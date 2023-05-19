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Galatasaray Florya'dan ayrılıyor: Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temeli atıldı
Galatasaray Florya'dan ayrılıyor: Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temeli atıldı
Galatasaray'da futbol şubesinin Florya'dan taşınacağı Kemerburgaz'daki tesislerin temeli atıldı. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
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spor
galatasaray
kemerburgaz
metin oktay
florya metin oktay tesisleri
tesis
dursun özbek
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Galatasaray Spor Kulübü Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma törenine, kulüp başkanı Dursun Özbek, eski başkanlar Alp Yalman, Faruk Süren, Adnan Polat, Ünal Aysal ve Burak Elmas, yönetim kurulu üyeleri, eski teknik direktörler, sarı-kırmızılı eski ve mevcut sporcular ile camianın önde gelen isimleri katıldı.Toplam 130 dönümlük alan üzerine kurulacak tesislerde futbol A takımı ve altyapıya hizmet verecek 2 bina ile 6 saha yer alacak.Törende konuşan Dursun Özbek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, "Bugün, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki dönüm noktalarından birisi olan 19 Mayıs'ın 104. yılı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basması sadece ulusumuzun Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı değildir, aynı zamanda Türk milletini ileriye götürecek genç fikirlerin doğuşudur. Bu yüzden, bugün gençlere armağan edilmiştir" dedi.Galatasaray'ın tarihi boyunca bu genç, ilerici fikirlerin doğduğu ve bu fikirlerin hedeflere dönüştüğü yer olduğunu vurgulayan Özbek, "Kimsenin hayalini bile kuramadığı hedefler, işte bu genç fikirlerden doğmuştur. Kurucumuz Ali Sami Yen ve arkadaşlarının belirlediği Türk olmayan takımları yenme hedefi işte tam da böyle bir hedeftir. Bugün 19 Mayıs'ı kutlarken, başka bir heyecanı daha yaşıyoruz. Kurucularımızın koyduğu hedefle ilerlediğimiz yolda yeni adımında Galatasaray Spor Kulübü Metin Oktay Tesisleri temel atma töreninde siz değerli üyelerimizle birlikteyiz. Buradan tesisimize adını vermiş 'Taçsız Kral'ımız Metin Oktay'ı bir kez daha saygıyla anıyorum" diye konuştu.Dursun Özbek, tesislerin temel atma törenini 22 Şubat'ta yapmayı planladıklarını ancak Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bunu ertelediklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:Dursun Özbek, projede emeği geçenlere ve temel atma törenine katılanlara teşekkür etti.Törende daha sonra kürsüye çıkan eski başkanlar Alp Yalman, Faruk Süren, Adnan Polat, Ünal Aysal ve Burak Elmas da birer konuşma yaptı.Terim: Bu forma adanmış hayatların umududurTörene katılan Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılın formanın kendileri için anlamına değinerek, şöyle konuştu:Törende Mustafa Kemal Atatürk'ün Galatasaray Kulübü için imzaladığı portrenin bir kopyası, Galatasaray Lisesi bahçesindeki saha, Ali Sami Yen Stadı ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nden alınan çim parçaları, Galatasaray'ın ilk forması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında giydiği forma ile kulüp başkanlarının imzaladığı mektup, hazırlanan zaman kapsülüne konularak müzeye kaldırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230517/galatasaray-baskani-ozbek-takimimiz-sampiyon-olmayi-sonuna-kadar-hak-etti--1071220719.html
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galatasaray, kemerburgaz, metin oktay, florya metin oktay tesisleri, tesis, dursun özbek, fatih terim
galatasaray, kemerburgaz, metin oktay, florya metin oktay tesisleri, tesis, dursun özbek, fatih terim

Galatasaray Florya'dan ayrılıyor: Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temeli atıldı

14:59 19.05.2023 (güncellendi: 15:01 19.05.2023)
© AA / Aytaç ÜnalGalatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
© AA / Aytaç Ünal
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Galatasaray'da futbol şubesinin Florya'dan taşınacağı Kemerburgaz'daki tesislerin temeli atıldı.
Galatasaray Spor Kulübü Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma törenine, kulüp başkanı Dursun Özbek, eski başkanlar Alp Yalman, Faruk Süren, Adnan Polat, Ünal Aysal ve Burak Elmas, yönetim kurulu üyeleri, eski teknik direktörler, sarı-kırmızılı eski ve mevcut sporcular ile camianın önde gelen isimleri katıldı.
Toplam 130 dönümlük alan üzerine kurulacak tesislerde futbol A takımı ve altyapıya hizmet verecek 2 bina ile 6 saha yer alacak.
Törende konuşan Dursun Özbek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, "Bugün, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki dönüm noktalarından birisi olan 19 Mayıs'ın 104. yılı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basması sadece ulusumuzun Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı değildir, aynı zamanda Türk milletini ileriye götürecek genç fikirlerin doğuşudur. Bu yüzden, bugün gençlere armağan edilmiştir" dedi.
Galatasaray'ın tarihi boyunca bu genç, ilerici fikirlerin doğduğu ve bu fikirlerin hedeflere dönüştüğü yer olduğunu vurgulayan Özbek, "Kimsenin hayalini bile kuramadığı hedefler, işte bu genç fikirlerden doğmuştur. Kurucumuz Ali Sami Yen ve arkadaşlarının belirlediği Türk olmayan takımları yenme hedefi işte tam da böyle bir hedeftir. Bugün 19 Mayıs'ı kutlarken, başka bir heyecanı daha yaşıyoruz. Kurucularımızın koyduğu hedefle ilerlediğimiz yolda yeni adımında Galatasaray Spor Kulübü Metin Oktay Tesisleri temel atma töreninde siz değerli üyelerimizle birlikteyiz. Buradan tesisimize adını vermiş 'Taçsız Kral'ımız Metin Oktay'ı bir kez daha saygıyla anıyorum" diye konuştu.
Dursun Özbek, tesislerin temel atma törenini 22 Şubat'ta yapmayı planladıklarını ancak Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bunu ertelediklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Gördüğünüz üzere inşaat ilerledi. Tesisimizde binalar yükselmeye başlamış durumda. Cumhuriyet'imizin 100. yılında temeli atılan bu tesis, çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız en önemli miraslardan biri olacaktır. Burası, Galatasaray'ımızın yeni yeteneklerinin yetiştiği pırıl pırıl geleceği olacaktır. Gençlerimiz burada en modern koşullarda sadece sahip oldukları yetenekleri geliştirmeyecekler, aynı zamanda Galatasaray gelenekleri ve terbiyesiyle iyi insan, iyi sporcu olarak yetişeceklerdir. Bu, Galatasaray'ın ülkesine olan borcudur. Galatasaray; şanlı geçmişiyle, başarılarıyla, Cumhuriyet'in en önemli spor kulübüdür. Cumhuriyet'imizin 100. yılında, Cumhuriyet'in yüzü olmak en çok Galatasaray'a yakışmıştır. Bu yeni tesis ve diğer projelerimizle en önemlisi de genç fikirlerimizle Galatasaray'ımızı daha büyük başarılara ulaştıracağız. Gazi Mustafa Kemal'in izinde, onun ilke ve değerlerini ilelebet taşıyıp, gelecek kuşaklara aktaracağız. Onun gençlerle ilgili bir sözü bizim için çok değerlidir. 'Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.' demiş. Bizim de ümidimiz gençliktedir."
Dursun Özbek, projede emeği geçenlere ve temel atma törenine katılanlara teşekkür etti.
Törende daha sonra kürsüye çıkan eski başkanlar Alp Yalman, Faruk Süren, Adnan Polat, Ünal Aysal ve Burak Elmas da birer konuşma yaptı.

Terim: Bu forma adanmış hayatların umududur

Törene katılan Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılın formanın kendileri için anlamına değinerek, şöyle konuştu:
"Formayı elinize aldığınızda çok hafif görünebilir ama renkleriyle, armasıyla, üzerine akıtılan teriyle çok ağır ve çok büyüktür. Özellikle de giydiğimiz için onun ağırlığını, büyüklüğünü, gerek futbolculuğumuzda gerek teknik adamlığımızda çok fazla hissetmişizdir. Bu forma, ben Galatasaraylıyım diyen herkesin guru kaynağıdır. Bu forma adanmış hayatların umududur. Hasnun Galip'ten, Ali Sami Yen'den başlayan o unutulmaz ve uzun süren yürüyüşümüz, Florya'da Galatasaray'ı çok büyük bir aile yapmıştır. Orada yetişen evlatlarımızın giydiği formalarla da Galatasaray çok büyük başarılara imza atmıştır. Umarım yeni tesisimiz, Florya'daki o birlikteliği, o aile hayatını yakalar ve burada Cumhuriyet'e layık, bugünün 19 Mayıs'ının mana ve önemini iyice hissetmiş, bu formayı üzerinde terleten oyuncular yetiştirir."
Törende Mustafa Kemal Atatürk'ün Galatasaray Kulübü için imzaladığı portrenin bir kopyası, Galatasaray Lisesi bahçesindeki saha, Ali Sami Yen Stadı ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nden alınan çim parçaları, Galatasaray'ın ilk forması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında giydiği forma ile kulüp başkanlarının imzaladığı mektup, hazırlanan zaman kapsülüne konularak müzeye kaldırıldı.
Dursun Özbek - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
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