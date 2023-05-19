İstanbul'da 19 Mayıs etkinlikleri sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve jeotermal enerji kaynakları
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Siyasetçi Ufuk Uras: Muhalefet pert oldu, bu moralsizliği kısa sürede aşmak zor
09:02
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
22 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar geldi.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur stratejisi
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Türkiye seçim telaşında, Ortadoğu'da taşlar oynuyor
16:04
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kılıçdaroğlu’nun yeni sert söylemi
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Türkiye'nin iflası
18:34
80 dk
Z RAPORU
Siyasilerden dikkat çeken mesajlar
20:45
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
19 MAYIS ÖZEL
Kurtuluş mücadelesinde Türk-Sovyet ilişkileri
10:10
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:30
1 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230519/istanbulda-19-mayis-etkinlikleri-sebebiyle-bazi-yollar-trafige-kapatilacak--1071285046.html
İstanbul'da 19 Mayıs etkinlikleri sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da 19 Mayıs etkinlikleri sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T00:43+0300
2023-05-19T00:47+0300
türkiye
19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı
kapalı yollar
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0b/1069537509_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_ddf857add737d59f684b17fc27e57258.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında trafiğe kapatılacak yollar açıklandı. Buna göre 19 Mayıs günü, Taksim Atatürk Anıtında gerçekleştirilecek “Çelenk Sunma Töreni” ile Üsküdar-Harem sahilinde gerçekleştirilecek “19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü” ile ilgili olarak etkinlik günü trafiğe kapatılacak yol Beyoğlu ilçesi için Tak-ı Zafer Caddesi olarak belirlendi. Beyoğlu’nda alternatif güzergahlar ise Sıraselviler Caddesi, İnönü Caddesi, Mete Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı olarak açıklandı. Üsküdar’da ise Paşalimanı Caddesi - Harem İstikameti (Hakimiyeti Milliye Caddesi kesişimi ile Üsküdar Harem Sahil yolu kesişimi arası) ve Üsküdar Harem Sahil yolu Harem İstikameti’nin (Paşalimanı Caddesi kesişimi ile Harem Arabalı Vapur çıkışları arası) trafiğe kapatılacağı kaydedilirken, alternatif güzergah olarak Paşalimanı Caddesi, Selmani Pak Caddesi, Halk Caddesi ve Hakimiyeti Milliye Caddesi belirlendi.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0b/1069537509_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_03f681694387b01f12f8f23b533bd51b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, kapalı yollar, istanbul
19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, kapalı yollar, istanbul

İstanbul'da 19 Mayıs etkinlikleri sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

00:43 19.05.2023 (güncellendi: 00:47 19.05.2023)
© İHA / ONUR HAMZAOĞLU-İstanbul - trafik
İstanbul - trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
© İHA / ONUR HAMZAOĞLU-
Abone olTelegram
İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında trafiğe kapatılacak yollar açıklandı.
Buna göre 19 Mayıs günü, Taksim Atatürk Anıtında gerçekleştirilecek “Çelenk Sunma Töreni” ile Üsküdar-Harem sahilinde gerçekleştirilecek “19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü” ile ilgili olarak etkinlik günü trafiğe kapatılacak yol Beyoğlu ilçesi için Tak-ı Zafer Caddesi olarak belirlendi.
Beyoğlu’nda alternatif güzergahlar ise Sıraselviler Caddesi, İnönü Caddesi, Mete Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı olarak açıklandı. Üsküdar’da ise Paşalimanı Caddesi - Harem İstikameti (Hakimiyeti Milliye Caddesi kesişimi ile Üsküdar Harem Sahil yolu kesişimi arası) ve Üsküdar Harem Sahil yolu Harem İstikameti’nin (Paşalimanı Caddesi kesişimi ile Harem Arabalı Vapur çıkışları arası) trafiğe kapatılacağı kaydedilirken, alternatif güzergah olarak Paşalimanı Caddesi, Selmani Pak Caddesi, Halk Caddesi ve Hakimiyeti Milliye Caddesi belirlendi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала