https://sputniknews.com.tr/20230519/olympiakos-finale-yukseldi-1071324200.html

Olympiakos finale yükseldi

Olympiakos finale yükseldi

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu yarı final ilk maçında Monaco'yu 76-62 yenen Olympiakos finale yükseldi. 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T22:30+0300

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spor

thy avrupa ligi

olympiakos

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Litvanya'nın Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'da düzenlenen Dörtlü Final'in ilk maçında Yunan temsilcisi Olympiakos ile Fransız ekibi Monaco karşı karşıya geldi.Karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk çeyreği 20-14 önde geçen Monaco, soyunma odasına da 41-29 üstünlükle gitti.İkinci yarıya agresif savunmayla başlayan Olympiakos, 14-0'lık seriyle 43-41 öne geçti. Rakibine bu çeyrekte sadece iki sayı şansı veren Yunan ekibi, son periyoda 56-43 üstün girdi. Son çeyrekte farkı yeniden tek haneye indiren rakibi karşısında oyunu domine eden Olympiakos, salondan 76-62 galip ayrılarak final biletini aldı.Olimpiakos, 21 Mayıs Pazar günü oynanacak final maçında Barcelona-Real Madrid eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.Yunan temsilcisinde Sasha Vezenkov 19 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, Kostas Papanikolaou 15 sayı, 8 ribauntla oynadı. Monaco'da ise Mike James 17 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, Elie Okobo 17 sayı, 1 ribaunt, 5 asistle mücadeleyi tamamladı.Olympiakos, 4. şampiyonluğun peşindeTHY Avrupa Ligi'nde normal sezonun lider tamamlayan ve Monaco'yu yenerek finale yükselen Olympiakos, pazar günü tarihinin 4. şampiyonluğu için parkeye çıkacak.Play-off aşamasında Fenerbahçe Beko'yu saf dışı bırakan Yunan temsilcisi, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasında 1997, 2012 ve 2013'te adını zirveye yazdırmıştı.

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