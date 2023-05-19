https://sputniknews.com.tr/20230519/kilicdaroglu-zafer-partisi-genel-merkezinde-ozdag-ile-bir-araya-geldi-1071302665.html

Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde Özdağ ile bir araya geldi

Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde Özdağ ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde. Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşüyor. 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T13:45+0300

2023-05-19T13:45+0300

2023-05-19T13:45+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ümit özdağ

zafer partisi

sinan oğan

ikinci tur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/13/1071302498_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b07510a4fdda1348418fb8d4db4805d.jpg

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ ile, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Özdağ, Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı ardından görüşmeye geçildi.Görüşme öncesi kulislerde konuşulanlara göre, Özdağ ile Kılıçdaroğlu ilk olarak başbaşa bir görüşme yapacak. Zafer Partisi Genel İdare Kurulu'nun (GİK) da yarın Özdağ'a kararı için yetki vermesi bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230518/abdulkadir-selvi-sinan-ogan-ne-yapacak-1071247774.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ümit özdağ, zafer partisi, sinan oğan, ikinci tur