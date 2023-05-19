https://sputniknews.com.tr/20230519/olympiakos-finale-yukseldi-1071324200.html
Olympiakos finale yükseldi
Olympiakos finale yükseldi
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu yarı final ilk maçında Monaco'yu 76-62 yenen Olympiakos finale yükseldi. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T22:30+0300
2023-05-19T22:30+0300
2023-05-19T22:30+0300
spor
thy avrupa ligi
olympiakos
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Litvanya'nın Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'da düzenlenen Dörtlü Final'in ilk maçında Yunan temsilcisi Olympiakos ile Fransız ekibi Monaco karşı karşıya geldi.Karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk çeyreği 20-14 önde geçen Monaco, soyunma odasına da 41-29 üstünlükle gitti.İkinci yarıya agresif savunmayla başlayan Olympiakos, 14-0'lık seriyle 43-41 öne geçti. Rakibine bu çeyrekte sadece iki sayı şansı veren Yunan ekibi, son periyoda 56-43 üstün girdi. Son çeyrekte farkı yeniden tek haneye indiren rakibi karşısında oyunu domine eden Olympiakos, salondan 76-62 galip ayrılarak final biletini aldı.Olimpiakos, 21 Mayıs Pazar günü oynanacak final maçında Barcelona-Real Madrid eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.Yunan temsilcisinde Sasha Vezenkov 19 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, Kostas Papanikolaou 15 sayı, 8 ribauntla oynadı. Monaco'da ise Mike James 17 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, Elie Okobo 17 sayı, 1 ribaunt, 5 asistle mücadeleyi tamamladı.Olympiakos, 4. şampiyonluğun peşindeTHY Avrupa Ligi'nde normal sezonun lider tamamlayan ve Monaco'yu yenerek finale yükselen Olympiakos, pazar günü tarihinin 4. şampiyonluğu için parkeye çıkacak.Play-off aşamasında Fenerbahçe Beko'yu saf dışı bırakan Yunan temsilcisi, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasında 1997, 2012 ve 2013'te adını zirveye yazdırmıştı.
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thy avrupa ligi, olympiakos
thy avrupa ligi, olympiakos
Olympiakos finale yükseldi
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Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu yarı final ilk maçında Monaco'yu 76-62 yenen Olympiakos finale yükseldi.
Litvanya'nın Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'da düzenlenen Dörtlü Final'in ilk maçında Yunan temsilcisi Olympiakos ile Fransız ekibi Monaco karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk çeyreği 20-14 önde geçen Monaco, soyunma odasına da 41-29 üstünlükle gitti.
İkinci yarıya agresif savunmayla başlayan Olympiakos, 14-0'lık seriyle 43-41 öne geçti. Rakibine bu çeyrekte sadece iki sayı şansı veren Yunan ekibi, son periyoda 56-43 üstün girdi. Son çeyrekte farkı yeniden tek haneye indiren rakibi karşısında oyunu domine eden Olympiakos, salondan 76-62 galip ayrılarak final biletini aldı.
Olimpiakos, 21 Mayıs Pazar günü oynanacak final maçında Barcelona-Real Madrid eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Yunan temsilcisinde Sasha Vezenkov 19 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, Kostas Papanikolaou 15 sayı, 8 ribauntla oynadı. Monaco'da ise Mike James 17 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, Elie Okobo 17 sayı, 1 ribaunt, 5 asistle mücadeleyi tamamladı.
Olympiakos, 4. şampiyonluğun peşinde
THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun lider tamamlayan ve Monaco'yu yenerek finale yükselen Olympiakos, pazar günü tarihinin 4. şampiyonluğu için parkeye çıkacak.
Play-off aşamasında Fenerbahçe Beko'yu saf dışı bırakan Yunan temsilcisi, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasında 1997, 2012 ve 2013'te adını zirveye yazdırmıştı.