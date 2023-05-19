https://sputniknews.com.tr/20230519/putinden-kirimdaki-cuma-camiinin-yapiminin-bir-an-once-bitirilmesi-talebi-1071311218.html
Putin’den Kırım’daki Cuma Camii’nin yapımının bir an önce bitirilmesi talebi
Putin’den Kırım’daki Cuma Camii’nin yapımının bir an önce bitirilmesi talebi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Simferopol şehrindeki Cuma Camii’nin yapımının bir an önce tamamlanması gerektiğini, Kırım Tatarlarının kuşaklardır bunun... 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T17:00+0300
2023-05-19T17:00+0300
2023-05-19T17:00+0300
dünya
kırım
cami
vladimir putin
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Etnik İlişkiler Konseyi toplantısında, Kırım Cumhuriyeti Başkanlığı Kırım Tatarları Konseyi Başkan Yardımcısı Çengiz Yakubov, yarımadada yeni kilise ve camilerin yapımı ve onarımıyla ilgili bilgi verdi.Ülke lideri, raporu dinledikten sonra, “Simferopol’deki Cuma Camii’nin adını çektiniz. Bunu gerçekten de Kırım Tatarlarının birçok kuşağı ve genel olarak Kırım’da yaşayan tüm Müslümanlar hayal ediyordu” dedi.Putin, cami inşaatının ne zaman biteceğini merak edince Yakubov, “Çok az kaldı, yaklaşık 3-4 ay” ifadesini kullandı.Devlet Başkanı, “Bitirmek lazım. Yapım oldukça uzun süre devam ediyor. Bitirmek lazım” diye kaydetti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
kırım, cami, vladimir putin
kırım, cami, vladimir putin
Putin’den Kırım’daki Cuma Camii’nin yapımının bir an önce bitirilmesi talebi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Simferopol şehrindeki Cuma Camii’nin yapımının bir an önce tamamlanması gerektiğini, Kırım Tatarlarının kuşaklardır bunun hayalini kurduğunu belirtti.
Etnik İlişkiler Konseyi toplantısında, Kırım Cumhuriyeti Başkanlığı Kırım Tatarları Konseyi Başkan Yardımcısı Çengiz Yakubov, yarımadada yeni kilise ve camilerin yapımı ve onarımıyla ilgili bilgi verdi.
Ülke lideri, raporu dinledikten sonra, “Simferopol’deki Cuma Camii’nin adını çektiniz. Bunu gerçekten de Kırım Tatarlarının birçok kuşağı ve genel olarak Kırım’da yaşayan tüm Müslümanlar hayal ediyordu” dedi.
Putin, cami inşaatının ne zaman biteceğini merak edince Yakubov, “Çok az kaldı, yaklaşık 3-4 ay” ifadesini kullandı.
Devlet Başkanı, “Bitirmek lazım. Yapım oldukça uzun süre devam ediyor. Bitirmek lazım” diye kaydetti.