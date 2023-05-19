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İspanya’da orman yangını: 8 bin hektarlık alan kül oldu
İspanya’da orman yangını: 8 bin hektarlık alan kül oldu
İspanya'nın batısındaki Caceres kentinin kuzeyinde çıkan yangınlarda şu ana kadar 8 bin hektarlık alan küle dönerken, 600 kişi tahliye edildi. Alevlerle... 19.05.2023, Sputnik Türkiye
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fotoğraf, ispanya, orman yangını, фото
fotoğraf, ispanya, orman yangını, фото

İspanya’da orman yangını: 8 bin hektarlık alan kül oldu

22:42 19.05.2023
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İspanya'nın batısındaki Caceres kentinin kuzeyinde çıkan yangınlarda şu ana kadar 8 bin hektarlık alan küle dönerken, 600 kişi tahliye edildi. Alevlerle mücadele sürüyor.
© İHAİspanya'nın Portekiz sınırında yer alan Extremadura özerk bölgesindeki Caceres şehrinin kuzeyinde bulunan Sierra de Gata ve Las Hurdes bölgelerinde orman yangınlarıyla mücadele ediliyor.
İspanya'nın Portekiz sınırında yer alan Extremadura özerk bölgesindeki Caceres şehrinin kuzeyinde bulunan Sierra de Gata ve Las Hurdes bölgelerinde orman yangınlarıyla mücadele ediliyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
İspanya'nın Portekiz sınırında yer alan Extremadura özerk bölgesindeki Caceres şehrinin kuzeyinde bulunan Sierra de Gata ve Las Hurdes bölgelerinde orman yangınlarıyla mücadele ediliyor.
© İHAŞiddetli rüzgar nedeniyle alevler hızla ilerlerken, hava koşullarının alevlere havadan müdahaleyi zorlaştırdığı belirtildi.
Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler hızla ilerlerken, hava koşullarının alevlere havadan müdahaleyi zorlaştırdığı belirtildi. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler hızla ilerlerken, hava koşullarının alevlere havadan müdahaleyi zorlaştırdığı belirtildi.
© İHA260 itfaiyeci ve 165 askerin alevlere müdahale ettiği yangın nedeniyle Cadalso, Descargamaria ve Robledillo de Gata köylerinde 600 kişi tahliye edildi. Bölgedeki üç yol da trafiğe kapatıldı.
260 itfaiyeci ve 165 askerin alevlere müdahale ettiği yangın nedeniyle Cadalso, Descargamaria ve Robledillo de Gata köylerinde 600 kişi tahliye edildi. Bölgedeki üç yol da trafiğe kapatıldı. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
260 itfaiyeci ve 165 askerin alevlere müdahale ettiği yangın nedeniyle Cadalso, Descargamaria ve Robledillo de Gata köylerinde 600 kişi tahliye edildi. Bölgedeki üç yol da trafiğe kapatıldı.
© EPAYangınların kundaklama sonucu çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.
Yangınların kundaklama sonucu çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor. - Sputnik Türkiye
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© EPA
Yangınların kundaklama sonucu çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.
© EPAAvrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'ne göre geçen yıl İspanya'da çıkan 493 yangında 307 bin hektarlık alan kül olmuştu.
Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'ne göre geçen yıl İspanya'da çıkan 493 yangında 307 bin hektarlık alan kül olmuştu. - Sputnik Türkiye
5/5
© EPA
Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'ne göre geçen yıl İspanya'da çıkan 493 yangında 307 bin hektarlık alan kül olmuştu.
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