşünden çok mutluyuz. Hoş geldin Başkan!" değerlendirmesini yaptı.İtalya'da '1994-2011 döneminde toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim" olan Berlusconi, Eylül 2020'de Kovid-19'a yakalanmış, iki haftalık sıkıntılı tedavi sürecinin ardından iyileşebilmişti.
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silvio berlusconi, italya, tedavi, taburcu
silvio berlusconi, italya, tedavi, taburcu

Berlusconi 45 günlük tedavinin ardından taburcu edildi

16:40 19.05.2023 (güncellendi: 16:41 19.05.2023)
© AFP 2023Silvio Berlusconi
Silvio Berlusconi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
© AFP 2023
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Eski İtalya Başbakanı ve merkez sağdaki Forza Italia (FI) partisinin lideri Silvio Berlusconi, akciğer enfeksiyonu sebebiyle 45 gündür tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Milano'daki San Raffaele Hastanesinde 5 Nisan'dan bu yana akciğer enfeksiyonu tedavisi gören aynı zamanda 'kronik lösemi' teşhisi de konulan 86 yaşındaki lider, 45 günlük tedavi sürecinin ardından hastaneden ayrıldı.
Çıkışta herhangi bir açıklama yapmayan Berlusconi, kendisini bekleyen basın mensuplarına el sallayarak arabasıyla uzaklaştı.
Kardiyovasküler sorunlar sebebiyle 5 Nisan'da kaldırıldığı hastanede birkaç gün kaldıktan sonra taburcu edileceği yazılsa da Berlusconi, 16 Nisan'a kadar yoğun bakım ünitesinde tedavi görmüş, durumunun iyiye gitmesiyle servise indirilmişti.
Silvio Berlusconi, 6 Mayıs'ta hastaneden partisinin kongresine video mesaj göndermiş ve "İşte buradayım, sizin için buradayım. Bir aydan uzun bir süre sonra ilk kez gömlek ve ceket giyiyorum." demişti.

İktidar ortakları, Berlusconi'nin taburcu edilmesini memnuniyetle karşıladı

Berlusconi'nin partisinin iktidar ortağı olduğu sağ koalisyonun Başbakanı ve İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni, Twitter'daki paylaşımında "Silvio Berlusconi, Milano'daki San Raffaele Hastanesinden taburcu edildi. Çok güzel bir haber. Haydi Silvio. Pek çok mücadele için seni sahaya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Bir diğer koalisyon ortağı Lig Partisinin lideri Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini de Instagram hesabından yaptığı paylaşımında, "Büyük Silvio, evine hoş geldin." dedi.
FI'nın koordinatörü aynı zamanda sağ koalisyon iktidarının Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Twitter hesabından, "Hepimiz, senin eve dönüşünden çok mutluyuz. Hoş geldin Başkan!" değerlendirmesini yaptı.
İtalya'da '1994-2011 döneminde toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim" olan Berlusconi, Eylül 2020'de Kovid-19'a yakalanmış, iki haftalık sıkıntılı tedavi sürecinin ardından iyileşebilmişti.
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