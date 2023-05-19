Putin: Rusya'daki provokasyonları hazırlayanlar Batı'nın ideolojik şablonlarını kullanıyor

Rusya Etnik Gruplar Arası İlişkiler Konseyi'nin Pyatigorsk kentindeki toplantısına katılan Putin, Rusya karşıtlarının provokatif eylemlerde Batı'nın ideolojik şablonlarını, ırkçı ve neo-kolonici yaklaşımlarını esas almaya alıştığını söyledi.



Putin, "Rusya'nın kültürel, etnik çeşitliliğinin zayıflık olduğunu düşündüler ve düşünüyorlar. Ancak hayat ve karşı karşıya kaldığımız meydan okumalar, bunun aksine bizim gücümüz olduğunu gösterdi" dedi.



'Şu anda en güçlü Rusya karşıtı propagandanın yürütülüyor'



Rusya'ya yönelik saldırgan bir dış baskı olduğunu ve Batı'nın her türlü aracını Rusya'ya yönelttiğini kaydeden Putin, şu anda en güçlü Rusya karşıtı propagadanın yürütüldüğünün altını çizdi.



Batı'nın bu yaklaşımla Rusya'nın çok uluslu halkını sadece güçlendirdiğini anlamadığını söyleyen Putin, 100'den fazla etnik grup temsilcisinin özel askeri harekata katılımlarından dolayı yüksek askeri ödüllere layık görüldüğünü vurguladı.



Rusya'ya yönelik yaptırımların sayısındaki ve iftiraların düzeyindeki artışın Rus toplumunu daha fazla konsolide ettiğine dikkat çeken Putin, "Toplumda daha fazla güven ve yardımlaşma var, dayanışmamız daha güçlü, daha güvenilir hale geldi, anavatana bağlılığımız, anavatana ve onun geleceğine ilişkin sorumluluk bilincimiz daha da derinleşti" ifadelerini kullandı.