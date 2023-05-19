https://sputniknews.com.tr/20230519/galatasaray-floryadan-ayriliyor-kemerburgaz-metin-oktay-tesislerinin-temeli-atildi-1071305809.html

Galatasaray Florya'dan ayrılıyor: Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temeli atıldı

Galatasaray Florya'dan ayrılıyor: Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temeli atıldı

Galatasaray'da futbol şubesinin Florya'dan taşınacağı Kemerburgaz'daki tesislerin temeli atıldı. 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T14:59+0300

2023-05-19T14:59+0300

2023-05-19T15:01+0300

spor

galatasaray

kemerburgaz

metin oktay

florya metin oktay tesisleri

tesis

dursun özbek

fatih terim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103914/73/1039147334_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fa387abcb82f9b3ee5b74b7ce8ab552.jpg

Galatasaray Spor Kulübü Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma törenine, kulüp başkanı Dursun Özbek, eski başkanlar Alp Yalman, Faruk Süren, Adnan Polat, Ünal Aysal ve Burak Elmas, yönetim kurulu üyeleri, eski teknik direktörler, sarı-kırmızılı eski ve mevcut sporcular ile camianın önde gelen isimleri katıldı.Toplam 130 dönümlük alan üzerine kurulacak tesislerde futbol A takımı ve altyapıya hizmet verecek 2 bina ile 6 saha yer alacak.Törende konuşan Dursun Özbek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, "Bugün, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki dönüm noktalarından birisi olan 19 Mayıs'ın 104. yılı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basması sadece ulusumuzun Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı değildir, aynı zamanda Türk milletini ileriye götürecek genç fikirlerin doğuşudur. Bu yüzden, bugün gençlere armağan edilmiştir" dedi.Galatasaray'ın tarihi boyunca bu genç, ilerici fikirlerin doğduğu ve bu fikirlerin hedeflere dönüştüğü yer olduğunu vurgulayan Özbek, "Kimsenin hayalini bile kuramadığı hedefler, işte bu genç fikirlerden doğmuştur. Kurucumuz Ali Sami Yen ve arkadaşlarının belirlediği Türk olmayan takımları yenme hedefi işte tam da böyle bir hedeftir. Bugün 19 Mayıs'ı kutlarken, başka bir heyecanı daha yaşıyoruz. Kurucularımızın koyduğu hedefle ilerlediğimiz yolda yeni adımında Galatasaray Spor Kulübü Metin Oktay Tesisleri temel atma töreninde siz değerli üyelerimizle birlikteyiz. Buradan tesisimize adını vermiş 'Taçsız Kral'ımız Metin Oktay'ı bir kez daha saygıyla anıyorum" diye konuştu.Dursun Özbek, tesislerin temel atma törenini 22 Şubat'ta yapmayı planladıklarını ancak Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bunu ertelediklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:Dursun Özbek, projede emeği geçenlere ve temel atma törenine katılanlara teşekkür etti.Törende daha sonra kürsüye çıkan eski başkanlar Alp Yalman, Faruk Süren, Adnan Polat, Ünal Aysal ve Burak Elmas da birer konuşma yaptı.Terim: Bu forma adanmış hayatların umududurTörene katılan Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılın formanın kendileri için anlamına değinerek, şöyle konuştu:Törende Mustafa Kemal Atatürk'ün Galatasaray Kulübü için imzaladığı portrenin bir kopyası, Galatasaray Lisesi bahçesindeki saha, Ali Sami Yen Stadı ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nden alınan çim parçaları, Galatasaray'ın ilk forması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında giydiği forma ile kulüp başkanlarının imzaladığı mektup, hazırlanan zaman kapsülüne konularak müzeye kaldırıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230517/galatasaray-baskani-ozbek-takimimiz-sampiyon-olmayi-sonuna-kadar-hak-etti--1071220719.html

kemerburgaz

florya metin oktay tesisleri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, kemerburgaz, metin oktay, florya metin oktay tesisleri, tesis, dursun özbek, fatih terim