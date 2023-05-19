https://sputniknews.com.tr/20230519/kilicdaroglu-zafer-partisi-genel-merkezinde-ozdag-ile-bir-araya-geldi-1071302665.html
Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde Özdağ ile bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde Özdağ ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde. Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşüyor. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T13:45+0300
2023-05-19T13:45+0300
2023-05-19T13:45+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ümit özdağ
zafer partisi
sinan oğan
ikinci tur
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Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ ile, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Özdağ, Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı ardından görüşmeye geçildi.Görüşme öncesi kulislerde konuşulanlara göre, Özdağ ile Kılıçdaroğlu ilk olarak başbaşa bir görüşme yapacak. Zafer Partisi Genel İdare Kurulu'nun (GİK) da yarın Özdağ'a kararı için yetki vermesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230518/abdulkadir-selvi-sinan-ogan-ne-yapacak-1071247774.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ümit özdağ, zafer partisi, sinan oğan, ikinci tur
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ümit özdağ, zafer partisi, sinan oğan, ikinci tur
Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde Özdağ ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde. Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşüyor.
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ ile, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Özdağ, Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı ardından görüşmeye geçildi.
Görüşme öncesi kulislerde konuşulanlara göre, Özdağ ile Kılıçdaroğlu ilk olarak başbaşa bir görüşme yapacak.
Zafer Partisi Genel İdare Kurulu'nun (GİK) da yarın Özdağ'a kararı için yetki vermesi bekleniyor.