https://sputniknews.com.tr/20230519/malatyada-41-buyuklugunde-deprem-1071294179.html
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Malatya'da saat 11.23'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T11:38+0300
2023-05-19T11:38+0300
2023-05-19T12:05+0300
türkiye
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 12,56 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230518/girit-adasi-aciklarinda-50-buyuklugunde-deprem-1071279089.html
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deprem
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
11:38 19.05.2023 (güncellendi: 12:05 19.05.2023) Abone ol
Malatya'da saat 11.23'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 12,56 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.