https://sputniknews.com.tr/20230519/rusyadan-putinin-tutuklanmasina-karar-veren-ucm-bassavcisi-khan-hakkinda-arama-karari-1071321423.html

Rusya'dan Putin'in tutuklanmasına karar veren UCM Başsavcısı Khan hakkında arama kararı

Rusya'dan Putin'in tutuklanmasına karar veren UCM Başsavcısı Khan hakkında arama kararı

Rusya İçişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutuklanması yönündeki kararı alan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan... 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T21:55+0300

2023-05-19T21:55+0300

2023-05-19T21:55+0300

ukrayna krizi

rusya

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

vladimir putin

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "30 Mart 1970 doğumlu, İngiltere vatandaşı Khan Karim Asad Ahmad, Rusya Ceza Kanunu'nun maddesi uyarınca aranmaktadır" denildi.Rusya'nın yargı yetkisini tanımadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi, 17 Mart'ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında Ukrayna’da savaş suçu işledikleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.Ukrayna ve Rusya'nın UCM'ye taraf olmaması sebebiyle bu iki devletin vatandaşlarının işlediği suçlar veya bu iki ülkenin topraklarında işlenen suçlara ilişkin mahkemenin genel bir yargı yetkisi bulunmuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230512/lavrov-bati-uluslararasi-hukuk-normlarini-acik-sekilde-kotuye-kullaniyor---1070991814.html

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rusya, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), vladimir putin