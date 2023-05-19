https://sputniknews.com.tr/20230519/rusya-savunma-bakani-soygu-ozel-askeri-harekat-bolgesinde-birlikleri-denetledi-1071296207.html
Rusya Savunma Bakanı Şoygu özel askeri harekat bölgesinde birlikleri denetledi
Rusya Savunma Bakanı Şoygu özel askeri harekat bölgesinde birlikleri denetledi
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Zaporojye yönündeki 'Vostok' askeri grubu birliklerinden birinin ileri komuta noktasında denetim gerçekleştirdi. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T12:06+0300
2023-05-19T12:06+0300
2023-05-19T12:12+0300
ukrayna krizi
sergey şoygu
zaporojye
özel harekât
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Şoygu bir kez daha özel askeri harekat bölgesine giderek birliklerin durumunu yerinde gördü.Bakanlık, "Özel askeri harekatın yürütüldüğü bölgedeki çalışma sırasında Savunma Bakanı Şoygu, Zaporojye yönündeki 'Vostok' askeri grubu birliklerinden birinin ileri komuta noktasını denetledi" ifadelerini kullandı.
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sergey şoygu, zaporojye, özel harekât
sergey şoygu, zaporojye, özel harekât
Rusya Savunma Bakanı Şoygu özel askeri harekat bölgesinde birlikleri denetledi
12:06 19.05.2023 (güncellendi: 12:12 19.05.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Zaporojye yönündeki 'Vostok' askeri grubu birliklerinden birinin ileri komuta noktasında denetim gerçekleştirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Şoygu bir kez daha özel askeri harekat bölgesine giderek birliklerin durumunu yerinde gördü.
Bakanlık, "Özel askeri harekatın yürütüldüğü bölgedeki çalışma sırasında Savunma Bakanı Şoygu, Zaporojye yönündeki 'Vostok' askeri grubu birliklerinden birinin ileri komuta noktasını denetledi" ifadelerini kullandı.