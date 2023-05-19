Rusya'dan Putin'in tutuklanmasına karar veren UCM Başsavcısı Khan hakkında arama kararı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve jeotermal enerji kaynakları
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Siyasetçi Ufuk Uras: Muhalefet pert oldu, bu moralsizliği kısa sürede aşmak zor
09:02
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
22 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar geldi.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur stratejisi
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Türkiye seçim telaşında, Ortadoğu'da taşlar oynuyor
16:04
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kılıçdaroğlu’nun yeni sert söylemi
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Türkiye'nin iflası
18:34
80 dk
Z RAPORU
Siyasilerden dikkat çeken mesajlar
20:45
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
19 MAYIS ÖZEL
Kurtuluş mücadelesinde Türk-Sovyet ilişkileri
10:05
18 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının Yıldönümü
11:06
3 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Tarihçi Sinan Meydan 19 Mayıs'ı anlatıyor
12:46
67 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
19 MAYIS ÖZEL
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz Radyo Sputnik'te
14:06
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
19 MAYIS ÖZEL
Prof. Dr. Celal Şengör Radyo Sputnik'te
15:05
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
19 MAYIS ÖZEL
Araştırmacı Gazeteci Yazar Barış Terkoğlu Radyo Sputnik’te
16:05
29 dk
19 MAYIS ÖZEL
Deprem bölgesinde buruk 19 Mayıs
16:35
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
19 MAYIS ÖZEL
Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz Radyo Sputnik’te
17:05
25 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
3 dk
19 MAYIS ÖZEL
Tarihçi Dr.Mehmet Perinçek Radyo Sputnik’te
18:03
15 dk
Z RAPORU
19 Mayıs'ta coşkulu kutlama
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
20 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230519/rusyadan-putinin-tutuklanmasina-karar-veren-ucm-bassavcisi-khan-hakkinda-arama-karari-1071321423.html
Rusya'dan Putin'in tutuklanmasına karar veren UCM Başsavcısı Khan hakkında arama kararı
Rusya'dan Putin'in tutuklanmasına karar veren UCM Başsavcısı Khan hakkında arama kararı
Rusya İçişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutuklanması yönündeki kararı alan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan... 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T21:55+0300
2023-05-19T21:55+0300
ukrayna krizi
rusya
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
vladimir putin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1c/1070334449_0:204:2917:1845_1920x0_80_0_0_e5767ae7f35a2f93be2ad987bb991b6d.jpg
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "30 Mart 1970 doğumlu, İngiltere vatandaşı Khan Karim Asad Ahmad, Rusya Ceza Kanunu'nun maddesi uyarınca aranmaktadır" denildi.Rusya'nın yargı yetkisini tanımadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi, 17 Mart'ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında Ukrayna’da savaş suçu işledikleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.Ukrayna ve Rusya'nın UCM'ye taraf olmaması sebebiyle bu iki devletin vatandaşlarının işlediği suçlar veya bu iki ülkenin topraklarında işlenen suçlara ilişkin mahkemenin genel bir yargı yetkisi bulunmuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230512/lavrov-bati-uluslararasi-hukuk-normlarini-acik-sekilde-kotuye-kullaniyor---1070991814.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1c/1070334449_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_6579e3bd6234ad76fd8d8da810dcd167.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), vladimir putin
rusya, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), vladimir putin

Rusya'dan Putin'in tutuklanmasına karar veren UCM Başsavcısı Khan hakkında arama kararı

21:55 19.05.2023
© Sputnik / Алексей Даничев / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
© Sputnik / Алексей Даничев
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya İçişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutuklanması yönündeki kararı alan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan hakkında arama kararı çıkardı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "30 Mart 1970 doğumlu, İngiltere vatandaşı Khan Karim Asad Ahmad, Rusya Ceza Kanunu'nun maddesi uyarınca aranmaktadır" denildi.
Rusya'nın yargı yetkisini tanımadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi, 17 Mart'ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında Ukrayna’da savaş suçu işledikleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.
Ukrayna ve Rusya'nın UCM'ye taraf olmaması sebebiyle bu iki devletin vatandaşlarının işlediği suçlar veya bu iki ülkenin topraklarında işlenen suçlara ilişkin mahkemenin genel bir yargı yetkisi bulunmuyor.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
Ukrayna krizi
Lavrov: Batı, uluslararası hukuk normlarını açık şekilde kötüye kullanıyor
12 Mayıs, 12:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала