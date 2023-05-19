https://sputniknews.com.tr/20230519/moskovadan-tiflise-4-yil-sonra-ilk-ucus-1071293717.html
Moskova’dan Tiflis’e 4 yıl sonra ilk uçuş
Moskova’dan Tiflis’e 4 yıl sonra ilk uçuş
Rusya’nın başkenti Moskova’dan Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e dört yıl sonra ilk uçuş gerçekleşti. Söz konusu seferin gerçekleşmesi, Rusya lideri Putin’in... 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T11:22+0300
2023-05-19T11:22+0300
2023-05-19T11:22+0300
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Sputnik muhabiri, Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’ndan dört yıl sonra Tiflis’e ilk uçuşun gerçekleştiğini aktardı.Rus Azimut havayolu şirkerinin gerçekleştirdiği seferin, yolcularla ilgili işlemlerin tamamlanmasıyla rötar olmadan zamanında gerçekleştiği belirtildi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesi ile Gürcistan arasındaki uçışların yeniden başlatılmasına ilişkin kararnameyi sekiz gün önce imzalamıştı.Daha sonra Azimut havayolu şirketinin, Moskova-Tiflis seferleri gerçekleştirmek için Gürcistan’ın havacılık otoritelerinden gerekli uçuş izinlerini aldığı kaydediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230519/thyden-avrupadan-turkiyeye-yapilacak-ucuslarda-indirimli-bilet-kampanyasi-1071286798.html
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rusya, moskova, tiflis, sefer, uçak, uçak seferi, uçuş
rusya, moskova, tiflis, sefer, uçak, uçak seferi, uçuş
Moskova’dan Tiflis’e 4 yıl sonra ilk uçuş
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Rusya’nın başkenti Moskova’dan Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e dört yıl sonra ilk uçuş gerçekleşti. Söz konusu seferin gerçekleşmesi, Rusya lideri Putin’in Gürcistan’a uçuşların önünü açan kararı imzalamasını izledi.
Sputnik muhabiri, Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’ndan dört yıl sonra Tiflis’e ilk uçuşun gerçekleştiğini aktardı.
Rus Azimut havayolu şirkerinin gerçekleştirdiği seferin, yolcularla ilgili işlemlerin tamamlanmasıyla rötar olmadan zamanında gerçekleştiği belirtildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesi ile Gürcistan arasındaki uçışların yeniden başlatılmasına ilişkin kararnameyi sekiz gün önce imzalamıştı.
Daha sonra Azimut havayolu şirketinin, Moskova-Tiflis seferleri gerçekleştirmek için Gürcistan’ın havacılık otoritelerinden gerekli uçuş izinlerini aldığı kaydediliyor.