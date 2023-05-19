https://sputniknews.com.tr/20230519/meteorolojiden-21-il-icin-turuncu-kodlu-uyari-sel-alarmi-verildi-1071289006.html

Meteoroloji'den 21 il için turuncu kodlu uyarı: Sel alarmı verildi

Meteoroloji'den 21 il için turuncu kodlu uyarı: Sel alarmı verildi

Meteoroloji'nin 19 Mayıs tarihli hava durumu raporununda sel alarmı verilirken 16 il için sarı, 5 il için turuncu kodlu uyarı yapıldı. 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T07:20+0300

2023-05-19T07:20+0300

2023-05-19T07:40+0300

yaşam

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç), Doğu Anadolu’nun doğusu ile Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Çankırı, Sinop ve Samsun çevreleri ile Antalya’nın iç, Isparta ve Burdur’un güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.Meteoroloji uyarısında şunları kaydetti; "Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Çankırı, Sinop ve Samsun çevreleri ile Antalya’nın iç, Isparta ve Burdur’un güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."Kuvvetli rüzgar uyarısıRüzgarın Trakya’da kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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