https://sputniknews.com.tr/20230519/rusya-savunma-bakani-soygu-ozel-askeri-harekat-bolgesinde-birlikleri-denetledi-1071296207.html

Rusya Savunma Bakanı Şoygu özel askeri harekat bölgesinde birlikleri denetledi

Rusya Savunma Bakanı Şoygu özel askeri harekat bölgesinde birlikleri denetledi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Zaporojye yönündeki 'Vostok' askeri grubu birliklerinden birinin ileri komuta noktasında denetim gerçekleştirdi. 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T12:06+0300

2023-05-19T12:06+0300

2023-05-19T12:12+0300

ukrayna krizi

sergey şoygu

zaporojye

özel harekât

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Şoygu bir kez daha özel askeri harekat bölgesine giderek birliklerin durumunu yerinde gördü.Bakanlık, "Özel askeri harekatın yürütüldüğü bölgedeki çalışma sırasında Savunma Bakanı Şoygu, Zaporojye yönündeki 'Vostok' askeri grubu birliklerinden birinin ileri komuta noktasını denetledi" ifadelerini kullandı.

zaporojye

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sergey şoygu, zaporojye, özel harekât