https://sputniknews.com.tr/20230519/putinden-kirimdaki-cuma-camiinin-yapiminin-bir-an-once-bitirilmesi-talebi-1071311218.html

Putin’den Kırım’daki Cuma Camii’nin yapımının bir an önce bitirilmesi talebi

Putin’den Kırım’daki Cuma Camii’nin yapımının bir an önce bitirilmesi talebi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Simferopol şehrindeki Cuma Camii’nin yapımının bir an önce tamamlanması gerektiğini, Kırım Tatarlarının kuşaklardır bunun... 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T17:00+0300

2023-05-19T17:00+0300

2023-05-19T17:00+0300

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kırım

cami

vladimir putin

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Etnik İlişkiler Konseyi toplantısında, Kırım Cumhuriyeti Başkanlığı Kırım Tatarları Konseyi Başkan Yardımcısı Çengiz Yakubov, yarımadada yeni kilise ve camilerin yapımı ve onarımıyla ilgili bilgi verdi.Ülke lideri, raporu dinledikten sonra, “Simferopol’deki Cuma Camii’nin adını çektiniz. Bunu gerçekten de Kırım Tatarlarının birçok kuşağı ve genel olarak Kırım’da yaşayan tüm Müslümanlar hayal ediyordu” dedi.Putin, cami inşaatının ne zaman biteceğini merak edince Yakubov, “Çok az kaldı, yaklaşık 3-4 ay” ifadesini kullandı.Devlet Başkanı, “Bitirmek lazım. Yapım oldukça uzun süre devam ediyor. Bitirmek lazım” diye kaydetti.

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kırım, cami, vladimir putin