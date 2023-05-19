https://sputniknews.com.tr/20230519/greenpeace-rusyada-istenmeyen-kurulus-ilan-edildi-1071322117.html
Greenpeace Rusya’da ‘istenmeyen kuruluş’ ilan edildi
Greenpeace Rusya’da ‘istenmeyen kuruluş’ ilan edildi
Rusya Başsavcılığı, Greenpeace’in faaliyetinin Rusya’nın anayasal düzeni ve güvenliğinin temellerini tehdit ettiğini belirtti. Karar, kuruluşun kendisini ve... 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T22:07+0300
2023-05-19T22:07+0300
2023-05-19T22:07+0300
dünya
rusya
rusya başsavcılığı
greenpeace
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Rusya Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Greenpeace’in çevre Rusya Federasyonu’ndaki faaliyetine, siyasi duruşun etkin olarak ilerletilmesi ve ülkenin iş işlerine müdahale çabaları eşlik ediyor. Bu faaliyet, ekonomik temellerini bozmayı amaçlıyor” ifadelerine yer verildi.Kuruluşun sıkça Rusya’nın devlet programlarının hayata geçirilmesine engel olduğu kaydedilen açıklamada, Greenpeace’in bilgilendirme kampanyaları ve izinsiz eylemler yoluyla 'ülke yararına olan altyapı ve enerji projelerini önlemek' amacıyla olumsuz kamuoyu oluşturmaya çalıştığı belirtildi.Greenpeace’in ülkede yabancı ajan ilan edilen vatandaşları finanse ettiği ve Rusya mevzuatında değişikliklerin yapılmasını talep ettiğini bildiren başsavcılık, bu kuruluşun ülkedeki sosyal ve politik durumu istikrarsızlaştırmayı ve iktidarı anayasaya aykırı yollarla değiştirmeyi amaçladığı kaydedildi.Daha önce Rusya Adalet Bakanlığı, Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nı (WWF) yabancı ajan ilan etmişti.
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rusya, rusya başsavcılığı, greenpeace
rusya, rusya başsavcılığı, greenpeace
Greenpeace Rusya’da ‘istenmeyen kuruluş’ ilan edildi
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Rusya Başsavcılığı, Greenpeace’in faaliyetinin Rusya’nın anayasal düzeni ve güvenliğinin temellerini tehdit ettiğini belirtti. Karar, kuruluşun kendisini ve uluslararası fonunu kapsıyor.
Rusya Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Greenpeace’in çevre Rusya Federasyonu’ndaki faaliyetine, siyasi duruşun etkin olarak ilerletilmesi ve ülkenin iş işlerine müdahale çabaları eşlik ediyor. Bu faaliyet, ekonomik temellerini bozmayı amaçlıyor” ifadelerine yer verildi.
Kuruluşun sıkça Rusya’nın devlet programlarının hayata geçirilmesine engel olduğu kaydedilen açıklamada, Greenpeace’in bilgilendirme kampanyaları ve izinsiz eylemler yoluyla 'ülke yararına olan altyapı ve enerji projelerini önlemek' amacıyla olumsuz kamuoyu oluşturmaya çalıştığı belirtildi.
Greenpeace’in ülkede yabancı ajan ilan edilen vatandaşları finanse ettiği ve Rusya mevzuatında değişikliklerin yapılmasını talep ettiğini bildiren başsavcılık, bu kuruluşun ülkedeki sosyal ve politik durumu istikrarsızlaştırmayı ve iktidarı anayasaya aykırı yollarla değiştirmeyi amaçladığı kaydedildi.
Daha önce Rusya Adalet Bakanlığı, Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nı (WWF) yabancı ajan ilan etmişti.