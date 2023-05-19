https://sputniknews.com.tr/20230519/istanbulda-19-mayis-etkinlikleri-sebebiyle-bazi-yollar-trafige-kapatilacak--1071285046.html
İstanbul'da 19 Mayıs etkinlikleri sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da 19 Mayıs etkinlikleri sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T00:43+0300
2023-05-19T00:43+0300
2023-05-19T00:47+0300
türkiye
19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı
kapalı yollar
istanbul
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında trafiğe kapatılacak yollar açıklandı. Buna göre 19 Mayıs günü, Taksim Atatürk Anıtında gerçekleştirilecek “Çelenk Sunma Töreni” ile Üsküdar-Harem sahilinde gerçekleştirilecek “19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü” ile ilgili olarak etkinlik günü trafiğe kapatılacak yol Beyoğlu ilçesi için Tak-ı Zafer Caddesi olarak belirlendi. Beyoğlu’nda alternatif güzergahlar ise Sıraselviler Caddesi, İnönü Caddesi, Mete Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı olarak açıklandı. Üsküdar’da ise Paşalimanı Caddesi - Harem İstikameti (Hakimiyeti Milliye Caddesi kesişimi ile Üsküdar Harem Sahil yolu kesişimi arası) ve Üsküdar Harem Sahil yolu Harem İstikameti’nin (Paşalimanı Caddesi kesişimi ile Harem Arabalı Vapur çıkışları arası) trafiğe kapatılacağı kaydedilirken, alternatif güzergah olarak Paşalimanı Caddesi, Selmani Pak Caddesi, Halk Caddesi ve Hakimiyeti Milliye Caddesi belirlendi.
türkiye
istanbul
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19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, kapalı yollar, istanbul
19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, kapalı yollar, istanbul
İstanbul'da 19 Mayıs etkinlikleri sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
00:43 19.05.2023 (güncellendi: 00:47 19.05.2023) Abone ol
İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında trafiğe kapatılacak yollar açıklandı.
Buna göre 19 Mayıs günü, Taksim Atatürk Anıtında gerçekleştirilecek “Çelenk Sunma Töreni” ile Üsküdar-Harem sahilinde gerçekleştirilecek “19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü” ile ilgili olarak etkinlik günü trafiğe kapatılacak yol Beyoğlu ilçesi için Tak-ı Zafer Caddesi olarak belirlendi.
Beyoğlu’nda alternatif güzergahlar ise Sıraselviler Caddesi, İnönü Caddesi, Mete Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı olarak açıklandı. Üsküdar’da ise Paşalimanı Caddesi - Harem İstikameti (Hakimiyeti Milliye Caddesi kesişimi ile Üsküdar Harem Sahil yolu kesişimi arası) ve Üsküdar Harem Sahil yolu Harem İstikameti’nin (Paşalimanı Caddesi kesişimi ile Harem Arabalı Vapur çıkışları arası) trafiğe kapatılacağı kaydedilirken, alternatif güzergah olarak Paşalimanı Caddesi, Selmani Pak Caddesi, Halk Caddesi ve Hakimiyeti Milliye Caddesi belirlendi.