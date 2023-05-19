https://sputniknews.com.tr/20230519/kemal-kilicdaroglu-anitkabiri-ziyaret-etti-1071317380.html

Kemal Kılıçdaroğlu Anıtkabir'i ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu Anıtkabir'i ziyaret etti

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i... 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T19:59+0300

2023-05-19T19:59+0300

2023-05-19T19:59+0300

2023 türkiye seçimleri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve partililerle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Mozoleye çiçek bırakan Kılıçdaroğlu, beraberindekilerle saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir'in avlusunda gençlerle hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu, daha sonra Anıtkabir'den ayrıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230514/kemal-kilicdaroglu-oyunu-kullaniyor-1071058613.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu