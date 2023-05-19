https://sputniknews.com.tr/20230519/rusyanin-istanbul-baskonsoloslugundan-19-mayis-ataturku-anma-genclik-ve-spor-bayrami-mesaji-1071291177.html
Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj gönderdi. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T10:24+0300
2023-05-19T10:24+0300
2023-05-19T10:24+0300
türkiye
19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı
rusya'nın istanbul başkonsolosluğu
sosyal medya
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Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, resmi Twitter hesabından "Türk Dostlarımızın Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramlarını kutlamaktayız!" paylaşımı yaptı.
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19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, rusya'nın istanbul başkonsolosluğu, sosyal medya
19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, rusya'nın istanbul başkonsolosluğu, sosyal medya
Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
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Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj gönderdi.
Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, resmi Twitter hesabından "Türk Dostlarımızın Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramlarını kutlamaktayız!" paylaşımı yaptı.