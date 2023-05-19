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Medvedev ve Tsitsipas, Roma Açık Tenis Turnuvası'nda yarı finale yükseldi
Medvedev ve Tsitsipas, Roma Açık Tenis Turnuvası'nda yarı finale yükseldi
Roma Açık Tenis Turnuvası’nda tek erkeklerde seribaşı raketler Daniil Medvedev ile Stefanos Tsitsipas çeyrek finalde rakiplerini eleyerek yarı finale yükseldi. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
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roma açık tenis turnuvası
tenis turnuvası
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İtalya'nın başkenti Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda bu yıl 80'incisi düzenlenen turnuvaya tek erkekler kategorisinde çeyrek final müsabakalarıyla devam edildi.3 numaralı seribaşı Rus raket Daniil Medvedev, çeyrek finalde Alman Yannik Hanfmann'ı 6-2'lik iki setle 2-0 yenerek, çok zorlanmadan yarı finale yükseldi.5 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas da çeyrek final mücadelesinde Hırvat raket Borna Coric ile karşılaştı. Tsitsipas, Coric'i 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek, adını yarı finale yazdırdı. Tsitsipas, yarı finalde Medvedev ile eşleşti.Yarı finalin diğer ayağında ise 7 numaralı seribaşı Danimarkalı Holger Rune ile 4 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud karşılaşacak.
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daniil medvedev, roma açık tenis turnuvası, tenis turnuvası
daniil medvedev, roma açık tenis turnuvası, tenis turnuvası

Medvedev ve Tsitsipas, Roma Açık Tenis Turnuvası'nda yarı finale yükseldi

00:36 19.05.2023
© AFP 2023 / ANDREAS SOLARODaniil Medvedev
Daniil Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
© AFP 2023 / ANDREAS SOLARO
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Roma Açık Tenis Turnuvası’nda tek erkeklerde seribaşı raketler Daniil Medvedev ile Stefanos Tsitsipas çeyrek finalde rakiplerini eleyerek yarı finale yükseldi.
İtalya'nın başkenti Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda bu yıl 80'incisi düzenlenen turnuvaya tek erkekler kategorisinde çeyrek final müsabakalarıyla devam edildi.
3 numaralı seribaşı Rus raket Daniil Medvedev, çeyrek finalde Alman Yannik Hanfmann'ı 6-2'lik iki setle 2-0 yenerek, çok zorlanmadan yarı finale yükseldi.
5 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas da çeyrek final mücadelesinde Hırvat raket Borna Coric ile karşılaştı. Tsitsipas, Coric'i 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek, adını yarı finale yazdırdı. Tsitsipas, yarı finalde Medvedev ile eşleşti.
Yarı finalin diğer ayağında ise 7 numaralı seribaşı Danimarkalı Holger Rune ile 4 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud karşılaşacak.
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