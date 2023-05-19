İspanya’da orman yangını: 8 bin hektarlık alan kül oldu

© İHAİspanya'nın Portekiz sınırında yer alan Extremadura özerk bölgesindeki Caceres şehrinin kuzeyinde bulunan Sierra de Gata ve Las Hurdes bölgelerinde orman yangınlarıyla mücadele ediliyor.
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© İHA
İspanya'nın Portekiz sınırında yer alan Extremadura özerk bölgesindeki Caceres şehrinin kuzeyinde bulunan Sierra de Gata ve Las Hurdes bölgelerinde orman yangınlarıyla mücadele ediliyor.
© İHAŞiddetli rüzgar nedeniyle alevler hızla ilerlerken, hava koşullarının alevlere havadan müdahaleyi zorlaştırdığı belirtildi.
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© İHA
Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler hızla ilerlerken, hava koşullarının alevlere havadan müdahaleyi zorlaştırdığı belirtildi.
© İHA260 itfaiyeci ve 165 askerin alevlere müdahale ettiği yangın nedeniyle Cadalso, Descargamaria ve Robledillo de Gata köylerinde 600 kişi tahliye edildi. Bölgedeki üç yol da trafiğe kapatıldı.
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© İHA
260 itfaiyeci ve 165 askerin alevlere müdahale ettiği yangın nedeniyle Cadalso, Descargamaria ve Robledillo de Gata köylerinde 600 kişi tahliye edildi. Bölgedeki üç yol da trafiğe kapatıldı.
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Yangınların kundaklama sonucu çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.