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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230519/rusya-ukraynada-uranyumlu-muhimmatin-imhasi-sonucu-olusan-radyoaktif-bulut-avrupaya-ilerliyor-1071307244.html
Rusya: Ukrayna'da uranyumlu mühimmatın imhası sonucu oluşan radyoaktif bulut Avrupa'ya ilerliyor
Rusya: Ukrayna'da uranyumlu mühimmatın imhası sonucu oluşan radyoaktif bulut Avrupa'ya ilerliyor
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Ukrayna'da seyreltilmiş uranyumlu mühimmatın imha edilmesi sonucu radyoaktif bulut oluştuğunu ve bunun... 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T15:31+0300
2023-05-19T15:39+0300
ukrayna krizi
nikolay patruşev
rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev
ukrayna
rusya
kimyasal
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ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde 'ortak demokratik değerleri' korumak için dün Japonya'ya G7 Zirvesi'ne gittiğini anımsatan Patruşev, G7 liderlerinin ABD'nin baskısıyla Ukrayna'ya yardım konusunu da istişare edeceğini belirtti.ABD'nin tarihte diğer ülkelere birçok kez 'yardım ettiği' eleştirisini getiren Patruşev, "Ukrayna'ya da 'yardım ettiler' ve seyretilmiş uranyumlu mühimmat gönderdiler. Onların imhası, Batı Avrupa'ya doğru bir radyoaktif bulutun ilerlemesine yol açtı. Polonya'da şimdiden radyoaktivite artışı kaydedildi" dedi.Patruşev, ABD'nin Ukrayna da dahil diğer ülkelerin topraklarında kimyasal ve biyolojik silahlar üreterek kullandığını da vurguladı.ABD'nin Ağustos 1945'te askeri açıdan gerek görülmemesine rağmen Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki kentlerini atom bombasıyla vurarak feci sonuçlara ve devasa sayıda sivilin ölmesine yol açtığını anımsatan Patruşev, "Ama özür dilemediler ve özür dilemeyi düşünmüyorlar! Zira Japonları nükleer silahı kullananın ABD değil SSCB olduğuna inandırmaya çalışıyorlar. İşte ABD'nin yardımı ve demokrasisi budur" ifadelerini kullandı.'Tatarskiy ve Dugina suikastı ile Prilepin saldırısını ABD koordine etti'Anglosaksonlar tarafından 'beslenen' neo-Nazi Kiev rejiminin Rusya'nın ulusal güvenliğine yönelik yeni tehditler oluşturduğuna dikkat çeken Patruşev, Ukrayna'nın terör eylemlerini Rusya'nın topraklarına taşıdığının altını çizdi.Washington'un Vladlen Tatarskiy ve Dariya Dugina suikastları ile Zahar Prilepin'e yönelik saldırıyı koordine ettiğini söyleyen Patruşev, ABD istihbarat servislerinin Kırım Köprüsü ile Kuzey Akım doğalgaz boru hattında gerçekleşen patlamaların planlanmasında yer aldığını vurguladı.Patruşev, bu tür eylemlerin Rusya'daki toplumsal ve siyasi durumu karıştırmak, Rusya'nın anayasal temellerini ve egemenliğini bozmak amacıyla Washington ve Londra'da hazırlanan enformasyon kampanyasının sonucu olduğunu kaydetti.
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nikolay patruşev, rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev, ukrayna, rusya, kimyasal
nikolay patruşev, rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev, ukrayna, rusya, kimyasal

Rusya: Ukrayna'da uranyumlu mühimmatın imhası sonucu oluşan radyoaktif bulut Avrupa'ya ilerliyor

15:31 19.05.2023 (güncellendi: 15:39 19.05.2023)
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinNikolay Patruşev
Nikolay Patruşev - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
© Sputnik / Sergey Guneev
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Ukrayna'da seyreltilmiş uranyumlu mühimmatın imha edilmesi sonucu radyoaktif bulut oluştuğunu ve bunun Avrupa'ya doğru ilerlediğini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde 'ortak demokratik değerleri' korumak için dün Japonya'ya G7 Zirvesi'ne gittiğini anımsatan Patruşev, G7 liderlerinin ABD'nin baskısıyla Ukrayna'ya yardım konusunu da istişare edeceğini belirtti.

ABD'nin tarihte diğer ülkelere birçok kez 'yardım ettiği' eleştirisini getiren Patruşev, "Ukrayna'ya da 'yardım ettiler' ve seyretilmiş uranyumlu mühimmat gönderdiler. Onların imhası, Batı Avrupa'ya doğru bir radyoaktif bulutun ilerlemesine yol açtı. Polonya'da şimdiden radyoaktivite artışı kaydedildi" dedi.

Patruşev, ABD'nin Ukrayna da dahil diğer ülkelerin topraklarında kimyasal ve biyolojik silahlar üreterek kullandığını da vurguladı.

ABD'nin Ağustos 1945'te askeri açıdan gerek görülmemesine rağmen Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki kentlerini atom bombasıyla vurarak feci sonuçlara ve devasa sayıda sivilin ölmesine yol açtığını anımsatan Patruşev, "Ama özür dilemediler ve özür dilemeyi düşünmüyorlar! Zira Japonları nükleer silahı kullananın ABD değil SSCB olduğuna inandırmaya çalışıyorlar. İşte ABD'nin yardımı ve demokrasisi budur" ifadelerini kullandı.

'Tatarskiy ve Dugina suikastı ile Prilepin saldırısını ABD koordine etti'

Anglosaksonlar tarafından 'beslenen' neo-Nazi Kiev rejiminin Rusya'nın ulusal güvenliğine yönelik yeni tehditler oluşturduğuna dikkat çeken Patruşev, Ukrayna'nın terör eylemlerini Rusya'nın topraklarına taşıdığının altını çizdi.

Washington'un Vladlen Tatarskiy ve Dariya Dugina suikastları ile Zahar Prilepin'e yönelik saldırıyı koordine ettiğini söyleyen Patruşev, ABD istihbarat servislerinin Kırım Köprüsü ile Kuzey Akım doğalgaz boru hattında gerçekleşen patlamaların planlanmasında yer aldığını vurguladı.

Patruşev, bu tür eylemlerin Rusya'daki toplumsal ve siyasi durumu karıştırmak, Rusya'nın anayasal temellerini ve egemenliğini bozmak amacıyla Washington ve Londra'da hazırlanan enformasyon kampanyasının sonucu olduğunu kaydetti.
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