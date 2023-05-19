https://sputniknews.com.tr/20230519/rusyada-whatsappa-4-milyon-ruble-para-cezasi-verilebilir-1071314179.html
Rusya’da WhatsApp’a 4 milyon ruble para cezası verilebilir
Rusya’da WhatsApp’a 4 milyon ruble para cezası verilebilir
Rusya’nın başkenti Moskova’daki Taganskiy İlçe Sulh Mahkemesi’ne, yasak içerik kaldırmayan WhatsApp şirketine yönelik protokol sunuldu. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T19:20+0300
2023-05-19T19:20+0300
2023-05-19T19:20+0300
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Taganskiy İlçe Sulh Mahkemesi’nden RIA Novosti haber ajansına yapılan açıklamada, “WhatsApp LLC şirketine yönelik, Rusya Federasyonu İdari Suçlar Kanunu’nun 13.41. Maddesinin 2. Bölümü’ne göre bir protokol tescil edildi” ifadesine yer verildi.Bu madde uyarınca, şirket yasaklanmış bilgileri kaldırmayı reddettiği için 4 milyon rubleye (990 bin TL) kadar para cezasına çarptırılabilir. Duruşmanın tarihi henüz belirlenmedi.WhatsApp’ın kaldırmadığı bilginin ne olduğu belirtilmedi. Şirket daha önce Rus kullanıcılarının verilerini Rusya’da yerelleştirmeyi reddettiği için 4 ve 18 milyon ruble para cezasına çarptırılmıştı.
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Rusya’da WhatsApp’a 4 milyon ruble para cezası verilebilir
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Rusya’nın başkenti Moskova’daki Taganskiy İlçe Sulh Mahkemesi’ne, yasak içerik kaldırmayan WhatsApp şirketine yönelik protokol sunuldu.
Taganskiy İlçe Sulh Mahkemesi’nden RIA Novosti haber ajansına yapılan açıklamada, “WhatsApp LLC şirketine yönelik, Rusya Federasyonu İdari Suçlar Kanunu’nun 13.41. Maddesinin 2. Bölümü’ne göre bir protokol tescil edildi” ifadesine yer verildi.
Bu madde uyarınca, şirket yasaklanmış bilgileri kaldırmayı reddettiği için 4 milyon rubleye (990 bin TL) kadar para cezasına çarptırılabilir. Duruşmanın tarihi henüz belirlenmedi.
WhatsApp’ın kaldırmadığı bilginin ne olduğu belirtilmedi. Şirket daha önce Rus kullanıcılarının verilerini Rusya’da yerelleştirmeyi reddettiği için 4 ve 18 milyon ruble para cezasına çarptırılmıştı.