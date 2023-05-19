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Otomotiv ihracatında dünya lideri Çin oldu
Otomotiv ihracatında dünya lideri Çin oldu
Çin yılın ilk üç ayında Japonya’yı geçerek, dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı unvanını kazandığını açıkladı. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T08:30+0300
2023-05-19T08:30+0300
dünya
çin
japonya
ihracat
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Resmi verilere göre Çin yılın ilk üç ayında 1 milyon 70 bin araç ihraç etti. Bu da 2022’nin ilk üç ayına kıyasla % 58’lik bir artış anlamına geliyor. Japonya ise aynı dönemde yüzde 6’lık artışla ihraç ettiği araç sayısını 954.185’e çıkarttı. Çin’in otomotiv ihracatındaki artış, elektrikli araçlara olan ilgide artış ve Rusya’da yükselen satışların sonucu. Çin, geçen yıl da dünyanın en büyük ikinci otomotiv ihracatçısı unvanını Almanya’dan almıştı. Çin Gümrük Genel Müdürlüğü’ne göre, Çin 2022’de 3,2 milyon araç ihraç etti, Almanya ise 2,6 milyon araç sattı. Fosil yakıtlardan uzaklaşılması, Çin’in otomotiv endüstrisinin yükselişinde önemli rol oynadı. Yılın ilk üç ayında elektrikli araçların da aralarında bulunduğu yeni enerji araçları (NEV) geçen yıla kıyasla % 90 arttı. Tesla’nın Çin kolu SAIC (MG markasının sahibi) ve ABD’li yatırımcı Warren Buffet’ın desteklediği BYD, Çin’in başlıca NEV ihracatçıları arasında. Elon Musk’ın elektrikli araç markasının, Şangay’da büyük bir fabrikası bulunuyor ve buradan Japonya ve Avrupa’ya ihracat yapılıyor. Fabrika şu anda yılda 1,25 milyon araç üretiyor ve şirket kapasiteyi daha da artırmayı planlıyor.
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çin, japonya, ihracat
çin, japonya, ihracat

Otomotiv ihracatında dünya lideri Çin oldu

08:30 19.05.2023
© AAYediemin otoparkı
Yediemin otoparkı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
© AA
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Çin yılın ilk üç ayında Japonya’yı geçerek, dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı unvanını kazandığını açıkladı.
Resmi verilere göre Çin yılın ilk üç ayında 1 milyon 70 bin araç ihraç etti. Bu da 2022’nin ilk üç ayına kıyasla % 58’lik bir artış anlamına geliyor.
Japonya ise aynı dönemde yüzde 6’lık artışla ihraç ettiği araç sayısını 954.185’e çıkarttı.
Çin’in otomotiv ihracatındaki artış, elektrikli araçlara olan ilgide artış ve Rusya’da yükselen satışların sonucu.
Çin, geçen yıl da dünyanın en büyük ikinci otomotiv ihracatçısı unvanını Almanya’dan almıştı.
Çin Gümrük Genel Müdürlüğü’ne göre, Çin 2022’de 3,2 milyon araç ihraç etti, Almanya ise 2,6 milyon araç sattı.
Fosil yakıtlardan uzaklaşılması, Çin’in otomotiv endüstrisinin yükselişinde önemli rol oynadı. Yılın ilk üç ayında elektrikli araçların da aralarında bulunduğu yeni enerji araçları (NEV) geçen yıla kıyasla % 90 arttı.
Tesla’nın Çin kolu SAIC (MG markasının sahibi) ve ABD’li yatırımcı Warren Buffet’ın desteklediği BYD, Çin’in başlıca NEV ihracatçıları arasında.
Elon Musk’ın elektrikli araç markasının, Şangay’da büyük bir fabrikası bulunuyor ve buradan Japonya ve Avrupa’ya ihracat yapılıyor. Fabrika şu anda yılda 1,25 milyon araç üretiyor ve şirket kapasiteyi daha da artırmayı planlıyor.
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