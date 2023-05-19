https://sputniknews.com.tr/20230519/istanbulda-yabanci-uyruklu-kisilerle-organ-ticareti-iddiasina-sorusturma-14-zanli-yakalandi--1071308086.html

İstanbul'da 'yabancı uyruklu kişilerle organ ticareti' iddiasına soruşturma: 14 zanlı yakalandı

İstanbul'da 'yabancı uyruklu kişilerle organ ticareti' iddiasına soruşturma: 14 zanlı yakalandı

Türkiye'ye getirdikleri yabancı uyruklu kişilerle organ ve doku ticareti yaptıkları iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı. 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T15:46+0300

2023-05-19T15:46+0300

2023-05-19T15:46+0300

türkiye

organ

doku

istanbul

ticaret

soruşturma

gözaltı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, yabancı uyrukluları Türkiye'ye getiren şüphelilerin sahte belgelerle resmi kurumlardan karar almak suretiyle organ ve doku ticareti yaptığı tespit edildi.Zanlıların, Türkiye'de gerçekleştiremedikleri eylemlerini ise Özbekistan'da yaptığı belirlendi.Soruşturma kapsamında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak', 'organ ve doku ticareti' suçlarını işlediği tespit edilen 14 şüpheliyi yakalamak üzere operasyon düzenlendi.Operasyonda, 14 zanlı gözaltına alındı.

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organ, doku, istanbul, ticaret, soruşturma, gözaltı