https://sputniknews.com.tr/20230519/katar-turkiyenin-tahil-koridoru-anlasmasindaki-cabalarini-takdir-ediyoruz-1071286681.html
Katar: Türkiye'nin Tahıl Koridoru Anlaşmasındaki çabalarını takdir ediyoruz
Katar: Türkiye'nin Tahıl Koridoru Anlaşmasındaki çabalarını takdir ediyoruz
Katar, Türkiye ve Birleşmiş Milletlerin (BM) Ukrayna’dan tahıl sevkiyatına ilişkin anlaşmanın 2 ay uzatılmasındaki çabalarını takdir etti. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T02:12+0300
2023-05-19T02:12+0300
2023-05-19T02:12+0300
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katar
türkiye
tahıl
karadeniz
ukrayna
bm
birleşmiş milletler (bm)
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Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz'den tahıl sevkiyatı anlaşmasının uzatılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.Tahıl sevkiyatının, dünyadaki gıda krizini hafifletmesi temennisinde bulunulan açıklamada, Katar olarak BM ve Türkiye'nin bu süreçte sarf ettiği tüm çabaların takdir edildiği aktarıldı.Açıklamada ayrıca, "Rusya-Ukrayna krizine barışçıl bir çözüm bulmayı amaçlayan tüm uluslararası çabalara Katar'ın desteğini teyit ediyoruz" ifadelerine yer verildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mayıs'ta sona ermesi beklenen Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildiğini açıklamıştı.Söz konusu anlaşma, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da yapılmıştı.
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katar, türkiye, tahıl, karadeniz, ukrayna, bm, birleşmiş milletler (bm)
katar, türkiye, tahıl, karadeniz, ukrayna, bm, birleşmiş milletler (bm)
Katar: Türkiye'nin Tahıl Koridoru Anlaşmasındaki çabalarını takdir ediyoruz
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Katar, Türkiye ve Birleşmiş Milletlerin (BM) Ukrayna’dan tahıl sevkiyatına ilişkin anlaşmanın 2 ay uzatılmasındaki çabalarını takdir etti.
Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz'den tahıl sevkiyatı anlaşmasının uzatılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.
Tahıl sevkiyatının, dünyadaki gıda krizini hafifletmesi temennisinde bulunulan açıklamada, Katar olarak BM ve Türkiye'nin bu süreçte sarf ettiği tüm çabaların takdir edildiği aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, "Rusya-Ukrayna krizine barışçıl bir çözüm bulmayı amaçlayan tüm uluslararası çabalara Katar'ın desteğini teyit ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mayıs'ta sona ermesi beklenen Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildiğini açıklamıştı.
Söz konusu anlaşma, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da yapılmıştı.