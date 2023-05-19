https://sputniknews.com.tr/20230519/merkez-bankasi-beklenti-anketi-faiz-85te-sabit-birakilacak-1071292621.html
Merkez Bankası beklenti anketi: Faiz 8.5'te sabit bırakılacak
Merkez Bankası beklenti anketi: Faiz 8.5'te sabit bırakılacak
Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T10:43+0300
2023-05-19T10:43+0300
2023-05-19T10:43+0300
ekonomi
merkez bankası
faiz
beklenti anketi
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Anadolu Ajansı Finans'ın, 25 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında da politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.
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merkez bankası, faiz, beklenti anketi
merkez bankası, faiz, beklenti anketi
Merkez Bankası beklenti anketi: Faiz 8.5'te sabit bırakılacak
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Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.
Anadolu Ajansı Finans'ın, 25 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında da politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.