https://sputniknews.com.tr/20230519/lavrov-baku-ve-erivanin-baris-anlasmasiyla-ilgili-konumlarini-birbirine-yakinlastirmayi-basardik-1071312628.html
Lavrov: Bakü ve Erivan’ın barış anlaşmasıyla ilgili konumlarını birbirine yakınlaştırmayı başardık
Lavrov: Bakü ve Erivan’ın barış anlaşmasıyla ilgili konumlarını birbirine yakınlaştırmayı başardık
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları arasında gerçekleşen üçlü görüşmenin tarafların barış anlaşması ve... 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T17:41+0300
2023-05-19T17:41+0300
2023-05-19T17:41+0300
dünya
azerbaycan
ermenistan
barış
rusya
görüşme
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Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Lavrov, “Barış anlaşması ve bugün ele alınan bazı diğer maddelerde her iki tarafın anlayışını ortak vizyona yaklaştırmayı başardık” ifadesini kullandı.Üçlü görüşmenin ardından Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları arasında ikili görüşmenin başladığını kaydeden Lavrov, gelecek hafta üç ülkenin başbakanlarının bir araya gelerek yolların açılması konusunu değerlendireceklerini belirterek, “Bu görüşmeden de olumlu sonuç alınmasını umuyoruz. Taraflar nihai anlaşmaya yakın” dedi.Ayrıca Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesi ve çizilmesi ile ilgili en kısa zamanda bir görüşmenin planlandığını dile getiren Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:“Barış anlaşmasıyla ilgili çalışmalar elbette temel oluşturuyor. Ama partnerlerimiz bugün, sınır belirlenmeden, ulaşım ve ekonomik ilişkiler önündeki engeller kaldırılmadan, Karabağ ve Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki genel iyileşme ve güvenlik sağlanmadan barış anlaşmasının somut maddelerde ilerleme kaydetmenin zor olduğunu kabul ettiler.”
azerbaycan
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azerbaycan, ermenistan, barış, rusya, görüşme
azerbaycan, ermenistan, barış, rusya, görüşme
Lavrov: Bakü ve Erivan’ın barış anlaşmasıyla ilgili konumlarını birbirine yakınlaştırmayı başardık
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları arasında gerçekleşen üçlü görüşmenin tarafların barış anlaşması ve diğer konularla ilgili konumlarını birbirine yakınlaştırma fırsatı verdiğini belirtti.
Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Lavrov, “Barış anlaşması ve bugün ele alınan bazı diğer maddelerde her iki tarafın anlayışını ortak vizyona yaklaştırmayı başardık” ifadesini kullandı.
Üçlü görüşmenin ardından Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları arasında ikili görüşmenin başladığını kaydeden Lavrov, gelecek hafta üç ülkenin başbakanlarının bir araya gelerek yolların açılması konusunu değerlendireceklerini belirterek, “Bu görüşmeden de olumlu sonuç alınmasını umuyoruz. Taraflar nihai anlaşmaya yakın” dedi.
Ayrıca Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesi ve çizilmesi ile ilgili en kısa zamanda bir görüşmenin planlandığını dile getiren Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Barış anlaşmasıyla ilgili çalışmalar elbette temel oluşturuyor. Ama partnerlerimiz bugün, sınır belirlenmeden, ulaşım ve ekonomik ilişkiler önündeki engeller kaldırılmadan, Karabağ ve Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki genel iyileşme ve güvenlik sağlanmadan barış anlaşmasının somut maddelerde ilerleme kaydetmenin zor olduğunu kabul ettiler.”