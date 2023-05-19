https://sputniknews.com.tr/20230519/rusyanin-istanbul-baskonsoloslugundan-19-mayis-ataturku-anma-genclik-ve-spor-bayrami-mesaji-1071291177.html

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj gönderdi. 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T10:24+0300

2023-05-19T10:24+0300

2023-05-19T10:24+0300

türkiye

19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı

rusya'nın istanbul başkonsolosluğu

sosyal medya

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Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, resmi Twitter hesabından "Türk Dostlarımızın Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramlarını kutlamaktayız!" paylaşımı yaptı.

türkiye

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Sputnik Türkiye

19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, rusya'nın istanbul başkonsolosluğu, sosyal medya