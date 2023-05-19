https://sputniknews.com.tr/20230519/rusyadan-putinin-tutuklanmasina-karar-veren-ucm-bassavcisi-khan-hakkinda-arama-karari-1071321423.html
Rusya'dan Putin'in tutuklanmasına karar veren UCM Başsavcısı Khan hakkında arama kararı
Rusya'dan Putin'in tutuklanmasına karar veren UCM Başsavcısı Khan hakkında arama kararı
Rusya İçişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutuklanması yönündeki kararı alan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan... 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T21:55+0300
2023-05-19T21:55+0300
2023-05-19T21:55+0300
ukrayna krizi
rusya
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
vladimir putin
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "30 Mart 1970 doğumlu, İngiltere vatandaşı Khan Karim Asad Ahmad, Rusya Ceza Kanunu'nun maddesi uyarınca aranmaktadır" denildi.Rusya'nın yargı yetkisini tanımadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi, 17 Mart'ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında Ukrayna’da savaş suçu işledikleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.Ukrayna ve Rusya'nın UCM'ye taraf olmaması sebebiyle bu iki devletin vatandaşlarının işlediği suçlar veya bu iki ülkenin topraklarında işlenen suçlara ilişkin mahkemenin genel bir yargı yetkisi bulunmuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230512/lavrov-bati-uluslararasi-hukuk-normlarini-acik-sekilde-kotuye-kullaniyor---1070991814.html
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rusya, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), vladimir putin
rusya, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), vladimir putin
Rusya'dan Putin'in tutuklanmasına karar veren UCM Başsavcısı Khan hakkında arama kararı
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Rusya İçişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutuklanması yönündeki kararı alan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan hakkında arama kararı çıkardı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "30 Mart 1970 doğumlu, İngiltere vatandaşı Khan Karim Asad Ahmad, Rusya Ceza Kanunu'nun maddesi uyarınca aranmaktadır" denildi.
Rusya'nın yargı yetkisini tanımadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi, 17 Mart'ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında Ukrayna’da savaş suçu işledikleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.
Ukrayna ve Rusya'nın UCM'ye taraf olmaması sebebiyle bu iki devletin vatandaşlarının işlediği suçlar veya bu iki ülkenin topraklarında işlenen suçlara ilişkin mahkemenin genel bir yargı yetkisi bulunmuyor.