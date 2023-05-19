https://sputniknews.com.tr/20230519/gasigullin-rus-ve-turk-bilisim-projeleri-icin-potansiyel-var-1071284236.html
Gaşigullin: Rus ve Türk bilişim projeleri için potansiyel var
Gaşigullin: Rus ve Türk bilişim projeleri için potansiyel var
Rusya’nın Türkiye’deki Ticaret Mümessili Aydar Gaşigullin, bugün Rus bilişim projelerini Türkiye’ye ihraç etmek ve bu alanda Türk şirketlerle ortak çalışmalar... 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T00:11+0300
2023-05-19T00:11+0300
2023-05-19T00:11+0300
ekonomi
rusya
türkiye
bilişim
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‘Rusya-İslam Alemi: KazanForum’ Uluslararası Ekonomik Forumu’nun panelinde konuşan Gaşigullin, “Türkiye’ye ihracat ve Türk tarafı ile ortak projeler oluşturmak için önemli bir potansiyele sahibiz. Bunun için elbette sistem adımlarına ihtiyaç var. Bunlardan biri de Rus-Türk Hükümetler Arası Karma Komisyonu çerçevesinde dijitalleşme çalışma grubunun kurulması” dedi.Bu bağlamda, Rusya’nın Türkiye’deki Ticaret Mümessilliğine bilişim sektöründen sorumlu olacak ticaret ataşesinin atandığını anlatan Gaşigullin, “Bilişim sektöründen özel olarak sorumlu olacak böyle bir uzmanın varlığıyla bu yöndeki çalışmaların daha dinamik ilerleyeceğinden eminiz” ifadelerini kullandı.
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rusya, türkiye, bilişim
Gaşigullin: Rus ve Türk bilişim projeleri için potansiyel var
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Rusya’nın Türkiye’deki Ticaret Mümessili Aydar Gaşigullin, bugün Rus bilişim projelerini Türkiye’ye ihraç etmek ve bu alanda Türk şirketlerle ortak çalışmalar yapmak için önemli bir potansiyel olduğunu belirtti.
‘Rusya-İslam Alemi: KazanForum’ Uluslararası Ekonomik Forumu’nun panelinde konuşan Gaşigullin, “Türkiye’ye ihracat ve Türk tarafı ile ortak projeler oluşturmak için önemli bir potansiyele sahibiz. Bunun için elbette sistem adımlarına ihtiyaç var. Bunlardan biri de Rus-Türk Hükümetler Arası Karma Komisyonu çerçevesinde dijitalleşme çalışma grubunun kurulması” dedi.
Bu bağlamda, Rusya’nın Türkiye’deki Ticaret Mümessilliğine bilişim sektöründen sorumlu olacak ticaret ataşesinin atandığını anlatan Gaşigullin, “Bilişim sektöründen özel olarak sorumlu olacak böyle bir uzmanın varlığıyla bu yöndeki çalışmaların daha dinamik ilerleyeceğinden eminiz” ifadelerini kullandı.