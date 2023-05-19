https://sputniknews.com.tr/20230519/merkez-bankasindan-nakit-avans-aciklamasi-1071290179.html
Merkez Bankası'ndan nakit avans açıklaması
Merkez Bankası'ndan nakit avans açıklaması
TCMB: Kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacak 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T09:10+0300
2023-05-19T09:10+0300
2023-05-19T09:15+0300
ekonomi
merkez bankası
nakit
kredi
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Merkez Bankası, nakit avans kullanımına dair açıklama yayımladı.TCMB'nin açıklamasında "Kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacak" ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230517/merkez-bankasindan-bankalara-gercek-kisi-dovizi-icin-yeni-donusum-hedefi-1071198964.html
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merkez bankası, nakit, kredi
merkez bankası, nakit, kredi
Merkez Bankası'ndan nakit avans açıklaması
09:10 19.05.2023 (güncellendi: 09:15 19.05.2023) Abone ol
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TCMB: Kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacak
Merkez Bankası, nakit avans kullanımına dair açıklama yayımladı.
TCMB'nin açıklamasında "Kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacak" ifadelerine yer verildi.