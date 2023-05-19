https://sputniknews.com.tr/20230519/malatyada-41-buyuklugunde-deprem-1071294179.html

Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Malatya'da saat 11.23'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T11:38+0300

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türkiye

deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 12,56 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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türkiye

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deprem