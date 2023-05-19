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Prof. İlber Ortaylı: Kim kazanırsa kazansın önümüzdeki dönem çok uzamaz, yeniden seçim olur
Prof. İlber Ortaylı: Kim kazanırsa kazansın önümüzdeki dönem çok uzamaz, yeniden seçim olur
Tarihçi yazarı Prof. Dr. İlber Ortaylı, seçimlere ilişkin olarak "Kim kazanırsa kazansın, önümüzdeki dönemin çok uzayacağına inanmıyorum" derken, bir süre... 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T13:33+0300
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politika
ilber ortaylı
seçim
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Sözcü gazetesinden Ruhat Mengi'ye konuşan Prof. İlber Ortaylı, Türkiye'nin geleceği ve gençlerin umutsuzluğu hakkında, "Benim kuşağımdaki insanların o kadar düzgün bir Türkiye görebileceklerini zannetmiyorum ama daha genç kuşaklar güzel bir Türkiye yaşayacaklar, bu umudu kaybetmeyin" ifadesini kullandı.Ortaylı, seçimlerle ilgili olarak da şu yorumu yaptı:"Önümüzdeki dönemin kim kazanırsa kazansın çok uzayacağına da inanmıyorum, bu çok açık. İktisadi şartlar, dünya şartları bazı konularda çok dirençli ve gerçekten kitlenin desteğini çok kazanmış iktidarları gerektirir ve maalesef siyasi yapımız –en önemlisi odur bence- Türkiye gibi artık mobil hale gelmiş, yüksek hareketlilik ve şeffaflık durumuna geçmiş bir toplumda etki gösterebilir. Mühim olan siyasettir, siyasetin başında olan insanların daha etkili, daha yetkili, daha çok milli iradeyi ve halkı temsil eden adamlar olması durumuna geçebiliriz. Tabii bu 2-3 haftada olmaz ama bu seçim dönemiyle ortaya çıkan yapının kısa süreceğinden herkes gibi eminim."Ortaylı, yeniden bir seçim olacağını düşündüğünü söyledi.Sandığa gitmeyen 8 milyon seçmene de 28 Mayıs seçimleri konusunda şu çağrı yapan Ortaylı, şunları kaydetti:"Türkiye'de oy kullanmayan 8 milyon insana da şunu söylemek isterim; hani derler ya 'Allah'ını seven çıksın ortaya', hakikaten yurdunuzu seviyorsanız, geleceğinizi düşünüyorsanız ortaya çıkarsınız. Çıkmayan insanların nerede olduğu belli, seçim dolayısıyla bazı aksaklıklar olduğu açık ama bence seçim zamanında evinde oturan adam Türkiye için kabul edilir bir vatandaş tipi değildir, onun üzerinde durmak lazım."
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ilber ortaylı, seçim
ilber ortaylı, seçim

Prof. İlber Ortaylı: Kim kazanırsa kazansın önümüzdeki dönem çok uzamaz, yeniden seçim olur

13:33 19.05.2023
© İHA / EMRE AKARCATarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı
Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
© İHA / EMRE AKARCA
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Tarihçi yazarı Prof. Dr. İlber Ortaylı, seçimlere ilişkin olarak "Kim kazanırsa kazansın, önümüzdeki dönemin çok uzayacağına inanmıyorum" derken, bir süre sonra yeniden bir seçime gidilebileceğini söyledi. Ortaylı, oy kullanmayan 8 milyon seçmene de "Yurdunuzu seviyorsanız, geleceğini düşünüyorsanız ortaya çıkarsınız" dedi.
Sözcü gazetesinden Ruhat Mengi'ye konuşan Prof. İlber Ortaylı, Türkiye'nin geleceği ve gençlerin umutsuzluğu hakkında, "Benim kuşağımdaki insanların o kadar düzgün bir Türkiye görebileceklerini zannetmiyorum ama daha genç kuşaklar güzel bir Türkiye yaşayacaklar, bu umudu kaybetmeyin" ifadesini kullandı.
Ortaylı, seçimlerle ilgili olarak da şu yorumu yaptı:
"Önümüzdeki dönemin kim kazanırsa kazansın çok uzayacağına da inanmıyorum, bu çok açık. İktisadi şartlar, dünya şartları bazı konularda çok dirençli ve gerçekten kitlenin desteğini çok kazanmış iktidarları gerektirir ve maalesef siyasi yapımız –en önemlisi odur bence- Türkiye gibi artık mobil hale gelmiş, yüksek hareketlilik ve şeffaflık durumuna geçmiş bir toplumda etki gösterebilir. Mühim olan siyasettir, siyasetin başında olan insanların daha etkili, daha yetkili, daha çok milli iradeyi ve halkı temsil eden adamlar olması durumuna geçebiliriz. Tabii bu 2-3 haftada olmaz ama bu seçim dönemiyle ortaya çıkan yapının kısa süreceğinden herkes gibi eminim."
Ortaylı, yeniden bir seçim olacağını düşündüğünü söyledi.
Sandığa gitmeyen 8 milyon seçmene de 28 Mayıs seçimleri konusunda şu çağrı yapan Ortaylı, şunları kaydetti:
"Türkiye'de oy kullanmayan 8 milyon insana da şunu söylemek isterim; hani derler ya 'Allah'ını seven çıksın ortaya', hakikaten yurdunuzu seviyorsanız, geleceğinizi düşünüyorsanız ortaya çıkarsınız. Çıkmayan insanların nerede olduğu belli, seçim dolayısıyla bazı aksaklıklar olduğu açık ama bence seçim zamanında evinde oturan adam Türkiye için kabul edilir bir vatandaş tipi değildir, onun üzerinde durmak lazım."
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