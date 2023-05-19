https://sputniknews.com.tr/20230519/katar-turkiyenin-tahil-koridoru-anlasmasindaki-cabalarini-takdir-ediyoruz-1071286681.html

Katar: Türkiye'nin Tahıl Koridoru Anlaşmasındaki çabalarını takdir ediyoruz

Katar: Türkiye'nin Tahıl Koridoru Anlaşmasındaki çabalarını takdir ediyoruz

Katar, Türkiye ve Birleşmiş Milletlerin (BM) Ukrayna’dan tahıl sevkiyatına ilişkin anlaşmanın 2 ay uzatılmasındaki çabalarını takdir etti. 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T02:12+0300

2023-05-19T02:12+0300

2023-05-19T02:12+0300

dünya

katar

türkiye

tahıl

karadeniz

ukrayna

bm

birleşmiş milletler (bm)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/15/1061477287_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a16b9214c47d1298a034a50e4976bdf5.jpg

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz'den tahıl sevkiyatı anlaşmasının uzatılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.Tahıl sevkiyatının, dünyadaki gıda krizini hafifletmesi temennisinde bulunulan açıklamada, Katar olarak BM ve Türkiye'nin bu süreçte sarf ettiği tüm çabaların takdir edildiği aktarıldı.Açıklamada ayrıca, "Rusya-Ukrayna krizine barışçıl bir çözüm bulmayı amaçlayan tüm uluslararası çabalara Katar'ın desteğini teyit ediyoruz" ifadelerine yer verildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mayıs'ta sona ermesi beklenen Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildiğini açıklamıştı.Söz konusu anlaşma, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da yapılmıştı.

katar

karadeniz

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

katar, türkiye, tahıl, karadeniz, ukrayna, bm, birleşmiş milletler (bm)