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İstanbul'da 'yabancı uyruklu kişilerle organ ticareti' iddiasına soruşturma: 14 zanlı yakalandı
İstanbul'da 'yabancı uyruklu kişilerle organ ticareti' iddiasına soruşturma: 14 zanlı yakalandı
Türkiye'ye getirdikleri yabancı uyruklu kişilerle organ ve doku ticareti yaptıkları iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, yabancı uyrukluları Türkiye'ye getiren şüphelilerin sahte belgelerle resmi kurumlardan karar almak suretiyle organ ve doku ticareti yaptığı tespit edildi.Zanlıların, Türkiye'de gerçekleştiremedikleri eylemlerini ise Özbekistan'da yaptığı belirlendi.Soruşturma kapsamında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak', 'organ ve doku ticareti' suçlarını işlediği tespit edilen 14 şüpheliyi yakalamak üzere operasyon düzenlendi.Operasyonda, 14 zanlı gözaltına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20230509/istiklal-caddesindeki-bombali-saldiri-davasi-ertelendi-1070859456.html
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organ, doku, istanbul, ticaret, soruşturma, gözaltı
organ, doku, istanbul, ticaret, soruşturma, gözaltı

İstanbul'da 'yabancı uyruklu kişilerle organ ticareti' iddiasına soruşturma: 14 zanlı yakalandı

15:46 19.05.2023
© AAgözaltı - polis
gözaltı - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
© AA
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Türkiye'ye getirdikleri yabancı uyruklu kişilerle organ ve doku ticareti yaptıkları iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, yabancı uyrukluları Türkiye'ye getiren şüphelilerin sahte belgelerle resmi kurumlardan karar almak suretiyle organ ve doku ticareti yaptığı tespit edildi.
Zanlıların, Türkiye'de gerçekleştiremedikleri eylemlerini ise Özbekistan'da yaptığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak', 'organ ve doku ticareti' suçlarını işlediği tespit edilen 14 şüpheliyi yakalamak üzere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 14 zanlı gözaltına alındı.
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